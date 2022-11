กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เปิดตัวแคมเปญใหม่ “บัตรรู้ใจ ใช่ทุกมื้อ” กระตุ้นยอดหมวดร้านอาหาร รับเทศกาลส่งท้ายปี ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตร 1.5 หมื่นล้าน

นายสมหวัง โตรักตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ในฐานะตัวแทนบัตรเครดิตในเครือ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ กล่าวว่า หมวดร้านอาหารและบริการส่งอาหาร นับเป็นหนึ่งในหมวดใช้จ่ายผ่านบัตรที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยในปี 2565 นี้ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเฉลี่ยต่อเดือนในหมวดดังกล่าว เติบโตสูงถึง 65% เมื่อเทียบกับยอดใช้จ่ายเฉลี่ยในปี 2564

เพื่อต้อนรับฤดูกาลแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปี และเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ของบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ในฐานะ บัตรเครดิตที่มอบดีลสุดคุ้มในหมวดร้านอาหาร บัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จึงจับมือพันธมิตรร้านอาหารทั่วไทย

เปิดตัวแคมเปญใหม่ “บัตรรู้ใจ ใช่ทุกมื้อ” ที่มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตโลตัส มอบเครดิตเงินคืน รวมสูงสุดถึง 17% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข ที่ร้านอาหารทั่วไทยและแอปเดลิเวอรี่ชั้นนำที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566

นอกจากนี้ เพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ยังได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ U EATS ในแอปพลิเคชัน UCHOOSE สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ซึ่งเป็นแหล่งรวมโปรโมชั่นสุดคุ้มจากร้านอาหารชั้นนำทั่วไทย รวมถึงแอพฯฟู้ดเดลิเวอรี่ พร้อมรีวิวร้านอาหาร และดีลสุดพิเศษจากพันธมิตรร้านอาหารของเรา ให้สมาชิกบัตรได้สามารถเลือกซื้อ

ทั้งนี้ คาดว่าแคมเปญ “บัตรรู้ใจ ใช่ทุกมื้อ” และฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด U EATS นี้จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์บัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ในฐานะ บัตรเครดิตที่มอบดีลสุดคุ้มในหมวดร้านอาหาร พร้อมกระตุ้นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดร้านอาหารและบริการส่งอาหาร รวม 15,000 ล้านบาท ตลอดปี 2565

แคมเปญ “บัตรรู้ใจ ใช่ทุกมื้อ” จากกรุงศรี คอนซูมเมอร์ มอบสิทธิพิเศษสุดคุ้มถึง 2 ต่อ ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 7% สำหรับวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ และ 3% สำหรับวันอื่นๆ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ณ ร้านอาหารทั่วไทยและแอปเดลิเวอรีชั้นนำ (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ) สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตโลตัส

ต่อที่ 2 พิเศษ! แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10% สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี และบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์ สลิป รับสิทธิ์แลก 1,000 คะแนน เพื่อรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 100 บาท (จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนน/บัญชีบัตร/วัน) (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด) ณ ร้านอาหารทั่วไทย

อาทิ ร้านอาหารในเครือเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (CRG), ร้านอาหารในเครือไมเนอร์ ฟู้ด, Starbucks, Sukishi, Sushiro, Haidilao Hot Pot, Mo-Mo Paradise, Ootoya, Bonchon, แหลมเจริญซีฟู้ด, Coffee Beans by Dao, After You, บุญตงกี่, โอ้กะจู๋, Audrey, Hong Bao, Teppen, Tsuta, Water Library, ป้าบุญล้อม และอื่นๆ อีกมากมาย

รวมถึง แอพฯฟู้ดเดลิเวอรี่ชั้นนำ อาทิ Foodpanda, Grabfood, Lineman, Robinhood, Shopeefood, Air Asia Food สมาชิกบัตรที่สนใจ สามารถร่วมอิ่มฟินรับปลายปี กับ “บัตรรู้ใจ ใช่ทุกมื้อ” ได้ง่าย ๆ เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอป UCHOOSE เพื่อร่วมรายการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 ข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามได้จาก www.krungsricard.com/th/Promotion/Dining/Restaurant-Cashback