เลขาสภาฯ แจง ขยับ “อรรถวิชช์” ขึ้น สส.ปาร์ตี้ลิสต์ ต้องมีประธานสภาฯ ก่อน ยังไม่ชัดทันโหวตนายกฯ หรือไม่ เผย ห้องทำงานแต่ละพรรค อยู่ชั้นไหนบ้าง
เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2569 นายศิโรจน์ แพทยพันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า หลังจากนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ลาออกจาก สส.บัญชีรายชื่อ แล้ว ขั้นตอนต่อไป ต้องรอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการประกาศเลื่อน สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับถัดไป
แต่ขณะนี้ยังไม่มีประธานสภาฯ จึงต้องรอกระบวนการเลือกของสภาฯ และโปรดเกล้าแต่งตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นทราบว่าลำดับถัดไปของพรรครวมไทยสร้างชาติ คือ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
เลขาธิการสภาฯ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ยังไม่ยืนยันว่ากระบวนการเลื่อนบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ จะเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่ แต่จะดำเนินการโดยเร็ว หลังมีการโปรดเกล้าฯ ประธานสภาฯ มาแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเตรียมรับสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 27 มีการปรับเปลี่ยนห้องทำงานของ สส. โดยของพรรคภูมิใจไทยจะอยู่ที่ชั้น 6-7 ขณะที่พรรคประชาชนจะอยู่ที่ชั้น 8 และไล่เรียงตามจำนวนสัดส่วน สส. แต่ละพรรคในสภาฯ ซึ่งแตกต่างจากสภาฯ ชุดก่อนๆ ที่จัดแบ่งตามตัวอักษรชื่อ สส. รวมทั้งให้แต่ละพรรคจัดโซนห้องเองตามความเหมาะสม