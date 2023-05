ทีมเก่าทักษิณ! ประยุทธ์ เผยชื่อทีมโปรด ในศึกพรีเมียร์ ลีก เห็นใจแมนฯยู โดนลิเวอร์พูล ยิง 7-0 รับดูซีรีส์เกาหลี ชอบหนังสงครามเพราะเป็นทหาร

วันที่ 5 พ.ค.2566 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เผยแพร่คลิปวิดีโอ ความยาว 6.29 นาที พร้อมข้อความ “คุยกับลุง” เรื่องลึกแต่ไม่ลับของลุงตู่ที่คุณอาจยังไม่เคยรู้! ดูไปต้องยิ้มไปแน่นอน ไม่เชื่อคลิกเลย! แล้วอย่าลืมแชร์ความน่ารักของลุงกันเยอะๆ

ตอนหนึ่งถามว่า ดูซีรีส์เกาหลีบ้างหรือไม่ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า ตนดูหนังหลาย 10 เรื่อง แต่ดูแล้วค้างไว้ก่อนดูไม่จบ แล้วก็กลับมาดูใหม่ ส่วนซีรีส์เกาหลีก็ดูเรื่องที่เคยโฆษณาให้ เรื่อง Descendants Of The Sun และเรื่อง Crash Landing on you และอีกหลายเรื่อง เพราะดูแล้วรู้สึกสนุก และดูหนังสงครามสมัยเก่าเราเป็นทหารเห็นรบกันแล้วสนุก แต่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะเป็นเรื่องโหดร้าย

ส่วนทีมเชียร์ในพรีเมียร์ ลีก พล.อ.ประยุทธ์ เล่าว่า สมัยก่อน เชียร์ทีมเรือใบสีฟ้า แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พร้อมกับพูดถึงผลการแข่งขันคู่ระหว่าง ลิเวอร์พูล ที่เอาชนะ แมนฯยู ไปได้ถึง 7-0 โดยรู้สึกเห็นใจที่โดนยิงเยอะมากขนาดนี้

ทั้งนี้ นายทักษิณ ชินวัตร เป็นคนไทยคนแรกที่เป็นเจ้าของทีมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อซื้อสโมสร ‘แมนเชสเตอร์ ซิตี้’ ในปี 2007 (พ.ศ.2550)