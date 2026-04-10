ลุงแท็กซี่ บุกถึงสระน้ำกลางสภาฯ ซ้ำรอยขี่มอไซต์พุ่งขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า แม้ติดป้ายบุคคลเฝ้าระวังห้ามเข้าพื้นที่ เจ้าตัวอ้าง ‘โสภณ’ ส่งจดหมายมาหา
เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่10 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศระหว่างการประชุมร่วมกันของรัฐสภา พบว่านายพงศ์พิชาญ ชายพิการสูงวัย สวมเสื้อแท็กซี่และหมวกนิรภัย ที่เคยขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าด่านตำรวจเข้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล และก่อเหตุปั่นป่วนตามที่ทำการพรรคการเมืองหลายพรรค
ล่าสุด นายพงศ์พิชาญ บุกเข้ามายังอาคารรัฐสภา ถึงบริเวณสระมรกต ที่อยู่ใจกลางของอาคาร และโวยวายอ้างว่านายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งจดหมายมาถึงตน และยังบอกว่าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยตลอดชีพ จนทำให้ตำรวจรัฐสภาเข้าควบคุมตัว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน้าจุดตรวจผ่านเข้าออกหลักของรัฐสภา ทั้งฝั่งสภาผู้แทนราษฎรและฝั่งวุฒิสภา มีการติดประกาศ รูปภาพและข้อมูลของนายพงศ์พิชาญว่า เป็นบุคคลเฝ้าระวังห้ามเข้าพื้นที่