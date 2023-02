บิ๊กตู่ ต้อนรับทีม USAR Thailand กลับไทย มอบเหรียญที่ระลึก ชื่นชมเสียสละ ลูบหัวขอบคุณ ‘ซาฮาร่า-เซียร่า อวยพรขอให้ อายุยืนยาวทำประโยชน์ให้ประเทศ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 ก.พ. 2566 ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ประตู 10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีต้อนรับชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติ (ทีม USAR Thailand) กลับสู่ประเทศไทย โดยมีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายนริศ ขำนุรักษ์ รมช.มหาดไทย นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และคณะร่วมพิธีต้อนรับด้วย โดยพล.อ.ประยุทธ์ สวมกอดพร้อมลูบหัว “เซียร่า-ซาฮาร่า” 2 สุนัขกู้ภัย และขอบคุณทีม USAR Thailand ก่อนที่จะรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงาน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ในนามของประชาชนคนไทยและรัฐบาล ขอต้อนรับทีม USAR Thailand ทั้ง 42 นาย กลับสู่ประเทศไทยจากการเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ ตนขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันผนึกกำลังกาย กำลังใจ สนับสนุนในการเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ประเทศตุรกี ถือเป็นครั้งแรกของทีมค้นหากู้ภัยประเทศไทยที่ได้มีโอกาสปฏิบัติภารกิจครั้งสำคัญ ร่วมกับนานาอารยะประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีของประเทศ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยและตุรกีให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ตนขอขอชื่นชมทุกคน ตั้งแต่ผู้บังคับบัญชา รวมถึงทุกคนในทีม เหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นการรวมพลังของคนทั้งโลก โดยเฉพาะการบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งถือเป็นบทเรียนที่สาหัสพอสมควร ขอขอบคุณเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทยที่ให้คำชื่นชม และขอบคุณมาถึงตน รวมถึงทีมทั้งหมด ตนพยายามเพิ่มพูนความสัมพันธ์ให้เพิ่มมากขึ้นในหลายมิติ รวมถึงประเทศอื่นๆอีกด้วย นั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ วันนี้ทุกคนกลับมาคงต้องใช้เวลาพักผ่อน หาครอบครัว ขอให้ทีมแพทย์ดูแลด้วย

“ป่านนี้แฟนคงรออยู่บ้านแล้ว อย่าเพิ่งไปเที่ยวไหนก็แล้วกัน ขอชื่นชมสุนัขทั้ง 2 ตัว น่ารัก สงบเงียบเรียบร้อย เทียบได้ว่านี่คือวีรบุรุษเหมือนกัน ขอให้ทุกคนปรบมือให้กับเขาอีกครั้ง ผมขอชื่นชมยกย่องในความเสียสละของทุกท่าน ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง พัฒนาตนเอง และหน่วยงานให้มีความพร้อม ในการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนและประเทศชาติต่อไป” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพร่วมกับคณะ และมอบเหรียญที่ระลึกสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์สำนักนายกรัฐมนตรีให้กับทีม USAR Thailand และ “เซียร่า-ซาฮาร่า” 2 สุนัขกู้ภัย พร้อมระบุว่า This for you ก่อนที่จะเข้าไปเล่นพร้อมลูบหัวอย่างเอ็นดู พร้อมกล่าวอีกครั้งว่า “ขอบใจนะลูกนะ โชคดีนะ ขอให้อายุยืนยาว ช่วยทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปนะ”