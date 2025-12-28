พรรคไทยก้าวใหม่ เปิด 60 รายชื่อ ปาร์ตี้ลิสต์ เลือกตั้ง 2569 ดร.เอ้ อันดับ 1 – ตั๊น จิตภัสร์ อันดับ 4 เผย ท็อปเท็นมีใครบ้าง ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยก้าวใหม่ มีทั้งหมด 60 รายชื่อ โดยเรียงตามลำดับดังต่อไปนี้
ปาร์ตี้ลิสต์ 60 รายชื่อ พรรคไทยก้าวใหม่
- ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
- คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
- นายก้องเกียรติ กรสูต
- นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร
- นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา
- นายศักย์ ทับพลี
- นายคเณศ วังส์ไพจิตร
- นายกิติ วงษ์กุหลาบ
- นายจักรพันธ์ พรนิมิตร
- นายณัฐวัฒน์ บูรณะกนก
- นายชยพล เจียงกะรัต
- นายภาณุรัช ดำรงไทย
- นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล
- นายเศรษฐฐากรณ์ วงษ์อารยะสกุล
- นายเอกสิทธิ์ วงศ์เทพวาณิชย์
- นางสาวธัญชนก นานา
- นายสุจินดา เสงี่ยมไพศาล
- นายยุสรีย์ กอดิรีย์
- นายเอกรส จินตะมัย
- นายเศษฐวิชช์ ศิริโภคานุสรณ์
- นางสาวอภิชชยาเทพโสธร
- นางสาวชนิกานต์ นุ่มบัว
- นายรุ่งโรจน์ สุวรรณสิชณน์
- นายกฤช จุลกะเศียน
- นายกิตติเดช กิจมโนมัย
- นายไตรรัตน์ มิ่งเมือง
- ว่าที่ ร.อ.พรเนตร ศรีทอง
- นายอำนาจ ทัดสวน
- นายชิน จินตประยูร
- นายหรรษวัธน์ ศิริฉัตรฐิติกุล
- นางจิราภรณ์ บุญไกรสร
- นายชัยวัฒน์ งามศักดิ์ทวีชัย
- นายวัชรากร นาคทองกุล
- นางสาวนิรินธร มีทรัพย์นิคม
- นายรัชต์เชียร ทิพธนากิตติพร
- นายกุลพงษ์ เกยานนท์
- นายชาติพฤษภา พงษ์อมาตย์
- นายสาโรจน์ คำพิทักษ์
- นายบุญเศรษฐ์ มานะดี
- นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
- นายทวีศักดิ์ อัชรางกูร
- นายญาณกร วรากุลรักษ์
- นายเสน่ห์ ขาวโต
- นางวิบูลย์ สุริยจักรยุทธนา
- นายภพสุกานต์ ศิริพงศ์ภัค
- นายพิธาน โตตระกูลพิทักษ์
- นายศิวฤทธิ์ นนทวุฒิสวัสดิ์
- นายสมเพชร ปาปะโข
- นายสงวน ศรีม่วง
- นายวรศักดิ์ ทองศิริ
- นายวีระชัย นพปราชญ์
- นายนราธร สุขฉันทะ
- นายธำรง ลิ่มประสิทธิ์
- นายเนติ เศรษฐเกียรติ
- นายเนติธร พรพิทักษ์สิทธิ์
- นายปิติ จันทรุไทย
- นายประเสริฐ เมืองแก้ว
- นางชัญญาภัค แจ่มจำรัส
- นายสมัครสุนทรเวทย์ปรีชาชัยวัฒน์
- นายศราวุธ นาควิทยานนท์
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