“จุลพันธ์” เข้ากระทรวงแรงงานวันแรก เจอ ม็อบม.39 เชียร์ ‘เพื่อไทยทำได้’ พร้อมค้านสูตร CARE “จับกัง1” รับเรื่อง นำเสนอต่อที่ประชุม รับปาก ต้องเกิดความสมดุล
7 เมษายน 2569 – ที่กระทรวงแรงงาน เมื่อเวลา 09.00 น. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน
ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ ศาลพ่อปู่สุชินพรหมมา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
โดยมี น.ส.กาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ
ต่อมา ในเวลา 09.30 น. กลุ่มเครือข่าย ผู้ประกันตนมาตรา 39 (BoonArayapon) ได้มีการส่งเสียงเชียร์ “เพื่อไทยทำได้ เพื่อไทยทำได้ เพื่อไทยทำได้” พร้อมยื่นหนังสือถึง นายจุลพันธ์ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม กรณีสำนักงานประกันสังคม คำนวณเงินบำนาญชราภาพอย่างไม่เป็นธรรม 4 ข้อเรียกร้องคือ 1. บังคับใช้บรรทัดฐานศาลฎีกา 2. คัดค้านสูตร CARE 3. จ่ายเงินส่วนต่างย้อนหลัง และ 4. ตั้งคณะทำงานร่วม โดยมีตัวแทนจากกลุ่มเครือข่าย ม.39 เข้าร่วมด้วย
“การคำนวนเงินบำนาญของ ม.39 คิดฐานอยู่ที่ 4,800 บาท ซึ่งมาจากเงินค่าแรงขั้นต่ำเมื่อปี พ.ศ.2533 ตอนที่ พี่เบิร์ด ธงไชย ออกอัลบั้มบูมเมอแรง ซึ่งคิดที่ฐานแรงงาน 90 บาท ซึ่งไม่เป็นธรรมและดูเอาเปรียบมากสำหรับยุคปัจจุบัน ที่ค่าน้ำมันไปที่ 50 บาทต่อลิตรแล้ว แต่พวกเราถูกคิดฐานที่ 90 บาท ของค่าแรงขั้นต่ำในปี พ.ศ.2533” กลุ่มผู้แทนเครือข่ายระบุ
เครือข่ายมาตรา 39 ได้ทำกิจกรรมต่อเนื่อง โดยมีการหยิบเงินออกจากซองบำนาญ ที่ยื่นให้ นายจุลพันธ์ ไปก่อนหน้านี้ ปรากฏว่า เป็น เงินกงเต็ก โปรยขึ้นไปพร้อมกล่าวเสียงดังว่า “ขอคืนเงินบำนาญให้กับประกันสังคม เอาไปใช้ในปรโลก”
โดย นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ตนขอรับเรื่องไว้ และนำไปเสนอต่อที่ประชุม เพราะว่า เรื่องนี้ต้องทำให้เกิดความสมดุล
จากนั้น นายจุลพันธ์ ได้เดินทางเข้าห้องประชุม ชั้น 6 เพื่อประชุมร่วมกับผู้บริหารในกระทรวง พร้อมลงนามเข้ารับตำแหน่ง