ผอ.อผศ. เปิดทางพร้อมพูดคุย ‘ธนเดช’สส.ปชน. ปมโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้ำไม่ได้มองเป็นเผือกร้อน เพราะทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบ โปร่งใส ชี้แจงได้

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2568 พล.อ.กานต์นาท นิกรยานนท์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) ระบุถึงกรณี นายธนเดช เพ็งสุข สส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย ขอให้ผอ.อผศ. เปิดเผยการบริหารโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อาจตกไปอยู่ในมือเครือข่ายเทาว่า อผศ. ดำเนินการเรื่องโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกต้องตามระเบียบ

และเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และ สมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย ทั้งหมดสามารถชี้แจงได้ เพราะ อผศ. ปฏิบัติ ตามระเบียบ และ โปร่งใส

ผอ.อผศ. ยืนยันว่า พร้อมพูดคุยกับนายธนเดช เพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆ ตามที่นายธนเดช โพสต์ว่าต้องการให้ รมว.กลาโหมและรมช.กลาโหม ตอบคำถามเรื่องการบริหารจัดการโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยนายธนเดช สามารถทำหนังสือประสานผ่านกระทรวงกลาโหมมาได้ เพื่อกำหนดวันพูดคุยตอบข้อซักถามกันต่อไป

ผอ.อผศ. ย้ำว่า พล.อ.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม ได้รับนโยบายจาก พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม และมอบให้ อผศ. ได้พูดคุยตอบข้อซักถามของนายธนเดช ซึ่งหากทำเรื่องขอเข้าพบมา ก็จะชี้แจงได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ ไม่อยากให้เกิดการตอบโต้กันไปมา เพราะที่ผ่านมา อผศ. ปฏิบัติตามระเบียบทุกอย่าง สามารถชี้แจงได้ แต่ขอให้ทำเรื่องมาเป็นทางการ

ส่วนที่นายธนเดช กล่าวอ้างถึงกลุ่มทุนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น ผอ.อผศ. ยืนยันว่า ทุกอย่างขี้แจงได้ เพราะ อผศ.ปฏิบัติตามระเบียบทั้งหมด และไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเผือกร้อน

