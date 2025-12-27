ปัตตานี เปิดรับสมัครสภาผู้แทนราษฎรวันแรก คึกคัก 5 เขต ศึกช้างชนช้าง พรรคใหญ่ส่งชิงเก้าอี้สส. ทุกเขตตัวหลักอัดแน่น หาเสียงดุเดือดร้องแรงแน่นอน

27 ธ.ค. 68 – ที่หอประชุมอาคารสำนักงาน อบจ.ปัตตานี บรรยากาศวันแรกของการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขต ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เป็นไปอย่างคึกคักและเข้มข้นตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่

โดยตั้งแต่เวลา 06.00 น. ผู้สมัคร สส. จากทั้ง 5 เขตเลือกตั้ง ทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่และเข้าคิวรอสมัคร ก่อนเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการในเวลา 08.30 น. ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันที่คึกคัก เมื่อแทบทุกเขตกลายเป็นเวที “ช้างชนช้าง” ที่ผู้สมัครตัวหลักจากพรรคใหญ่ พรรคใหม่ และบ้านการเมืองเก่า เดินชนกันตั้งแต่เริ่มเกมส์ การเลือกตั้งรอบนี้ ไม่มีเขตไหนเดินง่าย และทุกเขตต้องลุ้นถึงปลายทาง

ชิงเก้าอี้สส.

พรรคใหญ่ส่งชิงเก้าอี้สส. ทุกเขตตัวหลักอัดแน่น หาเสียงดุเดือดร้องแรงแน่นอน

การสมัครในครั้งนี้ มีผู้สมัครจากหลายพรรคการเมืองหลัก อาทิ พรรคภูมิใจไทย พรรคกล้าธรรม พรรคประชาชาติ พรรคประชาธิปัตย์ ​พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชน​ รวมถึงพรรคการเมืองอื่นๆ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

โดยทุกพรรคต่างให้ความสำคัญกับการได้ลำดับแรกในการจับฉลากหมายเลขผู้สมัคร ซึ่งถือเป็นเบอร์มงคล ที่อาจส่งผลต่อกลยุทธ์หาเสียงและการจดจำของประชาชน ส่งผลให้สีหน้าของผู้สมัครในทุกเขต เต็มไปด้วยความตื่นตัว กดดัน และเอาจริงเอาจัง สะท้อนให้เห็นถึงความร้อนแรงของสนามเลือกตั้งปัตตานีตั้งแต่วันแรก

พรรคใหญ่ส่งชิงเก้าอี้สส. ทุกเขตตัวหลักอัดแน่น หาเสียงดุเดือดร้องแรงแน่นอน

ขณะเดียวกัน บริเวณด้านหน้าหอประชุม อบจ.ปัตตานี เต็มไปด้วยกองเชียร์จำนวนมาก ทั้งผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็กๆ ต่างถือป้ายชื่อและสัญลักษณ์ผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ พร้อมส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจกันอย่างกึกก้อง สร้างทั้งสีสันและแรงกดดันให้กับผู้สมัคร ส่งผลให้วันแรกของการเปิดรับสมัคร ส.ส. จังหวัดปัตตานี มีความเข้มข้นไม่แพ้จังหวัดใดในพื้นที่ภาคใต้

การเมืองปัตตานีรอบนี้ อยู่ในจังหวะที่คนเก่าหน้าเดิมหลายคนเปลี่ยนสีเสื้อ ขณะที่คนหน้าใหม่แต่ฐานเสียงแน่นก้าวขึ้นมาท้าชนตรงๆ ทำให้สมการเดิมใช้ไม่ได้ ต้องวัดกันใหม่ทุกเขต

สำหรับ ผู้สมัครที่น่าจับตา​ และมีกระแสมาแรง​ ​ทั้ง 5 เขต ของปัตตานี ประกอบด้วย

เขต 1 (อ.เมืองปัตตานี) นายบาฮารุดดีน​ ยูโซะ​ พรรคภูมิใจไทย​ เบอร์​ 5, พญ.เพรชดาว​ โต๊ะมีนา พรรคกล้าธรรม​ เบอร์3​ และ​ ผศ.วรวิทย์​ บารู​ พรรคประชาชาติ​ เบอร์6

เขต 2 (อ.โคกโพธิ์, อ.หนองจิก) นายคอซีย์​ มามุ​ พรรคภูมิใจไทย​ เบอร์​2​ , นาย​อับดุล​บาซิม​ อาบู​ พรรคกล้าธรรม​ เบอร์3 นายอรุญ​ เบ็ญจลักษณ์​ พรรคประชาชาติ​ เบอร์​ 1

เขต 3 (อ.ยะรัง, อ.แม่ลาน, อ.ทุ่งยางแดง) นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์​ พรรคประชาชาติ เบอร์6​ นายบูรฮันธ์​ สะเม๊าะ​ พรรคภูมิใจไทย​ เบอร์4​ นายซาตา อาแวกือจิ พรรคประชาธิปัตย์​ เบอร์2

เขต 4 (อ.สายบุรี, อ.ไม้แก่น, อ.กะพ้อ, อ.ปะนาเระ) นายยูนัยดี​ วาบา​ พรรคกล้าธรรม​ เบอร์5, นายอับดุลกอฮา​ อาแวปูเตะ​ พรรคประชาชาติ​ เบอร์​2, นายอริญชัย​ ซูสารอ พรรค​ ภูมิใจไทย​ เบอร์7, ว่าที่ ร.ต.โมฮามัดยาสรี ยูซง พรรคประชาธิปัตย์​ เบอร์ 3

เขต 5 (อ.ยะหริ่ง, อ.มายอ) นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส พรรคภูมิใจไทย​ เบอร์​ 4,​ นายบัณฑิต​ อับดุลบุตร​ พรรคประชาชาติ​ เบอร์3, นายมุกตา​ สาและ​ พรรคประชาธิปัตย์​ เบอร์​ 1

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง – https://www.ect.go.th/ect_th/th/main

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