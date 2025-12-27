ปัตตานี เปิดรับสมัครสภาผู้แทนราษฎรวันแรก คึกคัก 5 เขต ศึกช้างชนช้าง พรรคใหญ่ส่งชิงเก้าอี้สส. ทุกเขตตัวหลักอัดแน่น หาเสียงดุเดือดร้องแรงแน่นอน
27 ธ.ค. 68 – ที่หอประชุมอาคารสำนักงาน อบจ.ปัตตานี บรรยากาศวันแรกของการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขต ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เป็นไปอย่างคึกคักและเข้มข้นตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่
โดยตั้งแต่เวลา 06.00 น. ผู้สมัคร สส. จากทั้ง 5 เขตเลือกตั้ง ทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่และเข้าคิวรอสมัคร ก่อนเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการในเวลา 08.30 น. ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันที่คึกคัก เมื่อแทบทุกเขตกลายเป็นเวที “ช้างชนช้าง” ที่ผู้สมัครตัวหลักจากพรรคใหญ่ พรรคใหม่ และบ้านการเมืองเก่า เดินชนกันตั้งแต่เริ่มเกมส์ การเลือกตั้งรอบนี้ ไม่มีเขตไหนเดินง่าย และทุกเขตต้องลุ้นถึงปลายทาง
การสมัครในครั้งนี้ มีผู้สมัครจากหลายพรรคการเมืองหลัก อาทิ พรรคภูมิใจไทย พรรคกล้าธรรม พรรคประชาชาติ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชน รวมถึงพรรคการเมืองอื่นๆ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
โดยทุกพรรคต่างให้ความสำคัญกับการได้ลำดับแรกในการจับฉลากหมายเลขผู้สมัคร ซึ่งถือเป็นเบอร์มงคล ที่อาจส่งผลต่อกลยุทธ์หาเสียงและการจดจำของประชาชน ส่งผลให้สีหน้าของผู้สมัครในทุกเขต เต็มไปด้วยความตื่นตัว กดดัน และเอาจริงเอาจัง สะท้อนให้เห็นถึงความร้อนแรงของสนามเลือกตั้งปัตตานีตั้งแต่วันแรก
พรรคใหญ่ส่งชิงเก้าอี้สส. ทุกเขตตัวหลักอัดแน่น หาเสียงดุเดือดร้องแรงแน่นอน
ขณะเดียวกัน บริเวณด้านหน้าหอประชุม อบจ.ปัตตานี เต็มไปด้วยกองเชียร์จำนวนมาก ทั้งผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็กๆ ต่างถือป้ายชื่อและสัญลักษณ์ผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ พร้อมส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจกันอย่างกึกก้อง สร้างทั้งสีสันและแรงกดดันให้กับผู้สมัคร ส่งผลให้วันแรกของการเปิดรับสมัคร ส.ส. จังหวัดปัตตานี มีความเข้มข้นไม่แพ้จังหวัดใดในพื้นที่ภาคใต้
การเมืองปัตตานีรอบนี้ อยู่ในจังหวะที่คนเก่าหน้าเดิมหลายคนเปลี่ยนสีเสื้อ ขณะที่คนหน้าใหม่แต่ฐานเสียงแน่นก้าวขึ้นมาท้าชนตรงๆ ทำให้สมการเดิมใช้ไม่ได้ ต้องวัดกันใหม่ทุกเขต
สำหรับ ผู้สมัครที่น่าจับตา และมีกระแสมาแรง ทั้ง 5 เขต ของปัตตานี ประกอบด้วย
เขต 1 (อ.เมืองปัตตานี) นายบาฮารุดดีน ยูโซะ พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 5, พญ.เพรชดาว โต๊ะมีนา พรรคกล้าธรรม เบอร์3 และ ผศ.วรวิทย์ บารู พรรคประชาชาติ เบอร์6
เขต 2 (อ.โคกโพธิ์, อ.หนองจิก) นายคอซีย์ มามุ พรรคภูมิใจไทย เบอร์2 , นายอับดุลบาซิม อาบู พรรคกล้าธรรม เบอร์3 นายอรุญ เบ็ญจลักษณ์ พรรคประชาชาติ เบอร์ 1
เขต 3 (อ.ยะรัง, อ.แม่ลาน, อ.ทุ่งยางแดง) นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ พรรคประชาชาติ เบอร์6 นายบูรฮันธ์ สะเม๊าะ พรรคภูมิใจไทย เบอร์4 นายซาตา อาแวกือจิ พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์2
เขต 4 (อ.สายบุรี, อ.ไม้แก่น, อ.กะพ้อ, อ.ปะนาเระ) นายยูนัยดี วาบา พรรคกล้าธรรม เบอร์5, นายอับดุลกอฮา อาแวปูเตะ พรรคประชาชาติ เบอร์2, นายอริญชัย ซูสารอ พรรค ภูมิใจไทย เบอร์7, ว่าที่ ร.ต.โมฮามัดยาสรี ยูซง พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 3
เขต 5 (อ.ยะหริ่ง, อ.มายอ) นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 4, นายบัณฑิต อับดุลบุตร พรรคประชาชาติ เบอร์3, นายมุกตา สาและ พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 1
อ่านข้อมูลเพิ่ม: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง – https://www.ect.go.th/ect_th/th/main
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