เพื่อไทย นัดประชุมใหญ่ 24 เม.ย. ปรับกก.บห. จิราพร-ลูกสมศักดิ์ นั่งรองหัวหน้า ธนรัช-รองเลขาฯ ส่วนหัวหน้า-เลขาพรรค-โฆษกพรรคไม่เปลี่ยน
เมื่อวันที่ 19 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยว่า วันที่ 24 เม.ย.นี้ พรรคเพื่อไทย มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ตั้งแตาเวลา 08.30-14.30 น. ที่สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคใหม่ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเพียงบางส่วน เนื่องจากการเลือกตั้งที่ผ่านมามีกรรมการบริหารพรรคบางคนลาออก
เบื้องต้นตำแหน่งที่สำคัญ ทั้งตำแหน่งหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคและโฆษกพรรคเพื่อไทย จะไม่มีการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้
ส่วนตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย มีการปรับคนที่ไปดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารออก เช่น นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เลย พรรคเพื่อไทย ที่เป็นรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ส่วนรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กำกับดูแลภาคเหนือตอนบน ยังเป็นนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยเหมือนเดิม ส่วนรองหัวหน้าพรรคกำกับดูแลภาคเหนือตอนล่าง เป็น น.ส.ณัฐธิดา เทพสุทิน สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ส่วนรองหัวหน้าพรรคกำกับดูแลภาคกลาง เป็นนายสรวงศ์ เทียนทอง อดีต สส.สระแก้ว พรรคเพื่อไทย
ส่วนรองหัวหน้าพรรคกำกับดูแลพื้นที่ภาคอีสานตอนบน เป็นนางมนพร เจริญศรี สส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ส่วนรองหัวหน้าพรรคกำกับดูแลภาคอีสานตอนกลาง เป็น น.ส.จิราพร สินธุไพร สส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย ส่วนรองหัวหน้าพรรคกำกับดูแลพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง เป็น น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย
ด้านรองหัวหน้าพรรคกำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้ ยังเป็นนายก่อแก้ว พิกุลทอง ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยเช่นเดิม และรองหัวหน้าพรรคที่กำกับดูแลพื้นที่ กทม. คือ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ อดีต สส.กทม.พรรคเพื่อไทย
ด้านตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย คาดว่ามีการปรับเปลี่ยนให้ นายธนรัช จงสุทธานามณี สส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ทำหน้าที่แทน น.ส.ปิยรัฐชย์ ติยะไพรัช สส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ที่ไปเป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ ในวันที่ 20 เม.ย. แกนนำพรรคเพื่อไทยจะประชุมใหญ่อีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปและเคาะตำแหน่งให้ลงตัว