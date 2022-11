“สมานมิตรฯ Return” #เปิดโกดังหนังสือดี วันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-19.00 น. Matichon Academy – มติชนอคาเดมี

“สมานมิตรฯ Return” #เปิดโกดังหนังสือดี การกลับมาของงานเปิดโกดังสุดยิ่งใหญ่แห่งปี 2022 สำนักพิมพ์มติชนชวนมิตรรักนักอ่านกลับมารวมตัวกันอย่างอบอุ่นในจักรวาลหนังสือกันอีกครั้ง เปิดประตูโกดังหนังสือหลากหลายแนว ไม่ว่าจะเป็น ประวัติศาสตร์ การเมือง มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา ฯลฯ

รวมทั้งหนังสือใหม่ หนังสือเก่า หนังสือหายาก หนังสือสะสมที่ตามหามานานจากสำนักพิมพ์มติชนให้นักอ่านทุกคนมาจับจองเป็นเจ้าของกันในราคาพิเศษสุด ๆ เริ่มต้นเพียงปกละ 10.- รวมถึงของพรีเมียมหลายแบบหลายสไตล์ของศิลปินชื่อดังที่ตามหากันมานาน เราเปิดช้อปมาให้จับจองกัน พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มค่าอย่างที่หากันไม่ได้ง่าย ๆ รวมถึงเราได้ชวนเพื่อนสำนักพิมพ์กว่า 10 สำนักพิมพ์มาร่วมสร้างความสนุกในงานนี้ด้วย

นอกจากเปิดบ้านให้ทุกคนแวะมาพบเจอกันแล้ว เรายังเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ขนกิจกรรมมากมาย ทั้ง Talk WorkShop และ Exhibition สุดพิเศษ ที่ออกแบบอย่างเข้มข้น สนุกสนาน และหลากหลาย ชวนให้นักอ่านร่วมสนุกกันแบบจุใจตลอด 10 วัน มติชนขนมาครบทุกรสในงานเดียว เพราะนักอ่านคือเพื่อนคนสำคัญที่เราอยากให้มาร่วมสร้างความทรงจำหลากสีสันไปพร้อมกันกับพวกเรา ถือเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับนักอ่านทุกท่าน พบกัน 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-19.00 น. ที่ Matichon Academy – มติชนอคาเดมี สำนักพิมพ์มติชน

วิธีการเดินทาง

– BTS สถานีหมอชิต หรือ MRT สถานีสวนจตุจักร ต่อรถประจำทางสาย 1-1, 52, 134, 510 ลงป้ายวัดเสมียนนารีและขึ้น วินมอเตอร์ไซค์ บอกว่าไป “มติชนอคาเดมี” หรือ “ตึกข่าวสด”

– MRT สถานีวัดเสมียนนารี (สายสีแดง) แล้วต่อวินมอเตอร์ไซค์ บอกว่าไป “มติชนอคาเดมี” หรือ “ตึกข่าวสด”

– รถส่วนตัว (มีที่จอดรถจำนวนจำกัด แนะนำให้เดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ)

– มีบริการรถตู้รับส่ง: วัดเสมียนนารี-มติชนอคาเดมี

พิกัด: ถนนเทศบาลนิมิตใต้ ซอย 12 ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

GPS: https://goo.gl/maps/j9me7Xs2PpG4zcn8A

1.กำหนดการเวทีเสวนา

25 พ.ย.65 เวลา 15.00-17.00 น. Sujit’s Talk : เจ้านครอินทร์ เมืองสุพรรณ จีนหนุน “ยึดอำนาจ” อยุธยา สร้างสรรค์การค้าสู่สากล สุจิตต์ วงษ์เทศ เอกภัทร์ เชิดธรรมธร

26 พ.ย.65 14.00-16.00 น. Special Talk : 2566 การเมืองไทยไปทิศทางไหน ผศ.ดร. พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย กุลพัทธ์ เพิ่มพูน, เวลา 16.30-18.00 น. Special Talk : หนังสือเก่าเล่าประวัติศาสตร์ ธนโชติ เกียรติณภัทร พิชญ์เดช แสงแก่นเพ็ชร์

27 พ.ย.65 13.00-15.00 น. BookTalk : รัฐสยดสยอง เบื้องหลังอำนาจรัฐศิวิไลซ์ ภัทรนิษฐ์ สุรรังสรรค์ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

2 ธ.ค.65 16.00-18.00 น. Special Talk : คน เมือง และโบราณสถาน ศ.ดร. ชาตรี ประกิตนนทการ อนรรฆ พิทักษ์ธานิน

3 ธ.ค.65 11.00-13.00 น. Exclusive Talk #สภากาแฟไทยในโลกใหม่ *รอบวงสนทนาแลกเปลี่ยน รศ.ดร. ปิติ ศรีแสงนาม, เวลา 14.00-16.00 น. Book Winner Talk: หลังบ้านคณะราษฎร เบื้องหลังอภิวัฒน์สยาม ชานันท์ ยอดหงษ์ อัครพงษ์ ค่ำคูณ

2.กิจกรรม Talk&Taste

26 พ.ย.65 เวลา 11.00-13.00 น. Talk&Taste: ต้นสาย ปลายจวัก กฤช เหลือลมัย ฆนัท นาคถนอมทรัพย์

27 พ.ย.65 เวลา 11.00-13.00 น. Talk&Taste: รสไทย(ไม่)แท้ อาสา คำภา ชนมน วังทิพย์

3 ธ.ค.65 เวลา 17.00-18.00 น. Talk&Taste: โลกของคราฟต์เบียร์ เอนก มงคลวุฒิเดช

3.กิจกรรม WorkShop&Exhibition

27 พ.ย.65 เวลา 16.00-17.00 น. Exhibition Talk : ศิลปะ สถาปัตยกรรม สิ่งพิมพ์ กับคณะราษฎร

The Exhibition of Arts, Architecture, Publication and People’s Party นริศ จรัสจรรยาวงศ์

29 พ.ย.65 เวลา 16.00-18.00 น. WorkShop : วิ่งได้ วิ่งดี กับครูดิน ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี สุภชัย สุชาติสุธาธรรม

3 ธ.ค.65 เวลา 16.00-17.00 น. Exhibition Talk : ศิลปะ สถาปัตยกรรม สิ่งพิมพ์ กับคณะราษฎร

The Exhibition of Arts, Architecture, Publication and People’s Party นริศ จรัสจรรยาวงศ์

1) Special Exhibition : Bookcanvas นิทรรศการภาพวาด ตะวัน วัตุยา x มติชน

สามารถชมนิทรรศการได้ทั้งวันตลอดการจัดงาน 25 พ.ย. – 4 ธ.ค. 65 ตั้งแต่ 10.00-19.00 น.

2) Exhibition Talk: ศิลปะ สถาปัตยกรรม สิ่งพิมพ์ กับคณะราษฎร The Exhibition of Arts, Architecture, Publication and People’s Party สามารถชมนิทรรศการได้ทั้งวันตลอดการจัดงาน 25พ.ย. – 4 ธ.ค. 65 ตั้งแต่ 10.00-19.00 น. ยกเว้น 2 ช่วงเวลา 27 พ.ย. 65 เวลา 16.00-17.00 น. / 3 ธ.ค. 65 เวลา 16.00-17.00 น. สำหรับผู้ลงทะเบียนกิจกรรมเท่านั้น

4.เพื่อนสำนักพิมพ์และพันธมิตร

1.สำนักพิมพ์ broccoli book

2.สำนักพิมพ์ ยิปซี

3.สำนักพิมพ์แสงดาว

4.Sarakadee Magazine

5.Textbooks Foundation – มูลนิธิโครงการตำราฯ

6. Praphansarn.com

7.Nanmeebooks Fan

8.Salmon Books

9.สำนักพิมพ์ต้นฉบับ

10.สำนักพิมพ์แอร์โรว์

และบริการส่งพัสดุโดยไปรษณีย์ไทย สำหรับผู้ที่ไม่อยากขนหนังสือกลับเอง

5.รวมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงาน

1. โปรโมชั่นภายในงาน

– ซื้อหนังสือราคาสุดคุ้ม ลดถึง 90% (เริ่มต้นเพียง 10.- 30.- 50.-)

2. พิเศษ! ซื้อหนังสือภายในร้าน Matichon Book Club

– หนังสือใหม่ขายดีจากสำนักพิมพ์มติชน ลด 20%

– หนังสือจากเพื่อนสำนักพิมพ์ ลด 10-15%

ซื้อครบ 1,500.- รับเลย BookPath Big Tote 1 ใบ

ซื้อครบ 2,500.- รับเลย BookPath Mat 1 ผืน

3.สมานมิตรฯ Shop ของพรีเมียมจากศิลปินชื่อดังราคาพิเศษสุดๆ

4.บริการรับหิ้ว Online

– อยู่บ้านก็ซื้อหนังสือได้ พบกับหนังสือใหม่ หนังสือขายดี สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงาน “สมานมิตรฯ Return” #เปิดโกดังหนังสือดี ที่มติชนอคาเดมี เรามีบริการ “รับหิ้ว” หนังสือทุกเล่มภายในงาน เพียง Scan QR Code หรือ คลิกลิงก์ https://line.me/ti/p/k3CaAGp6JT เพื่อแอดไลน์

5.บริการรับสมัครสมาชิกนิตยสาร สมัครใหม่ลด 10% ต่ออายุ 15% ร่วมรับของพรีเมียม นิตยสาร มติชนสุดสัปดาห์ เทคโนโลยีชาวบ้าน ศิลปวัฒนธรรม รวม 3 ฉบับ

สมัครใหม่สมาชิกรายปี ลด 15% 3,744.- (52 ฉบับ / ปี) รับฟรี BookPath Big Tote

1,728.- (24 ฉบับ / ปี) รับฟรี BookPath Big Tote 1,782.- (12 ฉบับ / ปี) รับฟรี BookPath Big Tote 6,936.- รับฟรี BookPath Mat

พิเศษ! สำหรับลูกค้าสมัครสมาชิกนิตยสารภายในงานสมานมิตรฯ Return ระหว่างวันที่ 25 พ.ย.- 4 ธ.ค. 65 เขียนชื่อ-ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ลุ้นรับของรางวัลเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ

เงื่อนไข

– สงวนสิทธิ์ 1 สมาชิก ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น

– โปรโมชั่นเฉพาะงานสมานมิตรฯ Return วันที่ 25 พ.ย. – 4 ธ.ค. 65 เท่านั้น

– ประกาศผลผู้โชคดีรับของรางวัลในวันที่ 4 ธ.ค. 65 เวลา 17.00 น.

6.โปรโมชั่น Big Lot

ซื้อครบ 5,000.- รับ BookPath Mat 1 ผืน

ซื้อครบ 10,000.- รับ BookPath Big Tote 1 ใบ +BookPath Mat 1 ผืน

ซื้อครบ 20,000.- รับ BookPath Big Tote 2 ใบ +BookPath Mat 1 ผืน

ติดต่อสอบถามข้อมูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนพ.มติชน เบล – ธัญดา โทร.1246, 091-995-6801 แบม – ศิรินญา โทร.1202, 080-484-0504