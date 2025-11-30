ศธ. แจงดราม่า เกณฑ์ครูต้อนรับผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ น้ำท่วมหาดใหญ่ ชี้เป้าหมายสำคัญคือการให้โรงเรียนกลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัย

วันที่ 30 พ.ย.2568 ตามที่ปรากฏกระแสในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับภาพและข้อความที่ระบุว่า อาจมีการให้คณะครูมาต้อนรับผู้บริหารระดับสูง ระหว่างการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้น

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้รับทราบประเด็นดังกล่าวแล้ว และชี้แจงเจตนาการลงพื้นที่ของผู้บริหาร ว่า “รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการทุกคน ต่างมีความห่วงใยครู ผู้บริหาร และนักเรียนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอย่างหนัก และไม่ประสงค์ให้ครู–บุคลากรต้องออกมาดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมในช่วงที่ทุกคนกำลังเผชิญความเดือดร้อน”

โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า ภารกิจการลงพื้นที่ของผู้บริหารในครั้งนี้ มุ่งเน้นการติดตามสถานการณ์ การให้กำลังใจโรงเรียนและผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการประสานทุกหน่วยงานเพื่อเร่งฟื้นฟูความเสียหายให้โรงเรียนกลับมาปลอดภัยโดยเร็วที่สุด

พร้อมย้ำว่า “สิ่งสำคัญที่สุด คือ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของครู–นักเรียน ในช่วงที่หลายครอบครัวกำลังเผชิญความยากลำบาก กระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์ให้ครู–บุคลากรต้องออกมาดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม นอกจากดูแลตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัย”

เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูหลังภาวะอุทกภัย กระทรวงศึกษาธิการได้ประสานกำลังจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในของกระทรวง โดยเฉพาะ อาชีวะอาสา และ Fix It Center สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานในสังกัดจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากรจิตอาสาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่มาก เข้ามาช่วยฟื้นฟูอาคารเรียน อุปกรณ์การศึกษา บ้านพักครู และสภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อให้โรงเรียนและสถานศึกษาสามารถกลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือโรงเรียนทันที ทั้งการสำรวจและตรวจสอบความเสียหาย การทำความสะอาดและฟื้นฟูห้องเรียน การซ่อมแซมครุภัณฑ์ รวมถึงการประเมินความจำเป็นเร่งด่วนในพื้นที่ เพื่อให้การสนับสนุนทรัพยากรเป็นไปอย่างตรงจุดและทันต่อสถานการณ์

เป้าหมายสำคัญคือการให้โรงเรียนกลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัย และให้นักเรียน–นักศึกษาสามารถเรียนรู้ต่อได้โดยไม่สะดุด กระทรวงศึกษาธิการพร้อมยืนเคียงข้างทุกคนในพื้นที่ประสบภัย และจะมุ่งช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังในทุกมิติที่จำเป็น” โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หมอโอ๊ค เตือนวิตามินบางตัว-อาหารเสริมที่ไม่ควรซื้อกิน เสี่ยงเส้นเลือดสมองแตก-โรคร้าย
2

คนขยันทุ่มเทไม่เคยปังถึงเวลาสุดปัง! อ.ลักษณ์ เปิด 6 ราศี ดวงรุ่งพุ่งฉุดไม่อยู่ ราศีรวย
3

นาทียิงโหด!  ส.ต.ต.รัวใส่วินจยย. สลดเสียชีวิต 1 สาหัส 2 ปมทะเลาะค่าโดยสาร
4

สุดระทึก นักเรียน ชั้นป.3 ถือมีดพร้า ไล่ฟันครูสาว ต้องวิ่งหนีสุดชีวิต แตกตื่นทั้งโรงเรียน
5

รู้ตัวแล้ว หนุ่มสักลายมังกร ถูกจับใส่กุญแจมือ ยิงทิ้งหมกป่า แม่รับ ทำใจไว้แล้ว ลูกเลือกเดินทางสายนี้ 
6

รถยนต์ประวัติศาสตร์ เจมส์บอนด์ อัญเชิญพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 - พระพันปี สู่พระราชนัดดา
7

ฟารีดา สารภาพแชทหลุดรูปตรวจครรภ์ ส่ง นักร้อง ฟ. เหมือนที่ส่งให้ ติณติณ ขอโทษคึกคะนอง
8

มาแล้ว แม่น้ำหนึ่ง เลขเด็ด งวดนี้  16/6/69 จัดให้เน้นๆ เลขฟัน - เลขท้าย 2 ตัว
9

อาลัย น้องอัญญ่า อินฟลูดังยอดกตัญญู เสียชีวิต เปิดโพสต์สุดท้ายเศร้า
10

'ทนายพัฒน์' ชี้ยายขยันต้องได้เงินรางวัลที่ 1 จากกองสลาก ราคาเกินเป็นเรื่องผู้ขาย ไม่ใช่เรื่องของผู้ซื้อ