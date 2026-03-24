“จุลพันธ์” ยัน สส.เพื่อไทย ยังรักสามัคคี ปมจัดสรรตำแหน่ง รมต. ลั่นทุกคนรู้โอกาสหน้ายังมี ย้ำพร้อมเดินหน้างานสภาฯ เข้มแข็ง ลุยดันกฎหมาย 47 ฉบับ
เมื่อเวลา 12.05 น. วันที่ 24 มี.ค. 2569 ที่โรงแรมเอสซี ปาร์ค นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการประชุมสัมมนาพรรคเพื่อไทยว่า เป็นกลไกปกติของพรรคทุกครั้งที่จะเปิดประชุมสภาฯ ก็จะมีอบรมสัมมนา เพราะมี สส.หน้าใหม่เข้ามา
โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ของสภาฯ ให้ความรู้ ทั้งเรื่องญัตติ กระทู้ การอภิปราย และสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ ซึ่งเราพร้อมทำหน้าที่นิติบัญญัติให้ดี และจะทำงานในส่วนของสภาฯ อย่างเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนการตรวจสอบการทำงานของรัฐ และผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ เดินหน้าแก้ไขกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชน
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยได้ยื่นกฎหมายเข้าสู่สภาฯ ไปแล้วประมาณ 10 ฉบับ และเตรียมจะยื่นภายในสมัยประชุมนี้ รวมทั้งสิ้น 47 ฉบับ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เพิ่มมูลค่ากับประชาชน เพื่อทำให้ประเทศไทยเพิ่มรายได้มากขึ้น ผลักดันเรื่องการทำธุรกิจให้ง่ายมากขึ้น ประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น และลดอุปสรรคของความเป็นรัฐลง
เมื่อถามว่าญัตติเรื่องเกี่ยวกับพลังงานมีการเตรียมพร้อมอะไรบ้าง นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ได้เตรียมไว้สองสัปดาห์แล้ว หากในวันที่โหวตนายกฯ มีการเสนอญัตตินี้ พรรคเพื่อไทยก็พร้อมอภิปราย ซึ่งญัตติดังกล่าวไม่เฉพาะพลังงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลกระทบสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วย
ที่เห็นได้ชัดเรื่องพลังงาน ที่ไม่สามารถจัดสรรน้ำมันได้ แม้จะบอกว่าเพียงพอ ซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น สส.ฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็มีหน้าที่รับผิดชอบ และพูดในประเด็นที่เป็นปัญหาเหล่านี้
นอกจากเรื่องผลกระทบของน้ำมันแล้ว ยังมีผลกระทบอีกหลายเรื่องตามมา ทั้งเศรษฐกิจ สินค้าอุปโภคบริโภคที่จะปรับตัวสูงขึ้น ปัญหาเหล่านี้ต้องสะท้อนไปยังรัฐบาล เพื่อเตรียมรับมือและแก้ปัญหาให้กับประชาชน
เมื่อถามว่าในที่ประชุมมีการสอบถามถึงบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีอนุทิน 2 หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ไม่มี เพราะไม่ได้อยู่ในวาระการประชุม วันนี้เป็นเรื่องเฉพาะการทำงานในสภาฯ สมาชิกทุกคนยังมีความรักความสามัคคี โดยในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น
“ยืนยันไม่มีสมาชิกที่มีอารมณ์ผิดแผกแตกต่าง ทุกคนพร้อมเดินหน้าไม่ว่าการจัดสรรตำแหน่งของพรรคจะเป็นอย่างไร เพราะทุกคนรู้ว่าโอกาสครั้งหน้ายังมี และเน้นในเรื่องประโยชน์ที่พรรคสามารถขับเคลื่อนได้ในการเข้าร่วมรัฐบาลเป็นหลัก ยืนยันว่าไม่มีปัญหาใดๆ” นายจุลพันธ์ กล่าว