เพื่อไทย 3 แคนดิเดตนายกฯ ขึ้นรถแห่ หาเสียง เขตหลักสี่-ดอนเมือง ชู นโยบายเรียน4ปีมีรายได้

เพื่อไทย 3 แคนดิเดตนายกฯ ขึ้นรถแห่ พบประชาชน เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง ช่วย ‘สุรชาติ-ภูมิพัฒน์’ หาเสียง ชู นโยบาย เรียน4ปีมีรายได้ จบการันตีมีงานทำ ประชาชนแห่ต้อนรับ-ถ่ายรูปคึกคัก
28 ธ.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการรับสมัคร สส. บัญชีรายชื่อ และจับสลากเบอร์พรรค พรรคเพื่อไทย ที่ได้หมายเลข 9 ได้ยกทีมลงพื้นที่หาเสียงทันที นำโดย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย และคณะ
โดยขึ้นรถแห่ออกจากศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ไปยังเคหะทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ เพื่อพบปะประชาชน และช่วยนายสุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัคร สส.เขตหลักสี่ จตุจักร แขวงทุ่งสองห้อง แขวงลาดยาว แขวงจตุจักร แขวงจอมพล เบอร์ 5 หาเสียง โดยมีประชาชน และผู้สนับสนุนให้การต้อนรับ ขอถ่ายรูป พร้อมส่งเสียงเชียร์กันอย่างคึกคัก
จากนั้น คณะ ได้ขึ้นรถแห่ต่อไปยังแฟลตเคหะทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง เพื่อพบปะประชาชน และช่วยนายภูมิพัฒน์ โหสกุล ผู้สมัคร สส. เขตดอนเมือง เบอร์ 5 ที่เขตนี้ก็มีผู้สนับสนุน และประชาชน ให้การต้อนรับอย่างคึกคักไม่แพ้กัน
เพื่อไทย หาเสียง ชู นโยบาย เรียน4ปีมีรายได้ จบการันตีมีงานทำ ประชาชนแห่ต้อนรับ-ถ่ายรูปคึกคัก
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีความต้องการที่จะช่วยประชาชนปลดหนี้ ลดรายจ่าย ทำรถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย รวมถึงต้องการสร้างโอกาส เรื่องการศึกษา การพัฒนาคน เพราะหลายคนขาดการศึกษาที่ดี
“วันนี้พรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะเติมเต็มให้กับทุกคน ซึ่งอีกหนึ่งนโยบายใหม่ คือ เรียนได้งบ จบได้งาน เรียน 4 ปี มีเงินให้ 10,000 บาท จบมาการันตีมีงานทำทันที พร้อมฝากพรรคเพื่อไทย อย่าลืมวันที่ 8 ก.พ.69 เข้าคูหาเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคน ทั้งพรรค”
ผู้สื่อข่าวรายงาน ระหว่างที่พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ช่วย “โฟล์ค” ภูมิพัฒน์ โหสกุล ลูกชาย ‘เก่ง การุณ’ ซึ่งบิดา นายภูมิพัฒน์ สังกัดพรรคกล้าธรรม ได้ลงพื้นที่ มาดูลูกชายหาเสียงอีกด้วย
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