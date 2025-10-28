ธรรมนัส เมินถูกโยงธุรกิจสีเทา แจงไม่ใช่ประธานปราบสแกมเมอร์ ชี้คุม 4 กระทรวง ปราบค้ามนุษย์ ยาหอม‘ชาดา’ พี่น้องกันไม่มีวันโกรธ มั่นใจไม่กระทบฐานเสียงกล้าธรรม
เมื่อเวลา 10.05 น. วันที่ 28 ต.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ระบุถึงการปราบสแกมเมอร์ว่าเอาโจรไปปราบโจร ตรงนี้รู้สึกน้อยใจหรือไม่ว่า ไม่น้อยใจ
ขอทำความเข้าใจว่า ตนไม่ได้นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานปราบสแกมเมอร์ แต่เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ โดยกำกับดูแล 4 กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งนายกฯไม่ได้ตั้งให้เป็นประธานปราบปรามสแกมเมอร์
ดังนั้น ตนเป็นผู้กำกับนโยบาย ส่วนรัฐมนตรีจะนำไปปฏิบัติ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ต้องป้องกันและปราบปรามอย่างเอาจริง ส่วนวลีต่างๆ เรามาถึงจุดนี้ให้ฟังเข้าหูขวา ทะลุหูซ้าย อย่าไปคิดมาก
ผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกโกรธหรือไม่ เพราะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนกับนายชาดา คบกันมา ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก รวมทุกข์ร่วมสุขเป็นพี่น้องร่วมสาบาน ไม่มีคำว่าโกรธและเข้าใจเจตนา และสไตล์ของนายชาดา เป็นคนตรงไปตรงมา เรื่องใดที่พูดออกมาแล้ว ไม่ว่าเจตนาหรือไม่เจตนา ถือว่าเราเป็นพี่น้องกัน ไม่โกรธเคืองกัน
เมื่อถามว่ามองปฏิกิริยาสังคมตอนนี้ที่ถูกนำไปโยงกับเรื่องสีเทา ขณะที่ใกล้ช่วงเลือกตั้งอย่างไร ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เราเป็นนักการเมือง สิ่งที่ยึดถือและย้ำเสมอคือต้องพร้อมถูกตรวจสอบ ตนอยู่เวทีนี้มาตั้งแต่ปี 2562 ผ่านเรื่องหนักมาแล้ว
เรื่องที่เจอทุกวันนี้พิสูจน์ตัวเองได้ว่าบริสุทธิ์ และจะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เป็นหน้าที่ทายาทรุ่นใหม่ที่ต้องทำหน้าที่ แทนตนเองต่อไป เรามาทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองอย่าไปคิดมาก อย่าไปเล่นการเมืองมากกว่าการบ้าน
เมื่อถามว่ากังวลจะกระทบฐานเสียงพรรคกล้าธรรม ที่มีอยู่แล้วหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ที่ผ่านมา ฐานเสียงที่ได้มาเนื่องจากเราทำงานตอบโจทย์ประชาชน ฐานรากที่ได้รับประโยชน์ ก็ทำต่อไป