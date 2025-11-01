“ประเสริฐ”มั่นใจพท.เลือดหยุดไหล ลั่น 200 เสียงไม่ยากเกิน บอกทำงานเข้าขากันดีกับ “จุลพันธ์” เชื่อ ประสานทุกรุ่นนำทัพสู้เลือกตั้งได้

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคเพื่อไทยมีคณะกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรคชุดใหม่จะสามารถหยุดเลือดไหลได้หรือไม่ว่า มั่นใจ ตนอยู่พรรคนี้มาตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทย รู้จักสมาชิกทุกคนไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ วันนี้ทุกคนเห็นได้จาก กก.บห.พรรคชุดใหม่ที่มาจากทุกภาคส่วน สะท้อนว่าพรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมือง สมาชิกทุกคนมีสิทธิมีเสียง เรากำลังก้าวสู่การเลือกตั้ง กรณีมีสมาชิกย้ายพรรคก็เป็นเรื่องปกติทางการเมือง แต่คนที่ยืนอยู่วันนี้ มั่นใจว่าจะไม่มีใครออกไปไหนอีก ทุกคนจะร่วมต่อสู้ในสนามเลือกตั้งครั้งหน้ากับพรรค เพื่อเข้ามาทำงานรับใช้ประชาชนต่อไป วันนี้เราเปิดกว้างพร้อมรับสมาชิกหน้าใหม่ที่เข้ามาสู่การสรรหาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อไทย เราจะเฟ้นหาคนที่มีคุณภาพที่สุดเพื่อให้ประชาชนได้ใช้งาน รวมไปถึงอดีตสมาชิกพรรคที่เว้นว่างทางการเมืองไป หากอยากกลับมาทำงานการเมืองต่อเราก็เปิดกว้าง

“การแก้ปัญหาที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ เราต้องใช้ทุกสรรพกำลัง มั่นใจว่าด้วยพลังความสามัคคีของสมาชิกพรรคเพื่อไทยวันนี้ เป้าหมายที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผอ.เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยวางไว้ที่ 200 เสียง ไม่ยากเกินจริง เราจะทำงานอย่างหนักนำความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นตัวตั้งแล้วตีโจทย์ออกมาเป็นนโยบายเพื่อเสนอทางออกให้ประชาชน เชื่อว่าจะได้รับความไว้วางใจเหมือนที่เป็นมา “นายประเสริฐ กล่าว

เมื่อถามถึงการทำงานร่วมกับนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ กล่าวว่า ตนเคยทำงานร่วมกับนายจุลพันธ์มานานเข้าขากันดี และนายจุลพันธ์ เป็นคนมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในวันนี้ อีกทั้งยังเป็นคนรุ่นกลางของพรรคเพื่อไทย ที่สามารถเชื่อประสานความร่วมมือกับคนทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอาวุโสหรือรุ่นใหม่ จึงเชื่อว่าจะสามารถนำทัพสู้ศึกเลือกตั้งได้ และในฐานะเลขาธิการพรรคฯ ตนจะสนับสนุนการทำงานของ กก.บห.ชุดนี้อย่างเต็มที่ สนับสนุนการทำงานทุกภาคส่วนของพรรคฯ เพื่อเป้าหมายสำคัญคือการเข้าไปทำหน้าที่แก้ปัญหาที่ประชาชนเจออยู่ให้ผ่านพ้นไปให้ได้

