เพื่อไทย ลุยลำพูน “จุลพันธ์” เผยเร่งผลักดัน พ.ร.บ.ลำไย แก้ปัญหาราคาตกต่ำ ชูนโยบายปลดหนี้ความยากจน ยกระดับสวัสดิการ อสม. ลั่นไม่กลัวยุบสภา ยัน ซักฟอกเต็มที่
เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2568 ที่เทศบาล ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน พรรคเพื่อไทย นำโดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรมว.สาธารณสุข นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ และกรรมการบริหารพรรค
น.ส.ประภาพร ทองปากน้ำ สส.สุโขทัย และรองโฆษกพรรค นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สส.ลำพูน และนายชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ ผู้เสนอตัวลงสมัคร สส.ลำพูน เขต 1 ลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนกว่า 3,000 คน ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกลำไยและสมาชิก อสม.จาก 9 ตำบลใน อ.ป่าซาง
โดยประชาชนสะท้อนปัญหาราคาลำไยตกต่ำ ซึ่งมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ผ่านมา ทั้งอุดหนุนไร่ละ 1,400 บาท รวมถึงค่าตัดแต่งทรงพุ่ม/ช่อดอก และค่าปุ๋ยรวม 1,400 บาท ล่าช้า ไม่ตอบโจทย์ จึงเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยช่วยแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องลำพูน โดยผลงานสำคัญของนายรังสรรค์ คือการผลักดัน พ.ร.บ.ลำไย ซึ่งผ่านสภาฯ แล้วตั้งแต่เดือนก.ย. ขณะนี้รอการพิจารณาของวุฒิสภา หากประกาศใช้ได้จริง จะเป็นกฎหมายแรกที่ช่วยสร้างสวัสดิการ–กองทุน–หลักประกันราคาผลผลิตให้เกษตรกรลำไยทั่วประเทศ นี่คือกฎหมายที่พรรคเพื่อไทยทำเพื่อชาวสวนลำไยอย่างแท้จริง
นายจุลพันธ์ กล่าวถึงนโยบายแก้ปัญหาหนี้สินเรื้อรัง โดยเฉพาะหนี้ที่พอกพูนหลังรัฐประหารว่า พรรคมีมาตรการปลดหนี้ให้ประชาชน เช่น กรณีมีหนี้ 100,000 บาท ให้ปิดบัญชีแบบเหมาจ่ายเพียง 10,000 บาท พร้อมมาตรการปลดหนี้ผู้สูงอายุที่ทำงานหนักทั้งชีวิตแต่ยังมีภาระหนี้ติดตัว
สำหรับผู้มีรายได้น้อย พรรคเพื่อไทยเตรียมเดินหน้านโยบายไร้จน โดยอุดหนุนรายได้ให้ผู้ที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ควบคู่กับการยกระดับราคาพืชผลเกษตรและสร้างรายได้แบบก้าวหน้า
“พรรคเพื่อไทยไม่กลัวยุบสภาและพร้อมเลือกตั้งทันที โดยมีทั้งนายรังสรรค์ และนายชัยณรงค์เป็นทีมลงพื้นที่ลำพูน เราจะอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างเต็มที่ และพร้อมให้ประชาชนตัดสินใจในคูหาเลือกตั้ง” นายจุลพันธ์ กล่าว
ด้าน นายสมศักดิ์ กล่าวถึงบทบาทของ อสม.ว่า พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับสวัสดิการ อสม.มาโดยตลอด ทั้งการขึ้นค่าป่วยการจาก 1,000 บาท เป็น 2,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกฯ พร้อมตกเบิกย้อนหลัง
ขณะนี้พรรคเพื่อไทยยังผลักดัน พ.ร.บ.อสม. ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาของรัฐสภา โดยจะเพิ่มสวัสดิการ อาทิ ค่าป่วยการ 2,000 บาทต่อเดือน ขยายอายุแรกเข้าสมาชิกจนถึง 65 ปี สิทธิรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัด สธ.เพิ่มงบตรวจสุขภาพ เงินฌาปนกิจ 1,000,000 บาท เป็นต้น