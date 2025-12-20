สัปดาห์หน้าจัดใหญ่ เพื่อไทยเปิดโฉมหน้าผู้สมัครครบ ทั้งเขต-ปาร์ตี้ลิสต์ จี้รัฐบาล-กกต.คุมเข้ม หลังผู้สมัคร สส.เพื่อไทยถูกข่มขู่คุกคาม เชื่อเลือดหยุดไหลเหตุหมดเวลาย้าย ยันได้ผู้สมัครลงแทน ไชยา แล้ว ฟาก “ชูศักดิ์” ฟันธงเลือกตั้งรอบนี้สู้ดุเดือด ใช้เงินซื้อเสียงมโหฬาร สร้างวงจรอุบาทว์ จ่อตั้งศูนย์ปราบโกงสัปดาห์หน้า
เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 20 ธ.ค. ที่พรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค กล่าวว่า ในวันที่ 25 ธ.ค.68 พรรคเพื่อไทยจะทำการเปิดอีเวนต์ใหญ่ คือการเปิดตัวผู้สมัคร สส.ในระบบเขตเลือกตั้ง 400 เขต และระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน ซึ่งขณะนี้เราได้ผู้สมัครครบทั้งหมดแล้ว
ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยได้รับแจ้งจากผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส.ของพรรคเพื่อไทย รวมถึงสมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนพรรคในแต่ละพื้นที่ ว่าได้มีพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่มีความสูงเสี่ยงที่จะใช้อำนาจในการข่มขู่คุกคามผู้ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทย ในเรื่องนี้เคยปรากฏเป็นข่าวอยู่ จึงขอวิงวอนไปยังสองหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง คือคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่กำกับดูแลเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นขณะนี้เป็นช่วงเวลาเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งแล้ว เพื่อให้การเลือกตั้งเข้าสู่การเลือกตั้งที่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุด
รวมทั้งรัฐบาลในฐานะกำกับดูแลทุกภาคส่วน จะต้องไม่ปล่อยให้มีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้น เพราะในสถานการณ์ที่มีการเลือกตั้งขณะที่บางสีบางกลุ่มที่มีชื่อเสียง มีการใช้อำนาจที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่ควรให้มีช่องว่างนี้เกิดปัญหาว่าไม่เป็นกลางและไม่เป็นธรรมในการเลือกตั้ง
“ขณะนี้พรรคเพื่อไทยได้กำชับไปยังทุกภาคส่วนของพรรคให้เตรียมเก็บหลักฐาน และพฤติกรรมที่เข้าข่ายการใช้อำนาจข่มขู่คุกคาม หรือการกระทำที่ส่อไปในทางที่เกิดการใช้อำนาจในทางที่มิชอบ เพื่อเป็นหลักฐานเพื่อให้เกิดความยุติธรรม และนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป” นายประเสริฐ กล่าว
เมื่อถามถึงกรณีนายไชยา พรหมา อดีต สส.หนองบัวลำภู เขต 2 ที่ยื่นลาออกจากพรรคเพื่อไทย ได้หาผู้สมัครทดแทนได้แล้วหรือยัง นายประเสริฐ กล่าวว่า เราหาผู้สมัครได้เรียบร้อยแล้ว เป็นผู้สมัครที่มีศักยภาพในพื้นที่เขต 2 จ.หนองบัวลำภู พร้อมเป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาสำหรับการหาผู้สมัครแต่อย่างใด ทั้งนั้ นายไชยาได้ส่งเอกสารลาาอกมาทางไลน์มาถึงหัวหน้าพรรคและตน โดยไม่ได้ระบุถึงเหตุผลที่จำเป็นในการออก แต่ได้กล่าวขอบคุณพรรคเพื่อไทย ซึ่งตนไม่ทราบเหตุผลที่นายไชยาได้ย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่น ซึ่งหนังสือที่ลาออกก็ไม่ได้ระบุว่าจะไปสังกัดพรรคการเมืองใด
ขณะที่นายไชยาอยู่ที่พรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร และพรรคยังให้การสนับสนุนนายไชยาในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี รวมถึงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้น ถือเป็นผู้อาวุโสของพรรคท่านหนึ่ง พรรคยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องขัดแย้งอะไร ทั้งนี้ พรรครับทราบและมีผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งได้ประสานเข้ามาทันทีหลังจากนายไชยาได้แจ้งความประสงค์ลาออก ขณะนี้เข้าสู่กระบวนการสรรหาและได้ตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
“กรณีท่านไชยาได้เขียนเหตุผลว่าได้ตัดสินใจยื่นลาออกจากพรรคเพื่อไทยด้วยเหตุผลความจำเป็นทางการเมืองโดยพื้นที่จ.หนองบัวลำภู ไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ส่วนตนแต่อย่างใด” นายประเสริฐ กล่าว
เมื่อถามว่าจะไม่มีผู้สมัครย้ายออกจากพรรคก่อนถึงสันสมัครอีกแล้วใช่หรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ในสุดสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วเพราะการเตรียมตัวผู้สมัครต้องผ่านกระทำการกระบวนการทำไพรมารีโหวตถ้าหากอยากจะสมัครให้ทันภายในวันแรก ต้องเตรียมความพร้อมภายในสุดสัปดาห์นี้ เพื่อที่พรรคจะได้มีขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆเป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
ด้านนายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองว่า ในฐานะที่อยู่ในแวดวงการเมืองมานานพอสมควร ประสบการณ์ของการเลือกตั้งครั้งนี้ จะเห็นว่าเป็นเรื่องน่ากลัวอย่างหนึ่ง คือการย้ายพรรคเป็นว่าเล่นซึ่งเบื้องหลังของการย้ายพรรคนั้น หลายท่านทราบดีว่ามีเบื้องหลังอะไร หากพูดแบบตรงไปตรงมาชัดเจนว่าเขาเปิดพอร์ตอะไรกันอย่างไร
ซึ่งส่วนตัวพูดมาตลอดว่าการเมืองแบบนี้จะนำไปสู่มันนี่ โพลิติกส์ ใช้เงินกันอย่างมหาศาลเพื่อชนะการเลือกตั้ง ซึ่งมันนี่ โพลิติกส์นี้จะนำไปสู่วงจรอุบาทว์ทางการเมือง วงจรอุบาทว์ที่ว่านั้นคือชนะการเลือกตั้งโดยใช้เงินเป็นหลักเพื่อแสวงหาประโยชน์ ถอนทุนอะไรต่างๆเป็นต้น ซึ่งวงจรอุบาทว์เหล่านี้เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต ตนคิดว่าเป็นเรื่องที่อันตราย ที่พูดตรงนี้อยากฝากไปถึงพรรคการเมืองทั้งหลายว่าเรื่องนี้อย่าคิดว่าทำอะไรกันได้ง่ายๆ ท้ายสุดขอให้คำนึงถึงผลเสียหายต่อประเทศชาติและประชาธิปไตยที่กำลังเดินไป
นายชูศักดิ์ กล่าวอีกว่า พรรคเพื่อไทยคาดการณ์ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะต่อสู้กันดุเดือด มีบ้านเล็กบ้านใหญ่มาสู้กันอย่างเข้มข้น โดยใช้ปัจจัยเป็นเรื่องหลัก เราคำนึงถึงเรื่องนี้ซึ่งพรรคเพื่อไทยเตรียมการในเรื่องของการเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราคิดว่าน่าจะต้องมีการโกงการเลือกตั้งอย่างมโหฬารพอสมควร ซึ่งสัปดาห์หน้าเราวางแผนจะจัดประชุมและจัดตั้งศูนย์ปราบโกงดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม