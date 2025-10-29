โรม ร่อนหนังสือเชิญ ‘ธรรมนัส-นฤมล-วราห์-วรภัค’ เข้าให้ข้อมูล ปมเอี่ยวสัมพันธ์‘เบน สมิธ’ เหน็บขนาด‘ชาดา’ยังรู้ใครเป็นโจร ทำไมนายกฯไม่รู้ งง ตำรวจไม่จับนักการเมือง ช.
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 29 ต.ค.2568 ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุม กมธ.ในวันที่ 30 ต.ค.ว่า ได้เชิญร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯและรมว.เกษตรและสหกรณ์ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ นายวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการบริษัทฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) นายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตรมช.คลัง เข้าให้ข้อมูล
เราให้เกียรติทุกคน ซึ่งจะให้คนอื่นมาชี้แจงแทนไม่ได้ เพราะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างร.อ.ธรรมนัส กับนายเบน สมิธ รวมถึงคนอื่นๆ วันที่ 30 ต.ค. กมธ.คงจะได้รับคำตอบว่าจะมาหรือไม่ หากไม่มา ก็ไม่ได้รับโอกาสชี้แจงอีกแล้ว ทั้งนี้ หากไม่มา คงต้องคุยในกมธ.อีกครั้ง
“ส่วนตัวไม่ได้กังวลว่าจะมาหรือไม่มา มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่แค่วาระของประเทศไทย แต่เป็นวาระระดับโลกไปแล้ว หากไม่มาชี้แจง ไม่มาตอบคำถาม ประชาชนจะมองอย่างไรก็พิจารณาดูเอาเองแล้วกัน” นายรังสิมันต์ กล่าว
ส่วนที่นายกฯ ท้าให้เปิดชื่อนักการเมือง ช.นั้น นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ไม่จำเป็นต้องมาท้าว่าเปิดชื่อ เชื่อว่าหน่วยงานของรัฐมีข้อมูลอยู่ เช่นกรณี พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร. พูดชื่อ ช. ถามว่าพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ จะมีข้อมูลคนเดียวหรือ ตำรวจจำนวนมากก็มีข้อมูล แต่ทำไมยังเงียบอยู่ ยังไม่ดำเนินการอะไร ทำไมต้องให้ภาระการพิสูจน์ความเสี่ยงตกอยู่กับฝ่ายค้าน ทำราวกับว่าเครื่องมือของฝ่ายค้านมีมากกว่าฝ่ายบริหาร
“ถ้านายกฯ ไม่ได้หูหนวกตาบอด ก็คิดว่าท่านเอง ควรเอาสิ่งที่ฝ่ายค้านนำเสนอ เอาสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐต่างๆ ไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันนำเสนอ ไปแก้ปัญหา เป็นประโยชน์ที่สุด ผมยินดีให้ความร่วมมือ ถ้านายกฯ จะเชิญผมไปพูดหรือให้ข้อมูล ในคณะกรรมการที่ท่านตั้ง ผมยินดีอยู่แล้ว เช่นเดียวกันเมื่อกมธ.ความมั่นคงฯ ขอความร่วมมือกับท่านบ้าง ให้ท่านมาให้ข้อมูลกับเรา เราคาดหวังความร่วมมือเช่นเดียวกัน ผมไม่ได้เชิญแค่ร.อ.ธรรมนัส แต่ผมเชิญนายกฯด้วย ในฐานะประธานกรรมการที่ตั้งขึ้นใหม่ที่นำไปสู่การปราบสแกมเมอร์” นายรังสิมันต์ กล่าว
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ตนเชิญบุคคลเยอะทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน นายกฯก็เชิญมาในฐานะประธานกรรมการที่ตั้งขึ้นใหม่ อยากทราบความคืบหน้าว่าวาระแห่งชาติมาได้ไกลขนาดไหน ยืนยันว่าสอบข้อเท็จจริงที่ไม่ใช่แค่นายเบน สมิธ แต่รวมถึงตัวละครอื่นที่เชื่อมกับนายยิม เลียก และคาดหวังว่าหน่วยงานรัฐบาลทำงานเสียที เราอยากเห็นการแก้ปัญหาสแกมเมอร์อย่างจริงจัง
นายรังสิมันต์ กล่าวด้วยว่า ไม่จำเป็นต้องเชิญนักการเมือง ช. จริงๆตนคิดว่าจับเลยก็ได้ เชื่อว่าหน่วยงานรัฐมีข้อมูลอยู่แล้ว เยอะด้วย แต่ที่ไม่เข้าใจคือทำไมไม่ดำเนินการเอาผิด ตอนนี้หลายตัวละครสามารถดำเนินการได้ทันที ที่ตนแปลกใจคือ มีผลประโยชน์ได้เสียอะไรกัน ทำไมถึงไม่ยอมดำเนินการ
“เราไม่อยากจัดการปลาซิวปลาสร้อยแล้ว อยากเอาตัวที่เป็นตัวสำคัญอาชญากรรมข้ามชาติ ช.ก็ใหญ่ระดับหนึ่ง แต่มีใหญ่กว่า สาวถึงอยู่แล้ว สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เขาอยู่ไกลแต่ทำไมดำเนินการได้ ไทยอยู่ใกล้แค่นี้ ทำไมเราดำเนินการไม่ได้ ไม่ใช่ไม่มีข้อมูล เรามีข้อมูลและมีเยอะด้วย ไม่ใช่รู้แค่ว่าฝั่งโน้นเขาเป็นใคร แต่รู้กระทั่งนักการเมืองไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์อย่างไรบ้าง ทำไมถึงไม่จัดการ” นายรังสิมันต์ กล่าว
นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า มีบุคคลที่ใหญ่จริงๆ อยู่ ใหญ่มาก ในครม.ชุดนี้หลายคนก็รู้อยู่กันอยู่แล้วว่ามีนักการเมืองคนไหนบ้าง เท่าที่ตนนั่งนับตอนนี้เกิน 7 คนแล้ว ดังนั้น ความเกี่ยวพันกับสแกมเมอร์แล้วเกี่ยวพันกับผู้มีอำนาจที่อยู่ในประเทศมีอยู่จริงๆ และเป็นหนึ่งในต้นตอของปัญหา กำลังกลายเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินระดับโลก และตนยังเป็นห่วงเรื่องทุนเทายึดประเทศ
นายรังสิมันต์ กล่าวด้วยว่า ยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข้อมูล ไปดูเส้นทางการเงินได้ ทั้งนี้ อยากให้นายกฯ สั่งการให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ทำงานเชิงรุก
เมื่อถามถึงท่าทีของรัฐบาลที่ค่อนข้างนิ่งไปกับการปราบปรามสแกมเมอร์และอาชญากรข้ามชาติ นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ตนอยากให้รัฐบาลนึกว่าใครได้ประโยชน์จากการที่แก๊งสแกมเมอร์ไม่ถูกตรวจสอบ
ส่วนที่นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย และประธานวิปรัฐบาล ระบุว่าใช้โจรปราบโจรนั้น นายรังสิมันต์ กล่าวว่า “แสดงว่านายชาดา รู้ว่าใครเป็นโจร และเชื่อว่าโจรไม่สามารถปราบโจรได้ มีแต่โจรอุ้มโจร คำถามก็คือคนระดับนายกฯ นายอนุทินเคยเป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวง วันนี้มาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่รู้หรือว่าใครเป็นโจร ขนาดนายชาดายังรู้เลย”
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ตนยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ไม่ได้พูดลอยๆ ตนพูดเรื่องนายลี ยงพัด มาตั้งนาน ปัจจุบันมีการยึดทรัพย์แต่ยึดน้อยมาก 70 ล้านบาท ส่วนที่ตนระบุว่ามีนักการเมืองไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ ก็มีหลายคนออกมายืนยัน เป็นเรื่องลอยๆ หรือไม่
ยืนยันว่าทั้งหมดที่ตนพูดมาไม่ใช่เรื่องลอยๆ แต่เป็นเรื่องผลประโยชน์ของชาติ วันนี้คนที่ต้องการทำลายความน่าเชื่อถือตน ตกลงคือได้ประโยชน์จากแก๊งสแกมเมอร์ใช่หรือไม่ ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ใช่หรือไม่
“เหตุใดนายกฯ จึงไม่อนุมัติสัญชาติไทยให้กับนายเบน สมิธ หากเป็นคนดีและบริสุทธิ์จริง ผมขอให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบเรื่องนี้ดีกว่า” นายรังสิมันต์ กล่าว