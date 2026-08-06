กรมที่ดิน เปิดบริการ ‘ทำนิติกรรมต่างสำนักงานออนไลน์’ 77 จังหวัด อยู่ไหนก็ทำเรื่องได้ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดการใช้เอกสาร
วันที่ 6 ส.ค.2569 น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมุ่งนำเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขปัญหาและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และออกแบบบริการจากความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจเป็นสำคัญ เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการ รวมถึงการยื่นเอกสารซ้ำ หรือติดต่อหลายหน่วยงาน เพื่อรับบริการเรื่องเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการบริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว
น.ส.พลอยทะเล กล่าวว่า โดย กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล เปิดให้บริการสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ครอบคุลมครบทั้ง 77 จังหวัด จำนวน 462 สำนักงานทั่วประเทศ พร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา รวม 17 แห่ง
เป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ โดยเจ้าหน้าที่ผู้สอบสวน ผู้มีอำนาจจดทะเบียน รวมทั้งผู้ขอ คู่สัญญา และพยาน สามารถลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดการใช้เอกสาร และยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน ให้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และปลอดภัย
น.ส.พลอยทะเล กล่าวว่า ทั้งนี้ ประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดินที่สะดวก โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมที่ดินกำหนด ช่วยลดภาระการเดินทาง ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ
สำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถยื่นคำขอผ่านแอปพลิเคชัน e-QLands Plus ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยเลือกเมนู “จองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์” ทั้งนี้ ต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัด มีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center โทร. 0 2141 5555