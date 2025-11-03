นายกฯ ลั่นไม่ยอม หากทหารกัมพูชาขวางการเก็บกู้ทุ่นระเบิด รับอาจไม่สมูท ย้ำต้องยึด 4 เงื่อนไข หากฉีกข้อตกลงจะทำตามที่เหมาะสม ขอประชาชน มั่นใจในกองทัพปกป้องประเทศ
เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 3 พ.ย.2568 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีมีรายงานว่า ทหารกัมพูชาพยายามขัดขวางการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ที่ช่องสายตะกู จ.บุรีรัมย์ ว่าอย่าใช้คำว่าขัดขวาง เพราะมีการประชุมกันมาตลอด ตนได้พูดคุยกับผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เมื่อเช้านี้ เรื่องการถอนกำลัง เรื่องการเก็บกู้วัตถุทุ่นระเบิด ซึ่งต้องพูดคุยต่อไป
“มันไม่ได้สมูท เป้าหมายต้องชัด ไม่ใช่ขัดขวางแล้วไทยต้องยอม เราไม่ยอม ถ้าจะให้เรานำไปสู่สันติภาพสันติสุขเรามีเงื่อนไข 4 ข้อยังเป็นเงื่อนไขเดิม ที่เป็นเงื่อนไขอยู่ คือ ถอนอาวุธ เก็บทุ่นระเบิด แก้ปัญหาสแกมเมอร์ และพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อน 4 ข้อนี้ ต้องได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี ฝ่ายทหารและกองทัพเราถึงจะดำเนินการ เช่น เชลยและการปักปันเขตแดน การพูดคุยอย่างอื่นต่อไป เขากำลังดำเนินการอยู่ครับ” นายกฯ กล่าว
เมื่อถามว่าได้รับรายงานกรณีกระแสข่าวกัมพูชา ขนอาวุธหนักเข้ามาอีกแล้วหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังยืนยันว่าตอนนี้ได้รับรายงานคือ ต่างคนต่างถอยออกไป พร้อมย้อนถามว่าไปเอามาจากไหน ว่ากัมพูชาขนอาวุธหนักเข้ามา มันไม่มี ตอนนี้ข้อตกลงกันไว้คือ ต่างคนต่างถอย ถ้าเข้ามาก็ถือว่าฉีกข้อตกลง เราไม่ต้องทำอะไร ถือว่าไม่มีข้อตกลง เราก็ทำตามที่เห็นว่าเหมาะสม มันไม่ใช่
ส่วนนายกฯจะมีคิวลงพื้นที่ชายแดน เพื่อติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ถ้าจำเป็น หรือเมื่อถึงจุดที่เราต้องไป เพื่อดูว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ และได้คุยกับผบ.ทสส.
ส่วนที่ประชาชนกังวลเรื่องการถอนอาวุธของไทย ปรับที่ตั้งยังจ.ลพบุรีซึ่งอาจกลับมาไม่ทันหากทางกัมพูชาไม่ทำตามข้อตกลง นายอนุทิน กล่าวว่า ถามผบ.ทสส. และพล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ. ทบ. เขาต้องรู้ว่าเขาต้องปกป้องประเทศอย่างไร ขอให้เชื่อมั่นในกองทัพ
เมื่อถามว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างไร นายกฯ ย้ำว่า ขอให้มั่นใจในกองทัพ