นายกฯ เซ็นตั้ง 3 คณะอนุกรรมการฯ จัดการสแกมเมอร์ ไร้ชื่อ ‘ธรรมนัส’ ให้ รุทธพล รมว.ยุติธรรมนั่งปราบปราม ไชยชนก ดูด้านป้องกัน ไตรรงค์ คุมสร้างภูมิคุ้มกัน จ่อตั้ง ‘เอกนิติ’ ดูเส้นเงินเทา
เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ลงนามในหนังสือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 คณะ เมื่อวันที่ 24 – 25 ต.ค.ที่ผ่านมา
คณะแรก มีชื่อของ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม เป็นประธานอนุกรรมการฯ มีกรอบอำนาจหน้าที่กำหนด มาตรการปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี รวมถึงการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการกระทำงานการความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน พร้อมทั้งติดตามพฤติกรรมของผู้กระทำความผิด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะที่ 2 มีชื่อของ นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานอนุกรรมการฯ และมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ โดยอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดนี้ จะกำหนดมาตรการและแนวทางป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมประสานความร่วมมือ และการติดตามประเมินผล วิเคราะห์แนวโน้มการป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คณะชุดที่ 3 มีชื่อของ พล.ต.อ.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงจัดทำองค์ความรู้ป้องกันให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์
พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายภาคประชาชน และจัดฝึกอบรมสร้างภาคีเครือข่าย รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จะมีอีกหนึ่งคณะที่มีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธาน เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน และการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยคณะดังกล่าว อยู่ระหว่างรอนายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งเร็วๆนี้
ทั้งนี้ น่าสังเกตว่าอนุกรรมการฯ ทั้ง 3 คณะที่ตั้งขึ้นมา ไม่มีชื่อของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ นั่งอยู่ในกรรมการทั้ง 3 คณะ