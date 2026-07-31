ดีเอสไอ ออกหมายเรียกผู้ต้องหา ‘ภาวุธ’ ครั้งที่ 2 คดีหลอกลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศ FOREX หลังทนายความขอเลื่อนหมายเรียกเป็นวันที่ 3 ส.ค.
เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2569 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารซี (C) ถนนแจ้งวัฒนะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจาก คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้พิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหาทั้ง 22 ราย ซึ่งมีนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือฟิล์ม รวมอยู่ด้วย ในคดีซื้อขายฟอเร็กซ์ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต
ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียน
ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินนั้น
โดยวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา นายภาวุธ ได้มอบอำนาจให้นายภิรัช ตรีเพชร ทนายความประจำตัว เข้าพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อยื่นเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 1 โดยให้เหตุผลว่าได้รับหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 1 ในเวลากระชั้นชิด จึงต้องกลับไปรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อจะได้นำมาชี้แจงแก่พนักงานสอบสวน
อีกทั้งนายภาวุธยังติดภารกิจในวันดังกล่าว จึงไม่สามารถเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาในวันนั้นได้ และขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาไปเป็นวันที่ 3 ส.ค. อย่างไรก็ดี คณะพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้ว มีมติออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 2 แก่นายภาวุธ ให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาและชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในวันศุกร์ที่ 31 ก.ค. แทน
ล่าสุด นายภาวุธ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า วันนี้ตนยังไม่ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน เนื่องจากติดประชุมกรรมาธิการ(กมธ.) ซึ่งก่อนหน้านี้ ตนได้มอบให้ทนายความส่งเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกไปเป็นวันที่ 3 ส.ค. ยืนยันว่าในวันดังกล่าวจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนอย่างแน่นอน
ส่วนจะเป็นเวลาใดจะขอปรึกษากับทีมงานก่อน ขณะที่ประเด็นหมายเรียกครั้งที่ 2 ที่มีการนัดหมายวันนี้ ตนยังไม่เห็นเอกสารหมายเรียกดังกล่าวแต่อย่างใด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.50 น. นายภาวุธ ได้ส่งนายอภิเชษฐ ถาบุตร ทีมงานซึ่งได้รับมอบอำนาจมายื่นเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 2 จากวันนี้ (31 ก.ค.) ไปเป็นวันที่ 3 ส.ค.
ส่วนกรณีนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือฟิล์ม ดาราชายชื่อดัง ที่พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 1 นัดหมายให้เข้าพบในวันที่ 3 ส.ค.69 เวลา 10.00 น. ซึ่งขณะนี้ นายรัฐภูมิ ยังไม่ได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการประสานขอเลื่อนหมายเรียกครั้งที่ 1 แต่อย่างใด
รายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยว่า กรณีนายภาวุธ ทางพนักงานสอบสวนจะไม่มีการขอศาลออกหมายจับแต่อย่างใด เนื่องจากก่อนหน้านี้นายภาวุธ ได้เคยเข้ามาแสดงตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังได้โทรศัพท์ประสานกับคณะพนักงานสอบสวนไว้แล้วว่าจะไม่ได้เข้ามาพบ จึงไม่ถือเป็นการขัดต่อหมายเรียกครั้งที่ 2 ทำให้กำหนดการนัดหมายจึงเป็นดังเดิมคือ วันที่ 3 ส.ค.