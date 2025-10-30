จุลพันธ์ หัวหน้าเพื่อไทยคนใหม่ นำทัพสู้ศึกเลือกตั้ง ดึง ประเสริฐ หวนนั่งเลขาธิการพรรค สรวงศ์ เทียนทอง โยกนั่งรองหัวหน้าพรรค
เมื่อวันที่ 30 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพรรคเพื่อไทย ว่า ในการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีพรรคเพื่อไทยในวันที่ 31 ต.ค.เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จากแคนดิเดตที่มีการเปิดรายชื่อก่อนหน้านี้ 2 คน คือ นายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ นั้น
ล่าสุดค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า ผู้ที่ สส.พรรคเพื่อไทยจะสนับสนุนให้เป็นหัวหน้าพรรค คือ นายจุลพันธ์ เนื่องจากมีความโดดเด่นในการทำงานสภาฯ และมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาหลักของประเทศอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งการตอบคำถามสื่อมวลชนฉะฉาน จะเป็นประโยชน์ต่อพรรคในการดีเบตระหว่างการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นช่วงต้นปีหน้า
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่เลขาธิการพรรคเพื่อไทย จากเดิมมีชื่อนายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้ว รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย จะเปลี่ยนให้นายสรวงศ์ ขึ้นเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แล้วดึงนายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีต รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาปี 2566 กลับมาเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอีกครั้ง
ทั้งนี้ ในส่วนของรองหัวหน้าพรรค คาดว่าจะมีจำนวน 10 กว่ารายชื่อ โดยเป็นทั้งผู้อาวุโสในพรรคและคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานขับเคลื่อนพรรค
อาทิ นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ นางมนพร เจริญศรี สส.นครพนม น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล อดีต รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต รมว.แรงงาน น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สส.กทม. นายก่อแก้ว พิกุลทอง สส.บัญชีรายชื่อ เป็นต้น
ขณะที่นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ อดีตที่ปรึกษานางมนพร เจริญศรี เป็นเหรัญญิกพรรค และนายจักรพงษ์ แสงมณี เป็นนายทะเบียนพรรค