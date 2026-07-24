เจ้าของปั๊ม ปตท.บ้านผือ ที่ถูกระเบิด BM-21 เหตุปะทะไทย-กัมพูชา สะอื้นไห้ ร้องสส.กังฟู ผ่านมา 365 วันไร้เยียวยาจากรัฐ วิงวอนเห็นใจ ใช้เงินค่าเทอมลูกมาปิดสินเชื่อ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 24 ก.ค.2569 ที่รัฐสภา นายวสวรรธน์ พวงพรศรี สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทรวมพลัง รับหนังสือจาก นางกมนรัตน์ เจ้าของสถานีบริการน้ำมัน ปตท.บ้านผือ (บ้านน้ำเย็น) อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์จรวด BM-21 ตกใส่ เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2568 จากเหตุปะทะไทย-กัมพูชา แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้การเยียวยา
นายวสวรรธณ์ กล่าวว่า ในกรณีนี้ ตนได้ติดตามมาตลอดไม่ว่าจะผ่านช่องทางของสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2570 ทั้งในส่วนของงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกระทรวงยุติธรรม ที่ต้องเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วนที่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยา
รวมถึงกรณีของน้องน้ำโขง ที่ถูกจรวดจนเสียชีวิตด้วย ผ่านไปหนึ่งปียังไม่มีการเยียวยาที่เหมาะสม และเบื้องต้นวันนี้ตนได้ประสานไปยังนายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การป้องกันและบรรเทาผลกระทบภัยจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยแล้ว และจะติดตามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขณะที่นางกมนรัตน์ กล่าวว่า ที่มายื่นหนังสือวันนี้ เรื่องแรกคือ เงินเยียวยาปั๊มน้ำมัน ครบหนึ่งปีแล้ว เรื่องยังไม่มีความคืบหน้า ทราบเพียงว่าขณะนี้เรื่องไปถึงสำนักนายกรัฐมนตรี แต่ยังไม่มีเอกสารทางการกลับมายังตน ส่วนผู้เช่าในปั๊มน้ำมัน ที่ไม่ได้เปิดร้านถึง 3 เดือนก็ยังไม่ได้การเยียวยาค่าเสียหายใดๆ
เรื่องที่สอง เป็นกรณีผู้ที่ไปใช้บริการที่ร้าน 7-11 ในปั๊มน้ำมัน ซึ่งถูกสะเก็ดระเบิดที่ขาและช่วงอก แม้ขณะนี้จะได้รับการเยียวยาแล้วแต่ต้องเป็นผู้พิการ และยังมีพนักงานของร้าน 7-11 ที่ถูกสะเก็ดระเบิดที่ขาและช่วงอกก็ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาใดๆ
นางกมนรัตน์ กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและน้ำตาคลอว่า “ผ่านมา 365 วันแล้ว อยากวิงวอนขอภาครัฐเห็นใจ เราใช้เงินของเรา ใช้ค่าเทอมของลูกมาเป็นค่าสินเชื่อ(OD) เรามีกิจการ เรามีความทุกข์เหมือนกัน ลูกต้องเรียนหนังสือ เราจะให้ลูกย้ายโรงเรียนก็เป็นไปไม่ได้ แต่ต้องนำเงินค่าเทอมของลูกมาใช้ในส่วนนี้ เพื่อไม่ต้องมาจ่ายดอกเบี้ย ไม่ใช่จะมาบอกว่าเรามีเงิน เราก็มีความทุกข์เหมือนกัน ส่วนร้านค้าก็เช่นกัน เปิดธุรกิจเพื่อนำเงินมาจุนเจือครอบครัว จึงอยากให้รัฐช่วยเหลือตรงนี้ด้วย”
เมื่อถามว่าที่ผ่านมา 1 ปี ได้รับเงินเยียวยาอะไรบ้างแล้วหรือไม่ นางกมนรัตน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้รับเงินจากภาคเอกชน และในช่วงที่เกิดเหตุ มีน.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ อดีตรมช.มหาดไทย เข้ามาช่วยเหลือในตอนนั้น โดยบอกว่าถ้าได้รับเงินจากเอกชนเท่าไหร่ ส่วนต่างที่เหลือภาครัฐจะเข้ามาช่วย
เราจึงยึดคำตรงนี้ โดยนำเอกสารมาประกอบและตัดเงินช่วยเหลือที่ภาคเอกชนช่วยออกไป ก็จะเหลือในส่วนที่ภาครัฐต้องเข้ามาเยียวยา ขณะนี้ยังไม่ได้รับเลย ส่วนผู้ว่าฯ ก็ลงมาดูแลเฉพาะช่วงแรก และให้ประสานกับปภ.จังหวัด