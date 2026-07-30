ทนายอั๋น โต้เดือด ยันไม่เคยติดคุก-เปลี่ยนชื่อสมัครทนาย ลั่น ผมไม่หยุดหรอก ลุยเดินหน้า 4 ภารกิจ ท้าแก๊งบุรีรัมย์ มีข้อมูลอะไรเปิดมาเลย
เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีมีกระแสข่าวทนายดังคนหนึ่งในภาคอีสาน เคยต้องโทษจำคุก 16 ปี ในคดียาเสพติด ก่อนจะเปลี่ยนชื่อ เพื่อลบประวัติแล้วมาสมัครเป็นทนายความจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นั้น
ล่าสุด นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น บุรีรัมย์ ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ข้อแรก ตนชื่อ ภัทรพงศ์ ศุภักษร ไม่เคยเปลี่ยน ตอนเกิดไม่ได้ชื่อนี้ ตอนเกิดมาคุณหมอไปแจ้งเกิดว่าเด็กชายเกรียงไกร นามสกุล พรไธสง
หลังจากนั้น พ่อผมก็อยู่โรงพยาบาล 2-3 วัน แล้วก็นำมาที่บ้าน ก็เปลี่ยนจากเด็กชายเกรียงไกร เป็นเด็กชายภัทรพงศ์ พรไธสง ต่อมาอายุตน 9 ปี พ่อก็เปลี่ยนนามสกุลจาก พรไธสง มาเป็น ศุภักษร ตนใช้ชื่อนายภัทรพงศ์ ศุภักษร ตั้งแต่อายุ 9 ปี จนปัจจุบันไม่เคยเปลี่ยนนามสกุล
“ผมไม่เคยติดคุก ไม่เคยถูกดำเนินคดีข้อกล่าวหาอาญาร้ายแรงอะไรเลย มีบ้างใบสั่ง อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลย ผมจะไปทำผิดกฎหมายอาญาได้อย่างไร ผมเป็นทนายความมา 10 กว่าปี ไม่เคยโกงที่หลวง ไม่เคยตั้งตัวเป็นอั้งยี่ ซ่องโจร ถวิลหาอำนาจ คิดการใหญ่ล้มล้างการปกครอง ไม่เคยโกงเงินภาษี ไม่เคยโกงอะไรทั้งปวง ไม่เคยโกง ขึ้นชื่อว่าโกงไม่เคย” ทนายอั๋น ระบุ
ทนายอั๋น ระบุว่า เปิดมาเลยนะข้อมูลจากไอ้แก๊งบุรีรัมย์ เอามาเปิดเลย เอาให้มันลูกผู้ชาย ทนายอั๋น บุรีรัมย์ คนนี้ไม่มีข้อหาไหนที่จะเอามาเล่นแล้วใช่ไหม ก็เปิดมาเลย ทนายอั๋น บุรีรัมย์ เคยติดคุกอย่างนั้นอย่างนี้ วันนี้อายุ 40 ปี ถ้าเกิดว่าติดคุก 16 ปี ตอนนั้นอายุเท่าไร เป็นทนายความตั้งแต่ปี 2552
ทนายอั๋น ระบุอีกว่า วันนี้จะเล่นอะไรกับผม ซึ่งผมไม่หยุดหรอก ผมจะบอกให้ ผมมี 4 ภารกิจหลักๆ เดี๋ยวจะจัดการเร็วๆ นี้ 1.เปิดเส้นเงินฮั้ว สว. ไม่ใช่ที่พรรคประชาชนเอามาเปิด แค่ส่วนกระติ๊ดเดียว ผมจะเปิดทั้งระบบ
2.จะเปิดเส้นเงิน จ.อำนาจเจริญ ฮั้ว สว. ละเอียด 3.สหายที่ไหนจำไม่ได้นะ ที่จังหวัดไหนไม่รู้ ถูกศาลตัดสินขาดคุณสมบัติทางการเมือง ผมจะเปิดว่าสหายคนนี้โอนทรัพย์สินให้ลูกและให้เมีย ลูกเมียก็ต้องโดนด้วย และ 4.จะเปิดว่าประธานนักเรียน ประธานโรงเรียนที่ไหนสักแห่งไปยึดถือครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ต้องโดนไหม ศาลตัดสินแล้วด้วยคดีนั้น แล้วถ้าจำไม่ผิดคืนให้หลวง หามาสิ
“หามาสิ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ มีความชั่วแบบพวกนั้นนะหามา เอาล่ะ สนุก มาเลย แบบไหนก็มาเลยนะ” ทนายอั๋น ระบุ
ทั้งนี้ มีรายงานจากกระบวนการยุติธรรม แจ้งว่า ทนายความที่มีกระแสข่าวว่าต้องโทษจำคุก 16 ปี และเปลี่ยนชื่อก่อนมาประกอบอาชีพทนายความนั้น ไม่ใช่นายภัทรพงศ์ แต่นามสกุลของทนายความคนนั้นพ้องกับนามสกุลของนายภัทรพงศ์ โดยช่วงที่ทนายความคนดังกล่าวโดนจำคุกระหว่างปี 2542 – 2558 ในคดียาเสพติดที่เรือนจำจังหวัดพล
หากเทียบข้อมูลที่นายภัทรพงศ์ระบุว่า ตอนนี้นายภัทรพงศ์ อายุ 40 ปี และประกอบอาชีพทนายความมากว่า 10 ปี แต่ช่วงเวลาที่ทนายความคนดังต้องโทษจำคุก นายภัทรพงศ์น่าจะยังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ต่อด้วยมหาวิทยาลัย และเพิ่งเริ่มประกอบอาชีพทนายความ และทราบว่าทนายความคนนั้นอายุมากกว่านายภัทรพงศ์หลายสิบปี และกรณีนี้ไม่ได้ระบุถึงนายภัทรพงศ์แต่อย่างใด