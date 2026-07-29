เสรีพิศุทธ์ ลั่นไม่ไกล่เกลี่ยคดี ‘เนวิน’ ฟ้องหมิ่น-แจ้งความเท็จ ปมที่ดินเขากระโดง จ่อขอศาลออกหมายเรียกพยาน เอกสารซักค้านในคดี
วันที่ 29 ก.ค. 2569 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรรีรวมไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คกรณีที่ศาลบุรีรัมย์นัดไกล่เกลี่ย คดีที่นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จในวันที่ 6 ส.ค.
โดยระบุว่า ตนไม่ไกล่เกลี่ยเพราะตนต้องการพิสูจน์ความจริง และตนได้โทรศัพท์แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศาลให้แจ้งผู้พิพากษาเจ้าของคดี ว่าตนไม่มีความประสงค์จะไกล่เกลี่ยเรื่องดังกล่าว และขอให้ดำเนินการไปตามกระบวนพิจารณา
และในวันพรุ่งนี้ (30 ก.ค.) ตนจะเดินทางไป จ.บุรีรัมย์ พร้อมกับทนายความเพื่อลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทนายความได้พบเห็นพื้นที่และเข้าใจข้อเท็จจริง ก่อนที่จะเริ่มไต่สวนคดีในวันที่ 17 ส.ค.นี้
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุอีกว่า และในวันที่ 31 ก.ค. ตนจะไปที่ศาลเพื่อขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสารต่างๆ และพยานบุคคลมาเพื่อประกอบการซักค้านด้วย