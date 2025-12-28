พรรคไทยก้าวใหม่ เปิด 60 รายชื่อ ปาร์ตี้ลิสต์ เลือกตั้ง 2569 ดร.เอ้ อันดับ 1 – ตั๊น จิตภัสร์ อันดับ 4 เผย ท็อปเท็นมีใครบ้าง ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดที่นี่

วันที่ 28 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยก้าวใหม่ มีทั้งหมด 60 รายชื่อ โดยเรียงตามลำดับดังต่อไปนี้

ปาร์ตี้ลิสต์ 60 รายชื่อ พรรคไทยก้าวใหม่

  1. ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
  2. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
  3. นายก้องเกียรติ กรสูต
  4. นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร
  5. นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา
  6. นายศักย์ ทับพลี
  7. นายคเณศ วังส์ไพจิตร
  8. นายกิติ วงษ์กุหลาบ
  9. นายจักรพันธ์ พรนิมิตร
  10. นายณัฐวัฒน์ บูรณะกนก
  11. นายชยพล เจียงกะรัต
  12. นายภาณุรัช ดำรงไทย
  13. นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล
  14. นายเศรษฐฐากรณ์ วงษ์อารยะสกุล
  15. นายเอกสิทธิ์ วงศ์เทพวาณิชย์
  16. นางสาวธัญชนก นานา
  17. นายสุจินดา เสงี่ยมไพศาล
  18. นายยุสรีย์ กอดิรีย์
  19. นายเอกรส จินตะมัย
  20. นายเศษฐวิชช์ ศิริโภคานุสรณ์
  21. นางสาวอภิชชยาเทพโสธร
  22. นางสาวชนิกานต์ นุ่มบัว
  23. นายรุ่งโรจน์ สุวรรณสิชณน์
  24. นายกฤช จุลกะเศียน
  25. นายกิตติเดช กิจมโนมัย
  26. นายไตรรัตน์ มิ่งเมือง
  27. ว่าที่ ร.อ.พรเนตร ศรีทอง
  28. นายอำนาจ ทัดสวน
  29. นายชิน จินตประยูร
  30. นายหรรษวัธน์ ศิริฉัตรฐิติกุล
  31. นางจิราภรณ์ บุญไกรสร
  32. นายชัยวัฒน์ งามศักดิ์ทวีชัย
  33. นายวัชรากร นาคทองกุล
  34. นางสาวนิรินธร มีทรัพย์นิคม
  35. นายรัชต์เชียร ทิพธนากิตติพร
  36. นายกุลพงษ์ เกยานนท์
  37. นายชาติพฤษภา พงษ์อมาตย์
  38. นายสาโรจน์ คำพิทักษ์
  39. นายบุญเศรษฐ์ มานะดี
  40. นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
  41. นายทวีศักดิ์ อัชรางกูร
  42. นายญาณกร วรากุลรักษ์
  43. นายเสน่ห์ ขาวโต
  44. นางวิบูลย์ สุริยจักรยุทธนา
  45. นายภพสุกานต์ ศิริพงศ์ภัค
  46. นายพิธาน โตตระกูลพิทักษ์
  47. นายศิวฤทธิ์ นนทวุฒิสวัสดิ์
  48. นายสมเพชร ปาปะโข
  49. นายสงวน ศรีม่วง
  50. นายวรศักดิ์ ทองศิริ
  51. นายวีระชัย นพปราชญ์
  52. นายนราธร สุขฉันทะ
  53. นายธำรง ลิ่มประสิทธิ์
  54. นายเนติ เศรษฐเกียรติ
  55. นายเนติธร พรพิทักษ์สิทธิ์
  56. นายปิติ จันทรุไทย
  57. นายประเสริฐ เมืองแก้ว
  58. นางชัญญาภัค แจ่มจำรัส
  59. นายสมัครสุนทรเวทย์ปรีชาชัยวัฒน์
  60. นายศราวุธ นาควิทยานนท์

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