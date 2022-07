เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ขับฟรี 3 เดือน

และร่วมกับ STROM และ Swap & Go ขยายเครือข่าย Battery Swapping

ทางเลือกใหม่เพื่อสังคมไร้มลพิษ

TTA พร้อมส่งแบรนด์ P80 Go ลุยตลาดรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนขับฟรี 3 เดือน ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2565

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเปิดให้กลุ่มไรเดอร์ของ Pizza Hut และ Skootar ทดลองใช้ช่วงเดือนสิงหาคม 2565

TTA ร่วมกับ STROM พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานกลุ่มไรเดอร์

TTA ร่วมมือกับ Swap & Go บริษัทในกลุ่ม ปตท.พัฒนาเครือข่าย Battery Swapping ที่ได้มาตรฐานสากล

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA บริษัทชั้นนำด้านการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ ขานรับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยล่าสุดเปิดตัว บริษัท พี80 โก จำกัด (P80 Go) อย่างเป็นทางการ เพื่อพัฒนาและจัดจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (Electric motorcycle) ที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มไรเดอร์อย่างแท้จริง พร้อมกันนี้ TTA ยังร่วมมือกับบริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด (STROM) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบ และบริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด (Swap & Go) ผู้ให้บริการเครือข่าย Battery Swapping หรือการสลับแบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานสากลแก่ผู้ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จ โดยร่วมกันพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์ P80 Go ให้สามารถใช้งานสลับแบตเตอรี่ในระบบของ Swap & Go ได้

สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ P80 Go โดย บริษัท พี80 โก จำกัด ตั้งเป้าเจาะตลาดกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้วยการขับรถมอเตอร์ไซค์หรือไรเดอร์ และมอบทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ใช้งานทั่วไป โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเพจเฟซบุ๊ก P80 Go ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2565

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TTA และบริษัท พี80 โก จำกัด กล่าวว่า “เราต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสภาพเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐบาลอีกแรงหนึ่งด้วย นอกจากนี้ TTA มีนโยบายการทำธุรกิจที่ยั่งยืนและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprints) ดังนั้น ธุรกิจรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของบริษัท พี80 โกฯ จึงสอดคล้องกับนโยบายของ TTA และจะช่วยลดผลกระทบต่อมลภาวะที่เกิดขึ้นได้ เช่น ฝุ่นจากการเผาไหม้ และมลภาวะทางเสียง เป็นต้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กล่าวมานี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสร่วมมือกับบริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกยานยนต์ไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ตลอดจนมีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนารถ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานให้กับแบรนด์ P80 Go เพื่อให้ P80 Go ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในอนาคต”

ทั้งนี้ TTA มีธุรกิจในเครือ คือ Skootar ซึ่งเป็นธุรกิจบริการเรียกเมสเซนเจอร์ออนไลน์ และร้าน Pizza Hut ดังนั้น ช่วงประมาณเดือนสิงหาคม 2565 บริษัท พี80 โกฯ จะนำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นทดสอบมาให้ไรเดอร์ Pizza Hut และ Skootar ทดลองใช้ก่อนในเฟสแรก ซึ่งยังเป็นรุ่นที่ชาร์จแบตเตอรี่กับไฟฟ้าตามที่อยู่อาศัย และชาร์จที่ EV Charging Station ตามปั๊มน้ำมันก็ได้เช่นกัน

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์ P80 Go มีกำลังการผลิตเบื้องต้นประมาณการไว้ที่ร้อยละ 10–20 ของตลาดรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าภายในประเทศ หรือ 1,000–2,000 คันต่อปี ช่วงราคาตั้งแต่ 50,000 ถึง 120,000 บาท

ในอนาคต ผู้ใช้รถมอร์เตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์ P80 Go จะได้รับความสะดวกอย่างยิ่ง เพราะสามารถสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่กับเครือข่ายตู้สลับแบตเตอรี่ (battery swapping station) ของ Swap & Go ซึ่งมีจุดให้บริการครอบคลุมหลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ และมีแผนขยายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

พ.ท. ม.ร.ว.พีรานุพงศ์ ภาณุพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า “ทาง STROM มีความยินดีในความร่วมมือเป็นฐานการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้กับแบรนด์ P80 Go โดยในปัจจุบัน STROM ได้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสำหรับไรเดอร์เพื่อใช้ขนส่งสินค้าในหลากหลายรูปแบบ ทั้งรับส่งอาหาร ขนส่งพัสดุ และใช้งานส่วนบุคคล ซึ่งมีอุปกรณ์เสริมที่จำเป็น ตลอดจนมีส่วนควบที่ได้ปรับปรุงขึ้นมาให้เหมาะสมกับการใช้งานขนส่งแต่ละประเภทโดยเฉพาะ ทั้งนี้มีระยะทางต่อการชาร์จตั้งแต่ 150 ถึง 250 กิโลเมตรต่อวัน ภายใต้อัตราเร่งและความเร็วสูงสุดถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อให้ตอบสนองกับทุกภารกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ จากความร่วมมือในครั้งนี้ STROM คาดว่าจะสามารถขยายกำลังการผลิตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ถึง 10,000 คัน ในปีแรก และจะขยายไปสู่ 25,000 คัน ในปีถัดไป เพื่อให้ได้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพดี มีสมรรถณะสูง และมีส่วนควบพร้อมเทคโนโลยีที่พัฒนามาให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริงมากยิ่งขึ้น”

STROM เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของคนไทย จากผลงานการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่นที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ในสภาพท้องถนนของประเทศไทย โดยเฉพาะการใช้งานในเชิงพาณิชย์และโลจิสติกส์ได้ด้วยเทคโนโลยี G-Control System อันเป็นที่ยอมรับมานานกว่า 5 ปี และยังมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบความคุ้มค่า ปลอดภัย และประหยัดจากเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินกิจการขนส่งเชิงพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด ‘พัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้า ด้วยการดูแลธรรมชาติให้ยั่งยืน’

นางสาวอาวีมาศ สิริแสงทักษิณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด (Swap & Go) เปิดเผยว่า “Swap & Go มุ่งให้บริการแพลตฟอร์มหรือโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเครือข่าย Battery Swapping หรือการสลับแบตเตอรี่แบบไม่ต้องรอชาร์จ ดำเนินงานแบบสตาร์ทอัพ เน้นความคล่องตัว สามารถปรับกลยุทธ์การดำเนินงาน ให้สอดรับเทรนด์และเทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองนโยบายและทิศทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐ เพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานสะอาดให้กับประชาชน และร่วมสร้างต้นแบบการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานอนาคตครบวงจรมาใช้งานจริงในประเทศ เราพัฒนารูปแบบธุรกิจการให้บริการสลับแบตเตอรี่ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นออกแบบกระบวนการใช้งานให้ง่าย สะดวก และทันสมัย ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Swap & Go เชื่อมต่อกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่รองรับการใช้งาน เพื่อตรวจสอบปริมาณแบตเตอรี่ ค้นหาตำแหน่งสถานีสลับแบตเตอรี่ จองแบตเตอรี่ใหม่ล่วงหน้า และมีระบบนำทางไปยังสถานี เมื่อไปถึงสถานีแล้ว สามารถสแกน QR code เพื่อสลับแบตเตอรี่เดิมที่หมดกับแบตเตอรี่ใหม่ที่พร้อมใช้งานในตู้ชาร์จด้วยตัวเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

“Swap & Go พร้อมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และให้บริการที่เหมาะสมกับสังคมไทย ความร่วมมือกับ P80 Go นี้นับเป็นการพัฒนา EV Ecosystem เพื่อเตรียมความพร้อมในการเพิ่มจำนวนการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทยผ่านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ สู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน”

นายเฉลิมชัย กล่าวเสริมว่า “รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EV ที่ผลิตในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ P80 Go ซึ่งออกแบบอย่างพิถีพิถันให้เหมาะกับการใช้งาน สำหรับลูกค้าที่สนใจ ให้อดใจรอปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า ซึ่งจะมีบริการ 3 แบบ คือ แบบให้เช่าใช้รถ (สัญญามีกำหนดระยะเวลา คืนรถเมื่อถึงเวลา) แบบเช่าซื้อ (สัญญามีกำหนดระยะเวลา รถเป็นของผู้เช่าเมื่อครบระยะเวลา) และแบบขายขาด อย่างไรก็ตาม เพื่อมอบทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับไรเดอร์และผู้ใช้งานทั่วไป เราจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ขับฟรี 3 เดือน ผ่านเพจเฟซบุ๊ก P80 Go ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565”