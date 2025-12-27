กัณวีร์ นำทีมผู้สมัคร 28 เขต ลงสมัครสส.กทม. ชูคำขวัญหาเสียง ‘เชื่อมโลก สร้างโอกาสไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ หวังแบ่งเก้าอี้คนกรุง
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 สนามกีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง นายกัณวีร์ สืบแสง หัวหน้าพรรคพลวัต กล่าวถึงการส่งผู้สมัครสส.ว่า พรรคพลวัตส่งผู้สมัคร 28 คน รวมทั่วประเทศส่งผู้สมัคร ทั้งหมด 68 เขต บัญชีรายชื่อ 24 คน
นโยบายหลักที่เกี่ยวข้องกับ กทม. มุ่งเน้นเรื่องเมืองอัจฉริยะโดยทำ Smart City เมืองอัจฉริยะ เพราะปัญหาในพื้นที่ต้องได้รับการตระหนักของคนในพื้นที่ โดยทั้ง 28 คน คนที่คัดสรรเข้ามา เป็นนักปฏิบัติจริงๆ เพื่อจะได้รู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหน ความต้องการอยู่ตรงไหน ฉะนั้นการทำ Smart City คือการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเน้นเศรษฐกิจชุมชน และเราต้องการหารายได้ให้กับรัฐ เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจชุมชนจะเป็นการสร้างรายได้จริงๆ และยังมีนโยบายแรงงานนอกระบบ ตามแพลตฟอร์มหรือไรเดอร์ต่างๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการต่างๆได้ เรื่องนี้เราจะผลักดันไม่ว่าจะเป็นสหภาพแรงงาน กองทุน สวัสดิการ เพื่อให้พี่น้องทุกคนเข้าสู่สวัสดิการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
คำขวัญที่จะใช้หาเสียงครั้งนี้ คือ “เชื่อมโลก สร้างโอกาสไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยตั้งเป้าหมายพื้นที่อยากได้ทั้ง 28 คน แต่เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะตัดสินใจว่าต้องการพรรคใหม่ๆ หรือไม่ แม้นโยบายไม่ได้ใหม่มากแต่ปฏิบัติได้จริง