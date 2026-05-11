นายกฯ ลั่นใช้กฎหมายจัดการ ปมออกทะเบียนราษฎร์คนจีน ไม่จำเป็นต้องสังคายนาใหม่ ชี้อย่าเอาปลาเน่าตัวเดียวไปติเรือทั้งโกลน กำชับผบ.ตร.สาวทั้งขบวนการ คดีหนุ่มจีนซุกซีโฟร์
เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 11 พ.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการมองว่าฝ่ายความมั่นคง รวมถึงกระทรวงมหาดไทย มีความหละหลวมในการออกทะเบียนราษฎร์ให้กับชาวจีน จนทำให้เกิดการสวมสิทธิ์กัน
นายอนุทิน ระบุว่า ตอนนี้การออกทะเบียนราษฎร์ และการโอนสัญชาติมีความเข้มข้นมาก ตั้งแต่กรณีที่เป็นประเด็นขึ้นมา แต่ตนไม่ขอเอ่ยชื่อ เนื่องจากต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งเท่าที่ทราบไม่ได้มีการให้สัญชาติอะไร แต่อย่างที่บอกคืออย่าเอาปลาเน่าตัวเดียวไปติเรือทั้งโกลน แบบนั้นมันไม่ได้
เมื่อถามว่าจำเป็นต้องสังคายนาใหม่หรือไม่ นายกฯ ยืนยันว่าไม่จำเป็น เพราะเรื่องนี้มีกฎระเบียบอยู่แล้ว เพียงแต่เราต้องอย่าให้คนที่มีปัญหาทำผิดกฎหมาย หรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาในสารบบเท่านั้นเอง และเราก็อย่าแกล้งเซ่อ เพราะมันไม่มีทางหลุดรอดพ้นกระบวนการตรวจสอบหรือพิจารณาของราชการไปได้
นายกฯ กลา่วต่อว่า ถ้าหลุดไปก็ดำเนินการลงโทษไปไม่รู้กี่คนแล้ว เช่น กรณีของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการนำบัตรประชาชนไปขาย นายอำเภอที่เกี่ยวข้องก็โดนคดีและโดนให้ออกจากราชการแล้ว ดังนั้นหากใครทำผิดเราก็จะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการ
เมื่อถามว่าจะต้องมีการทบทวนนโยบายฟรีวีซ่าด้วยหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เราจึงกำลังทบทวนอยู่ ฉะนั้นต้องชั่งน้ำหนักด้วย ไม่ใช่ว่าฟรีจนไม่มีเงื่อนไขอะไรเลย เพราะตอนที่เรายังไม่มีนโยบายนี้ ก็ไม่ได้มีการปล่อยวีซ่า จึงต้องหาจุดที่มันลงตัว อย่าเอามาเพียงบางกรณี เนื่องจากเรายังสามารถสร้างรายได้ให้กับคนได้อีกเป็นจำนวนมาก
ส่วนกรณีการจับกุมชายชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามเป็นจำนวนมาก นายกฯ ระบุว่า ได้รับรายงานตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พ.ค.ที่ผ่านมา เรามีการขยายผลแล้ว ตนก็ได้คุยกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยว่าคนที่สั่งสมอาวุธร้ายแรง หรืออาวุธปืนเป็นงานอดิเรกนั้น ตามกฎหมายทำไม่ได้
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ 2-3 ปีก่อน ได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธ ห้ามพกพา ห้ามซื้อ และห้ามออกใบอนุญาต ดังนั้นจะมาทำเป็นงานอดิเรกไม่ได้ เราไม่มีข้อยกเว้น โดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติด้วย
นายกฯ กล่าวอีกว่า ตนได้บอกกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปว่า ลองนึกถึงกรณีที่หากเราไปทำแบบนี้ในต่างประเทศ จะได้กลับประเทศหรือไม่ เพราะคงเป็นเรื่องราวใหญ่โตมโหฬารอย่างแน่นอน ดังนั้นต้องดำเนินการขยายผลไปให้ถึงขบวนการและเครือข่าย จนกว่าจะมั่นใจได้ว่าไม่มีความอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือต่อบุคคลใด โดยเฉพาะประชาชนชาวไทย