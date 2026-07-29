กอ.รมน. ขานรับมติคณะรัฐมนตรี ระดมกำลังทุกหน่วยและเครือข่ายมวลชนทั่วประเทศ สนับสนุนประชาชนตรวจสอบสิทธิ ยื่นอุทธรณ์-แก้ไขข้อมูล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วันที่ 29 ก.ค.2569 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยว่า ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิและยื่นอุทธรณ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2569 เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
ทั้งนี้ ผู้ขอใช้สิทธิยังสามารถยื่นเอกสารเพื่อแก้ไขข้อมูลกับหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติได้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2569 ขณะที่ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ ทั้งผู้ได้รับสิทธิเดิมและผู้ได้รับสิทธิรายใหม่ จะเริ่มใช้สิทธิพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการ กอ.รมน. ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการดำเนินงานตามมติ ครม. เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง ลดปัญหาผู้มีสิทธิตกหล่น และสร้างความเชื่อมั่นต่อการดูแลประชาชนของภาครัฐ
ด้าน พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ รอง ผอ.รมน. และ พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้กำชับให้ทุกหน่วยของ กอ.รมน. ประสานการทำงานกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจสอบสิทธิ ยื่นอุทธรณ์ และแก้ไขข้อมูล พร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้ กอ.รมน.ภาค 1-4 และ กอ.รมน.จังหวัดทั่วประเทศ เป็นหน่วยหลักในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ติดตามปัญหา รับฟังข้อขัดข้อง และรายงานผลการดำเนินงานตามลำดับชั้น ขณะที่ส่วนกลางจะรวบรวมข้อมูลเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ กอ.รมน. ยังระดมเครือข่ายไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ชมรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) เครือข่ายมวลชน กอ.รมน. และเครือข่ายครูเพชรในตม. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการทบทวนสิทธิ การยื่นอุทธรณ์ และการแก้ไขข้อมูล พร้อมประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างทั่วถึงและไม่ตกหล่น
กอ.รมน. ยืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และผลักดันให้ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการแห่งรัฐอย่างครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นธรรม อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในทุกมิติ