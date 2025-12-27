กัณวีร์ นำทีมผู้สมัคร 28 เขต ลงสมัครสส.กทม. ชูคำขวัญหาเสียง ‘เชื่อมโลก สร้างโอกาสไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ หวังแบ่งเก้าอี้คนกรุง

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 สนามกีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง นายกัณวีร์ สืบแสง หัวหน้าพรรคพลวัต กล่าวถึงการส่งผู้สมัครสส.ว่า พรรคพลวัตส่งผู้สมัคร 28 คน รวมทั่วประเทศส่งผู้สมัคร ทั้งหมด 68 เขต บัญชีรายชื่อ 24 คน

นโยบายหลักที่เกี่ยวข้องกับ กทม. มุ่งเน้นเรื่องเมืองอัจฉริยะโดยทำ Smart City เมืองอัจฉริยะ เพราะปัญหาในพื้นที่ต้องได้รับการตระหนักของคนในพื้นที่ โดยทั้ง 28 คน คนที่คัดสรรเข้ามา เป็นนักปฏิบัติจริงๆ เพื่อจะได้รู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหน ความต้องการอยู่ตรงไหน ฉะนั้นการทำ Smart City คือการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเน้นเศรษฐกิจชุมชน และเราต้องการหารายได้ให้กับรัฐ เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจชุมชนจะเป็นการสร้างรายได้จริงๆ และยังมีนโยบายแรงงานนอกระบบ ตามแพลตฟอร์มหรือไรเดอร์ต่างๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการต่างๆได้ เรื่องนี้เราจะผลักดันไม่ว่าจะเป็นสหภาพแรงงาน กองทุน สวัสดิการ เพื่อให้พี่น้องทุกคนเข้าสู่สวัสดิการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

คำขวัญที่จะใช้หาเสียงครั้งนี้ คือ “เชื่อมโลก สร้างโอกาสไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยตั้งเป้าหมายพื้นที่อยากได้ทั้ง 28 คน แต่เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะตัดสินใจว่าต้องการพรรคใหม่ๆ หรือไม่ แม้นโยบายไม่ได้ใหม่มากแต่ปฏิบัติได้จริง

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดช่องทางชมสด VNL 2026 ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติตุรกี สถิติพบกัน 5 นัดหลังแพ้รวด 
2

ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง โพสต์ผลคำพิพากษา ถูกฟ้อง 100 ล้าน
3

มาแล้ว เลขเด็ดปฏิทินจีน 16 ก.ค.2569 ซูมเลขปฏิทินครอบครัวข่าว 3 เลขเน้นๆ 2 ตัว 3 ตัว
4

หมอช้าง เผยดวงเดือนก.ค. ราศีมาแรงเรื่องโชคลาภ ราศีมีข่าวดีจับเงินก้อนใหญ่ ราศีระวังเรื่องงาน
5

2 หนุ่มต่างชาติ ก้มกราบพนักงาน ตอบแทนความอร่อย กำลังจะกลับประเทศ หลังฝากท้องประจำ
6

เนเน่ ฟีเวอร์ คนแห่ดูแน่นตลาด หลังเพิ่งสร้างชื่อบนเวที AGT กลับมาเล่นเปิดหมวกที่ภูเก็ต
7

ระทึก! พายุฝนถล่ม เสียงไม้ลั่น เรือนร้านอาหารพังถล่ม ทับลูกค้าบาดเจ็บหลายราย
8

เป๊ก สัณณ์ชัย โพสต์เดียวสะดุ้ง แฟนๆบอกถูกใจรอสิ่งนี้เลย วัน อยู่บำรุง ก็มาเมนต์
9

เลขเด็ดต้นมะเดื่อโค่นทับ สะพานพญานาค เกาะคำชะโนด ส่องเลขธูป
10

หวย AI ส่องเลขเด็ด 16 กรกฎาคม 2569 คำนวณสถิติหวยย้อนหลัง-เลขเด็ด 1/7/69