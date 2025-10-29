‘ชยพล’ วอน ‘กัน จอมพลัง’ เข้าชี้แจง กมธ.ทหาร หลังติดต่อทุกช่องทางแล้วไม่ตอบรับ ชี้ต้องการหาข้อเท็จจริงการบริหารทรัพยากรกองทัพชายแดน ไทย-กัมพูชา
นายชยพล สท้อนดี สส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์ข้อความ โดยมีเนื้อหาถึง กัน จอมพลัง ให้เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริง การบริหารทรัพยากรกองทัพในเหตุการณ์ชายแดน ไทย-กัมพูชา โดยระบุดังนี้
“วันพรุ่งนี้ ทาง กมธ.การทหาร ต้องการตามหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์การบริหารทรัพยากรของกองทัพในเหตุการณ์ความขัดแย้งชายแดน ไทย-กัมพูชา ด้วยความที่การสื่อสารของหลายฝ่ายไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เกิดความสับสนถึงสถานการณ์ที่แท้จริง ว่าสรุปแล้วกองทัพขาดหรือไม่ขาดอะไร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณของกระทรวงกลาโหมกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี จากภาษีประชาชน ที่ถูกอนุมัติเพื่อดำรงสภาพความพร้อมรบ หากกองทัพไม่ได้พร้อมรบจริง ยังมีสิ่งขาดเหลือมากมายที่ต้องอาศัยภาคประชาชนสนับสนุนตามที่ปรากฏตามสื่อ เราจะได้ช่วยกันดูว่าควรต้องปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้กองทัพสามารถมีสมรรถนะตามเป้าหมายได้
แต่ขณะเดียวกัน กองทัพเองก็ชี้แจงว่า ไม่เคยขาด ไม่เคยขอ ไม่เคยรับ และไม่เคยใช้สิ่งของบริจาคใด ๆ จากภาคประชาชน ทำให้ต้องสงสัยเหมือนกันว่า แล้วที่ประชาชนระดมทุนและสิ่งของกันมากมายไปให้กองทัพตามที่เข้าใจว่าขาดแคลน มันคือสูญเปล่า หรืออะไรคือเรื่องจริงกันแน่
ผมอยากให้คุณกัน จอมพลัง ช่วยตอบรับคำเชิญสักที เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงทางฝั่งตัวเอง ตามที่ กมธ.การทหารได้พยายามติดต่อไปทุกช่องทางเท่าที่จะหาได้ ทั้งเพจส่วนตัว เพจมูลนิธิ ไลน์ที่ระบุว่าให้ใช้ติดต่องาน เบอร์โทรศัพท์ 4 เบอร์เท่าที่เราจะหาเจอ ทั้งหมดนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวคุณกันเอง และเพื่อสนับสนุนการทำงานของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทับซ้อนจนต้องเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ”