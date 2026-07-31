อนุทิน นั่งหัวโต๊ะประชุมสมช. ถกสถานการณ์ชายแดนใต้ จับตาประเมินผลเลื่อนคุย BRN พร้อมรับฟังผลหารือ รมว.กลาโหม หลังเยือนมาเลเซีย
เมื่อเวลา 13.30 วันที่ 31 ก.ค.2569 ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
โดยมี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกฯและรมว.ต่างประเทศ ในฐานะประธานกรรมการคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกฯฝ่ายกฎหมาย
นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานความมั่นคง อาทิ กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ เข้าร่วม
ก่อนการประชุม นายกฯ เปิดเผยว่า เป็นการประชุมเพื่อติดตาม และประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างใกล้ชิด ภายหลังการพูดคุยสันติสุขกับกลุ่มบีอาร์เอ็น (BRN) ถูกเลื่อนออกไป
แหล่งข่าวด้านความมั่นคง เปิดเผยว่า ที่ประชุมสมช. คาดว่าจะรับฟังการประเมินสถานการณ์ด้านการข่าว และความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงผลกระทบจากการเลื่อนการพูดคุยกับ BRN พร้อมพิจารณามาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชน และการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ความรุนแรงขยายตัว
นอกจากนี้ คาดว่าที่ประชุมจะรับทราบผลการหารือของ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม หลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนมาเลเซีย โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง และแนวทางผลักดันกระบวนการสันติสุขให้เดินหน้าต่อไปได้ รวมถึงติดตามความคืบหน้าการทำงานของคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทย และแนวทางกำหนดกรอบการพูดคุยครั้งต่อไป