นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ทวิตข้อความแสดงความสะเทือนใจ พร้อมแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวเหยื่อโศกนาฏกรรมที่รพ.อัล อาห์ลี อาหรับ ถูกยิงถล่มคร่าชีวิตพุ่ง 500

วันที่ 18 ต.ค.2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทวิตข้อความแสดงความสะเทือนใจ เหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่โรงพยาบาล อัล อาห์ลี อาหรับว่า

“ผมรู้สึกสะเทือนใจและเสียใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวโศกนาฏกรรมที่โรงพยาบาล อัล อาห์ลี อาหรับ ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อคืนนี้ ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์นี้ พลเรือนผู้บริสุทธิ์ในความขัดแย้งต้องได้รับความคุ้มครอง ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศครับ”

I am shocked and distressed to hear about the tragedy at Al Ahli Arab Hospital in the North of Gaza last night. I pray for the families of those grieving their loved ones. There is no justification for harming innocent civilians during conflict. International humanitarian law must be respected

ด้านนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การโจมตีโรงพยาบาลอัล-อะห์ลี อัล-อาระบี แบปทิสต์ (al-Ahli al-Arabi Baptist Hospital) ถือเป็นการผิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างรุนแรง เนื่องจากเป็นการโจมตีโรงพยาบาล ซึ่งตามหลักสงครามจะไม่โจมตีโรงพยาบาล โรงเรียน และไม่มีพลเรือนเป็นเป้า

โดยกระทรวงต่างประเทศได้ออกแถลงการณ์มีเนื้อความดังนี้ ประเทศไทยรู้สึกสะเทือนใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์การโจมตีโรงพยาบาล Al Ahli Arab ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา ซึ่งส่งผลให้มีพลเรือนผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก และขอไว้อาลัยแก่ผู้เคราะห์ร้ายและแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย

ประเทศไทยขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินความพยายามเพื่อยุติวัฏจักรความรุนแรงและความโหดร้ายทั้งปวงโดยทันที ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทยเรียกร้องให้มีการเคารพและปกป้องพลเรือน โรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า สำหรับประเทศไทย ขณะนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมเป็น 30 ราย ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาต่างประเทศ บาดเจ็บ 16 ราย (ไม่เปลี่ยนแปลง) ถูกจับเป็นตัวประกัน 17 ราย (ไม่เปลี่ยนแปลง) และคนไทยที่เดินทางกลับประเทศไทยแล้วจาก 7 เที่ยวบิน จำนวน 926 คน และมีอีกจำนวนหนึ่งที่เดินทางกลับมาเอง (ณ วันที่ 18 ต.ค.2566 เวลา 15.00 น.)

โดยเที่ยวบินล่าสุดที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 ต.ค.2566 ด้วยสายการบินอิสราเอล จำนวน 162 คน และสายการบินไทยเดินทางถึงช่วงเช้าวันที่ 18 ต.ค.2566 จำนวน 266 คน ซึ่งจำนวนที่ลงทะเบียนกับจำนวนที่เดินทางมาจริงอาจมีความแตกต่างไปบ้าง เนื่องจากลงทะเบียนแล้วเปลี่ยนใจไม่เดินทาง หรือลงทะเบียนไว้แต่ในวันเดินทางไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้ ซึ่งสถานทูตฯจะได้ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

“ทุกประเทศมีความคิดไปในทิศทางเดียวกันว่า ต้องการเห็นสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางคลี่คลายโดยเร็ว โดยยุติการใช้ความรุนแรง เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์ทุกคน” นายชัย กล่าว

