โพล 3 จังหวัดใต้ เชียร์ ‘วันนอร์’ นั่งนายกฯ พิธา-อุ๊งอิ๊ง อันดับ 2-3 บิ๊กตู่ บ๊วยสุด

โพล 3 จังหวัดใต้ อยากให้ ‘วันนอร์’ นั่งนายกฯ ตามด้วย ‘พิธา-อุ๊งอิ๊ง’ ด้าน บิ๊กตู่ บ๊วยสุด บิ๊กป้อม อันดับดีกว่า พรรคประชาชาติ มาอันดับ1 ปชป. รั้งอันดับ 9

วันที่ 6 ม.ค.2566 Projek Sama Sama และองค์กรร่วม ได้แก่ We Watch, THE LOOKER, WARTANI และ THE MOTIVE ร่วมทำแบบสอบถามความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ ต่อคนในพื้นที่ปาตานี/ชายแดนใต้ จำนวน 500 คน หัวข้อ “คนปาตานี/ชายแดนใต้ อยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี” ในการเลือกตั้ง ปี 2566 สำรวจระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2565 – 3 ม.ค. 2566

อยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี ในการเลือกตั้งปี 2566 พบว่า คนปาตานี/ชายแดนใต้อยากให้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) เป็นนายกรัฐมนตรี อันดับ 1 ร้อยละ 46.1

อันดับ 2 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เป็นนายกฯ ด้วยผลร้อยละ 21

อันดับ 3 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร (หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย) ร้อยละ 14

อันดับ 4 ยังไม่มีใครเหมาะสม ร้อยละ 8.5

อันดับ 5 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) ร้อยละ 4.8

อันดับ 6 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) ร้อยละ 1.9

อันดับ 7 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) ร้อยละ 1

อันดับ 8 นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) ร้อยละ 0.7

อันดับ 9 นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) ร้อยละ 0.7

อันดับ 10 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) ร้อยละ 0.7

อันดับ 11 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) ร้อยละ 0.5

สำหรับพรรคการเมืองที่คนปาตานี/ชายแดนใต้ มีแนวโน้มจะเลือก พบว่า

อันดับ 1 ร้อยละ 62.3 ระบุว่าจะเลือกพรรคประชาชาติ

อันดับ 2 พรรคก้าวไกล ร้อยละ 15.9

อันดับ 3 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 10.9

อันดับ 4 ไม่สนับสนุนพรรคใด ร้อยละ 6.5

อันดับ 5 พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 1.9

อันดับ 6 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 1.2

อันดับ 7 พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 0.7

อันดับ 8 พรรคไทยสร้างไทย ร้อยละ 0.2

อันดับ 9 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 0.2