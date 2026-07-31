ภัณฑิล จี้ อนุกมธ. ตรวจสอบเข้ม งบซ้ำซ้อน แนะ ลดสัมมนาตปท.-โครงการไม่จำเป็น-ไม่เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน เพื่อความคุ้มค่ากับภาษีประชาชน
เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2569 ที่รัฐสภา นายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กทม. พรรคประชาชน ในฐานะคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ในคณะกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 สภาผู้แทนราษฎร แถลงความคืบหน้าการประชุมของคณะอนุกมธ.
โดยนายภัณฑิล กล่าวว่า ตนตั้งข้อสังเกตการทำงานที่ผ่านมาของกมธ.ที่ถูกตั้งเพื่อเข้ามาตรวจงบหรือเพียงแค่มารับรองงบประมาณ เมื่อหน่วยงานของรัฐขอเงินภาษีประชาชน จึงขอเรียกร้องให้ในแต่ละหน่วยงานพิสูจน์ว่า เงินก้อนจำเป็นคุ้มค่าและก่อเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงอย่างไร
โดยเฉพาะรายงานรายจ่ายในประเภทสัมมนาประชาสัมพันธ์ ค่าที่ปรึกษา ค่าเดินทางต่างประเทศ ค่าเช่า และค่าจ้างเหมาบริการ ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจัง
ตนในฐานะอนุกมธ. ผ่านมาแล้ว 1 สัปดาห์กับอีก 1 วัน งบประมาณที่กำลังตรวจสอบไม่ใช่เงินเดือนของเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่งบประมาณช่วยเหลือประชาชน งบประมาณเกี่ยวกับไฟป่าหรืองบประมาณที่เกี่ยวกับการเตือนภัยและการรักษาพยาบาล และพวกค่าประกันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เบื้องต้นในส่วนของค่าใช้จ่ายประจำ ตนไม่ได้ยุ่งในส่วนนี้อยู่แล้ว สิ่งที่พวกเรากำลังกระทำอยู่นั้นไม่ใช่การขัดขวางการทำงานของหน่วยงานรัฐ แต่เป็นเพียงการตั้งคำถามว่ารายจ่ายที่ไม่ใช่ภารกิจหลักเหล่านี้จำเป็นและคุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนหรือไม่
“ผมเสนอให้ลดการสัมมนาที่ไม่รู้ว่าสัมมนาอะไร ไปประชุมทางวิชาการ ลดสื่อประชาสัมพันธ์ที่วัดเพียงแค่ยอดเข้าถึง ลดการเดินทางที่ไม่รู้ว่ากลับมาประเทศไทยแล้วจะได้อะไร ผมถามประจำว่าไปต่างประเทศด้วยสภาวะทางการคลังไทย ประเทศของเราร่ำรวยขนาดนั้นเลยหรือ ที่จะไปประชุมสัมนาวิชาการไกลถึงต่างประเทศ” นายภัณฑิล กล่าว
นายภัณฑิล กล่าวต่อว่า ตนเข้าใจได้ว่ามีกรอบภาคีต่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องไป แต่การที่ลดงานที่ปรึกษาก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่า ทำไมเจ้าหน้าที่ประจำถึงไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ ต้องพึงพาเอาต์ซอร์ส เพื่อให้ที่ปรึกษาเป็นผู้ลงมือทำ
สิ่งเหล่านี้ทำให้ตนสงสัยว่า บางกรณีก็อาจเป็นเรื่องของ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ต้องให้หน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบ สำหรับตนมองว่าในบางเรื่องที่จ้างที่ปรึกษาเป็นการจ้างงานพร่ำเพรื่อจนเกินไป
นายภัณฑิล กล่าวอีกว่า ตนและทีมงานไม่ได้ใช้ความรู้สึกในการตัดสิน แต่ยึดข้อมูลจากเอกสารประกอบการของบประมาณอย่างละเอียด โดยตรวจสอบทุกโครงการ ทั้งวงเงิน ผลการเบิกจ่าย ความซ้ำซ้อน ต้นทุนต่อหน่วย ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ที่ประชาชนควรได้รับ
ทุกข้อเสนอของหน่วยงานควรมีข้อมูลประกอบอย่างครบถ้วน ทั้งชื่อโครงการ วงเงิน เหตุผลและความจำเป็น เอกสารอ้างอิง รายละเอียด TOR ใบเสนอราคา และคำชี้แจงต่อข้อซักถามของคณะกมธ. แต่ในหลายกรณีกลับไม่ได้รับคำตอบ และไม่มีเอกสารประกอบเพียงพอสำหรับการพิจารณา
ยกตัวอย่างหน่วยงานที่ถูกตั้งข้อสังเกต อาทิ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ที่ผ่านมามีข้อถกเถียงถึงความจำเป็นในการคงอยู่ของหน่วยงาน เนื่องจากภารกิจหลายด้านอาจซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น เช่น การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การปฏิรูปกฎหมาย หรือการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีหน่วยงานหลักรับผิดชอบอยู่แล้ว
ทั้งนี้ เสนอให้ทบทวนหรือตัดลดโครงการที่เห็นว่าไม่มีความจำเป็น ซึ่งในอดีตการตัดงบประมาณบางครั้งเป็นเพียงการปรับลดเล็กน้อย โดยไม่แตะสาระสำคัญของโครงการ
นายภัณฑิล กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่ใช้งบประมาณตั้งแต่หลักสิบล้านถึงหลายร้อยล้านบาทต่อโครงการ โดยส่วนหนึ่งเป็นการจัดกิจกรรม นิทรรศการ การสำรวจข้อมูล และการอบรมผู้บริหาร ซึ่งมองว่าอาจมีลักษณะซ้ำซ้อนหรือไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน
ย้ำว่าหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณา คือ หากโครงการใดได้ดำเนินการแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน ก็ควรพิจารณาทบทวนความจำเป็นของการใช้งบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุดและตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ขอตั้งข้อสังเกตต่อการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีว่า กระบวนการทำงานของคณะอนุกมธ.บางชุดยังขาดความเข้มข้น และเรียกร้องให้ทบทวนแนวทางตรวจสอบงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินภาษีมีความคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้
พร้อมกันนี้ขอเสนอให้เปิดเผยผลการปรับลดงบประมาณของคณะอนุกมธ.แต่ละชุด เปรียบเทียบกับปีก่อนและระหว่างคณะต่างๆ รวมถึงถ่ายทอดสดการประชุม เพื่อให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการทำงานได้อย่างโปร่งใส