บิ๊กตู่ โชว์สปีช ต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่ 10 ล้าน กำชับทุกหน่วยดูแลให้เหมือนคนในครอบครัว หวัง ดึงดูดมาไทยเพิ่มมากขึ้น ขอคนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี

เมื่อเวลา 16.15 น. วันที่ 10 ธ.ค. ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ อาทิ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท.

ร่วมกิจกรรม “Amazing Thailand 10 Million Celebrations” เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่ 10 ล้าน คือ นางนาจูด อัลไควเตอร์ และนายไฮซัม อัลมัดลึจ ชาวซาอุดีอาระเบีย พร้อมมอบของที่ระลึกและของขวัญ มูลค่ารวม 3 แสนบาท

นายกฯ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาเราประสบปัญหาโควิด-19 ทำให้การไปมาหาสู่ระหว่างกันหยุดไป แต่ฟ้าหลังฝนสดใสเสมอ วันนี้เรามีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยว 10 ล้านคนแล้ว แต่เราจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ และจะเร่งสร้างความเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยจะเป็นจุดหมายปลายทางให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก

นายกฯ กล่าวต่อว่า ตนได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแล้ว เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่นักท่องเที่ยวให้เหมือนเป็นคนในครอบครัว ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักท่องเที่ยวคนที่ 10 ล้านให้มีความสุข และได้รับประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมเลือนจากดินแดนแห่งรอยยิ้มนี้

จากนั้น นายกฯ เดินทักทายนักท่องเที่ยวภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโบกมือทักทายและตะโกนเรียกนายกฯ จากชั้น 3 ของอาคารผู้โดยสารว่า “Prime Minister” ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ โบกมือตอบกลับอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมกล่าวว่า “ขอบคุณทุกคนนะ Good Evening safety , safety thank you everybody welcome to Thailand”

พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางกลับ ถึงกรณีรัฐบาลคาดหวังจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย 11 ล้านคนภายในสิ้นปี 2565 ว่า เราพยายาม ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศมา 10 กว่าล้านคนแล้ว และที่ได้คุยกับ รมว.ท่องเที่ยว ก็มีโอกาสจะถึง 11 ล้านคน ขอให้คนไทยทุกคนทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี รัฐบาลก็ทำทุกมิติ ทุกมาตรการเพื่อให้คนมาเที่ยวมากขึ้น เพื่อให้เกิดความประทับใจและกลับเข้ามาใหม่ หากไม่เริ่มทำมาตั้งแต่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็ไม่เป็นผลมาจนทุกวันนี้ ฉะนั้น ขอบคุณทุกคน