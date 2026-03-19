พิพัฒน์ ชี้เป็นไปไม่ได้ สงขลาขาดแคลนน้ำมัน แจง 241 ปั๊มที่ปิด คาดเป็นแบรนด์ส่วนตัว ต้องรับความเสี่ยง ไม่มีใครช่วยได้
วันที่ 19 มี.ค. 2569 ที่ห้องประชุม CB406 อาคารรัฐสภา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม แถลงภายหลังการประชุมศูนย์บริหาร และติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) โดยชี้แจงถึงกรณีที่ปั๊มน้ำมันใน จ.สงขลา ขาดแคลนน้ำมันจนต้องปิดถึงต้นเดือน เม.ย.
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า หากเป็นสถานีของบางจากตามที่ผู้สื่อข่าวรายงาน ไม่น่าเป็นไปได้ เนื่องจากการค้าส่งของสถานีบางจากยังมีการจ่ายน้ำมันให้อยู่ ซึ่งไม่ทราบว่าผู้ประกอบการดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการตัวจริงหรือไม่ และต้องทำการตรวจสอบ เพราะในวันนี้กลุ่มที่หวังดีก็มีมาก และผู้ไม่หวังดีที่น่าจะมีเยอะกว่า
ส่วนที่มีสถานีบริการปิดกว่า 241 แห่ง ตามข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงานระหว่างวันที่ 15-17 มี.ค. นั้น นายพิพัฒน์ อธิบายว่า สถานีบริการน้ำมันแยกเป็น 2 ประเภท คือ สถานีที่มีบริษัทแม่ดูแล เช่น ปตท. เชลล์ บางจาก คาลเท็กซ์ พีที หรือซัสโก้ กับอีกประเภทคือสถานีบริการน้ำมันทั่วไป ที่ใช้แบรนด์ของตนเอง
นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า หากใน 200 กว่าสถานีปิดไป และไม่มีบริษัทแม่ที่กำกับดูแล ส่วนนั้นถือว่าไม่มีใครสามารถช่วยได้ ยกเว้นว่าในสถานีบริการเหล่านั้นจะซื้อน้ำมันจากพ่อค้าคนกลาง ซึ่งหลังจากนี้โรงกลั่นจะปล่อยขายน้ำมันให้พ่อค้า เพื่อส่งต่อให้สถานีบริการทั่วไป ทำให้สามารถเปิดต่อได้ในสถานีนั้น
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า อีกทั้งในสถานการณ์ปกติปั๊มที่ไม่มีแบรนด์ จะซื้อน้ำมันจากพ่อค้าคนกลางถูกกว่าปั๊มที่มีแบรนด์ ซึ่งถือเป็นการบริหารตามกลไกของตลาดที่จะต้องรับความเสี่ยงเมื่อเกิดวิกฤตด้านน้ำมัน สิ่งนี้ก็ไม่รู้จะให้ใครมาช่วยดูแลได้
นายพิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า รัฐบาลขอความร่วมมือ พร้อมหารือกับผู้ค้าให้ช่วยนำสต๊อกน้ำมันที่กลั่นแล้ว อัดเพิ่มเข้าระบบ เพื่อให้สถานการณ์น้ำมันอยู่ในภาวะปกติ และระบบขนส่งจะไม่เกินขีดจำกัด ซึ่งจะทำให้สารสถานการณ์น้ำมันกลับมาปกติ สถานีที่ปิดหรือไม่พอใช้จะกลับมาให้บริการได้ในหนึ่งสัปดาห์