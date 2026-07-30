ศุภชัย สวนกลับ สว.นันทนา ไม่ต้องร้อนตัว แฉเรียกประชุม สว.ส้ม ห้องจูปิเตอร์ เมืองทองธานี ไม่ได้แชร์ค่าใช้จ่ายกัน ลั่นมีหลักฐาน

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2569 นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Suphachai Jaismut ระบุถึงน.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. ว่า ที่จริงผมเป็นแฟนคลับของน.ส.นันทนา มาโดยตลอดตั้งแต่ออกรายการทอล์กโชว์ ในแนวสนุกสนานไม่มีสาระแบบสภาโจ๊ก จนมาเป็นสว. ได้ข้อสรุปว่าท่านยังคงเส้นคงวาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น พูดจาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด

ถามว่าผมเดือดร้อนหรือปกป้องสว.คนใดหรือไม่ คำตอบคือไม่ แต่ถ้าได้ติดตามในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมไม่ได้ปกป้องใคร นอกจากออกมาปกป้องพรรคภูมิใจไทย และบุคคลในพรรคภูมิใจไทย 9 ท่าน ที่มีการงัดเรื่องเก่ามากล่าวหาจากกลุ่ม ilaw และพรรคฝ่ายค้านว่าเกี่ยวข้องกับการฮั้วสว.

แน่นอนว่าผมได้ตั้งคำถามว่า กรณีการดำเนินการของกลุ่มสว.ประชาชน หรือสว.สีส้ม มันแตกต่างกับการที่กล่าวหาอย่างไร เพราะขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่มสว.สีส้ม ตั้งแต่ระดับอำเภอจนถึงระดับประเทศลักษณะเดียวกัน ถ้ากลุ่มนั้นฮั้ว แปลว่าฮั้วเหมือนกับกลุ่มที่ท่านกล่าวหา

วันนี้ก็ยอมรับว่ามีการฮั้วแต่ไม่โกง ผมก็บอกว่าท่านแน่ใจนะ ผมมีหลักฐานที่ท่านก็ทำกันในลักษณะเดียวกัน และให้ความเห็นว่า กกต. มีอำนาจในการที่จะไปสืบสวนสอบสวนได้ตามกฎหมาย

ถ้าไม่ทำอะไรผิด ก็ไม่ต้องร้อนตัว เรื่องชั่วไม่ชั่ว แน่นอนว่าประชาชนเขาเห็น และเจ้าตัวก็รู้ตัว รู้กันเองแหละ ว่าชั่วหรือไม่ ส่วนที่บอกว่าไม่ดีจริงไม่รอดมาหรอก มันคนละเรื่องกันกับว่าท่านได้รับเลือกมาถูกต้องหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องอนาคต ที่ผมบอกก็คือกว่าที่จะมากัน 300 คน มาชุมนุมกันทีห้องจูปีเตอร์เมืองทองธานีนั้น จากอำเภอสู่จังหวัด จากจังหวัดสู่ประเทศ พบกันกี่ครั้งพบกันกี่หน

ที่แน่ๆแต่ท่านสว.ก็ยอมรับว่า 300 คน มาพบกันที่ห้องจูปิเตอร์ เมืองทองธานี จริง แต่จะควักเงินกัน ค่าอะไรกันหรือไม่ ไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอก อันเป็นข้ออ้างของท่าน จะจริงหรือไม่จริง ก็ต้องพิสูจน์กัน แต่ข้อมูลที่ผมมีมา ไม่ได้ตรงกับที่ท่านบอก เช่น ที่ท่านบอกว่าค่าห้องจัดเลี้ยงนี้ก็ควักเงินลงขันกัน แต่ตามหลักฐานแล้วคนจองคนจ่ายการจัดงานนี้เป็นคนเดียว มาจาก “ฟ้าเดียวกัน” คือคุณ… หิรัญ….

“ผมไม่ได้เป็นหมาหางด้วน และผมก็ไม่ได้เห็นหางของท่านสว.เช่นเดียวกัน แต่แน่นอนว่าผมเป็นคนละพวกกับท่าน สว. ถ้าท่านใสซื่อบริสุทธิ์ และได้เป็นสว. เพราะความนิยมชมชอบมาจากชื่อเสียงเกียรติคุณ รายการทอล์คโชว์ของท่าน โดยไม่มีการจัดตั้ง ท่านก็ไม่ต้องร้อนตัว เป็นบุคคลสาธารณะ ต้องพร้อมให้มีการตรวจสอบ และเคารพการตัดสินใจของผู้มีหน้าที่ตามกฎหมาย ปล่อยให้กลไกของกฎหมายดำเนินการไปเถิดอย่าร้อนรุ่มไปเลย”

ผมชอบหนังเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ และตัวละครในหนังที่ผมชอบมากคือศาสตราจารย์ Minerva McGonagall ซึ่งบุคลิกหน้าตาคล้ายกับท่าน สว.มาก จึงทำให้ชอบท่านด้วย จริงๆนะ

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