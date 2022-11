จากซ้าย: คุณลิซ่า อลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์, คุณมาแซล กู้ด, เชฟโจ้ สุวัฒน์ สุขกาย, คุณเมย์ ฝนพา เดอะวอยซ์ ออล สตาร์, คุณชลิต สุนทรพลิน, คุณหลุยซ่า ฮาว, คุณรวิศ เหตานุรักษ์

มอริส ลาครัวซ์ ได้จัดงานเปิดตัว นาฬิกา ไอคอน มาสเตอร์ แกรนด์ เดท แบล็ค (AIKON Master Grand Date Black) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้างเกษร วิลเลจ โดยในงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณมาแซล กู้ด ผู้อำนวยการฝ่ายขายทั่วโลกของ มอริส ลาครัวซ์ (Mr. Marcel Gut, Global Sales Director of Maurice Lacroix) ได้บินตรงจากสวิสเซอร์แลนด์เพื่อมาร่วมงานเปิดตัวนาฬิกา ไอคอน มาสเตอร์ แกรนด์ เดท แบล็ค ใหม่ นี้ที่เมืองไทยด้วยตัวเอง รวมถึงได้แนะนำตัวคุณ หลุยซ่า ฮาว ผู้จัดการฝ่ายขาย มอริส ลาครัวซ์ ประจำภาคพื้น เซ้าท์ อีส เอเชีย (Ms. Louisa How, Maurice Lacroix Regional Sales Manager, SEA) คนล่าสุด ที่ได้เดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์ เพื่อมาร่วมงานครั้งนี้อีกด้วย

โดยในงานนี้ คุณรวิศ เหตานุรักษ์ ผู้จัดการแบรนด์ มอริส ลาครัวซ์ ประเทศไทย ได้กล่าวสรุปถึงภาพรวมของ มอริส ลาครัวซ์ คอลเลคชั่นต่างๆ ที่ออกมาภายในปีนี้ ว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จของ มอริส ลาครัวซ์ เป็นอย่างมากอีกปีหนึ่งในตลาดประเทศไทย จากยอดขายที่โตขึ้นมากถึง 120% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมถึงการได้เลือกเปิด มอริส ลาครัวซ์ บูติค คอนเซ็ป ใหม่ เป็นครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทย อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ห้างเกษร วิลเลจ ใจกลางแหล่ง shopping center ของกรุงเทพ รวมไปถึงนาฬิกาโปรเจกต์พิเศษที่ทาง มอริส ลาครัวซ์ ได้ร่วมงานกับ คุณปริญญา ศิริสินสุข (Maurice Lacroix Friends of Brand) ศิลปินไทยแนวสตรีทอาร์ต หรือ ชื่อในวงการศิลปะคือ Benzilla ซึ่งนาฬิกา มอริส ลาครัวซ์ รุ่น Benzilla Special Edition นี้ ได้รับการตอบรับจากคนไทยเกินความคาดหมาย จากการจำหน่ายที่หมดลงภายในระยะเวลาเพียง 2 วัน เท่านั้น

ตอกย้ำความสำเร็จอย่างชัดเจนขึ้นไปอีกจากการที่ Facebook ของ Maurice Lacroix Club Thailand มียอดสมาชิกเพิ่มมากกว่า 5,300 คนภายในระนะเวลา 1 ปี ซึ่งเป็นยอดออร์กานิคอย่างเดียวจริงๆ

จะเห็นได้ว่าในปี 2565 นี้ มอริส ลาครัวซ์ ได้ขยายกลุ่มแฟนคนไทยออกไปได้อย่างมาก ก็ด้วยความชัดเจนจากคาแรคเตอร์ของแบรนด์ที่เน้นความเป็น Urban Spirit ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และวิถีชีวิตแบบคนเมืองจริงๆ จึงทำให้แบรนด์เติบโตอย่างมากในประเทศไทย

โดยภายในงานเปิดตัว นาฬิกา ไอคอน มาสเตอร์ แกรนด์ เดท แบล็ค สำหรับส่งท้ายปีครั้งนี้ ทาง มอริส ลาครัวซ์ ได้จัดเลี้ยงขึ้นมาเป็นพิเศษ โดยได้รับเกียร์ติจาก เชฟโจ้ เชฟเทเบิล Kitchen Kin มาร่วมรังสรรค์เมนูอาหารสำหรับเลี้ยงรับรองสื่อ และแขก VIP ที่มาร่วมงานโดยเฉพาะ รวมไปถึง Gift หรือขนมที่ระลึกภายในงานที่ทาง เชฟโจ้ เองก็เลือกรังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่องานนี้เช่นกัน

สำหรับความพิเศษของนาฬิการุ่น ไอคอน มาสเตอร์ แกรนด์ เดท แบล็ค นี้ มีเพียง 50 เรือนทั่วโลก และนำเข้าไทยเพียง 10 เรือนเท่านั้น

มอริส ลาครัวซ์ ไอคอน มาสเตอร์ แกรนด์ เดท แบล็ค (Maurice Lacroix AIKON Master Grand Date Black)

ไลฟ์สไตล์คนเมือง นวัตกรรมแห่งสวิส

โดดเด่นอีกครั้งกับนาฬิกา ไอคอน มาสเตอร์ แกรนด์ เดท แบล็ค (AIKON Master Grand Date Black) เรือนใหม่ ที่เน้นดีไซน์ให้เพิ่มความเป็น Urban มากยิ่งขึ้นด้วยการใช้สไตล์โทนสีดำขาวตัดกันลงบนกลไกชั้นสูง ให้ดูเข้มดุดันได้อย่างลงตัว จนต้องสะดุดสายตาทุกครั้งที่มอง ความเก่งกาจนี้ยังสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญในระดับคอลเลคชั่น มาสเตอร์พีซ (Masterpiece) จากงานออกแบบแนวคิดสไตล์คนเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของ AIKON ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ มอริส ลาครัวซ์ (Maurice Lacroix) ผ่านงานฝีมือแบบสวิสขนานแท้ ที่จะต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยชั้นเชิงระดับสูงเท่านั้น ซึ่งเราทุกคนก็รับรู้ถึงความจริงข้อนี้ได้กันเป็นอย่างดี

Maurice Lacroix มีฐานการผลิตที่ตั้งอยู่ใน ซาแนงลีเช่ (Saignelégier) เมืองอันสวยงามแห่งสวิส จูรา (Swiss Jura) ภายใต้ห้องปฏิบัติงานหรือ อาเตลิเยร์​ (atelier) ของตนเอง ที่ซึ่งแบรนด์ได้สั่งสมประสบการณ์ และใช้ความเชี่ยวชาญหลากหลายแขนงในการประดิษฐ์นาฬิกาชั้นสูง และ ณ ที่แห่งเดียวกันนี้เอง ก็ยังเป็นที่ผลิตเหล่าผลงาน AIKON อันโด่งดัง พร้อมกับคอลเลคชั่นMasterpiece ระดับไฮเอนด์ของเมซง (Maison) เฉกเช่นเดียวกับเรือนเวลาอีกหลากหลายรุ่นที่ผ่านการผลิตภายในโรงงานของตนเอง (Manufacture movement)

โดยในปี ค.ศ. 2021 มอริส ลาครัวซ์ (Maurice Lacroix) ได้เปิดตัวผลงาน ไอคอน มาสเตอร์ แกรนด์ เดท (AIKON Master Grand Date) นาฬิกาที่รวมความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างกลไกชั้นสูงของคอลเลคชั่น Masterpiece กับงานออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของ AIKON และวันนี้ แบรนด์ภูมิใจที่จะประกาศถึงการเปิดตัวเวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับรุ่น AIKON ภายใต้รูปลักษณ์ใหม่ของ AIKON Master Grand Date Black เรือนเวลาโทนสีดำขาว ซึ่งสะท้อนถึงสไตล์ Urban อันทันสมัยในปัจจุบัน

ไอคอน มาสเตอร์ แกรนด์ เดท แบล็ค (AIKON Master Grand Date Black) เผยโฉมภายใต้ตัวเรือนสเตนเลสสตีลขนาดใหญ่ 45 มม. ที่ได้สัดส่วนลงตัว พร้อมทั้งความโดดเด่นของการเคลือบ ดีแอลซี (DLC) สีดำสนิท ด้วยรูปลักษณ์อันเหนือคำบรรยาย ทั้งสไตล์อันปราดเปรียวและเข้มแข็ง แต่กลับถ่ายทอดความโดดเด่นได้อย่างเหนือใคร ด้วยการแสดงข้อมูลเวลาที่แบ่งสัดส่วนไว้อย่างชัดเจน ขณะเดียวกันก็เผยให้เห็นถึงการทำงานและการเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนกลไกอื่นๆ จากการประกอบอันซับซ้อนบนแผ่นหน้าปัด รวมถึงการตกแต่งโดยการเคลือบ DLC สีดำแบบขัดด้านแนวตั้ง ที่ผนึกไว้อย่างแข็งแรงและมีชั้นเชิงของนาฬิกา

ขณะที่การเดินทางของเข็มชั่วโมงและนาที ยังคงแสดงไว้อย่างชัดเจนบนหน้าปัดแบบเยื้องศูนย์ ที่ซึ่งเสริมเสน่ห์ด้วยลวดลาย กลู เดอ ปารีส์ (Clous de Paris) แตกต่างจากหน้าปัดแสดงเข็มวินาทีเล็กที่จัดวางในตำแหน่งชิดกัน และ ตรงใจกลางของนาฬิกา คือการขับเคลื่อนของกลไกจักรกลไขลานอัตโนมัติ เอ็มแอล 331 คาลิเบอร์ (ML331 calibre) ตัวแทนที่สะท้อนถึงองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญในการประดิษฐ์นาฬิกาของ Maison พร้อมทั้งเผยอีกหนึ่งความซับซ้อนของจักรกลไว้ ณ ตำแหน่ง 10 นาฬิกา กับการประกอบด้วยดิสก์วันที่สองชิ้น ซึ่งเป็นการแสดงวันที่ขนาดใหญ่ ช่วยให้สามารถอ่านค่าได้อย่างชัดเจน

โดดเด่นกันมาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นก่อนๆ ของคอลเลคชั่น AIKON ที่ตัวเรือนของนาฬิการุ่นนี้ได้เปลี่ยนจากหูตัวเรือนเชื่อมสายนาฬิกาแบบดั้งเดิมทั่วไป มาแทนที่ด้วยสายนาฬิกาแบบผสานอย่างกลมกลืนให้เข้ากับตัวเรือน เพื่อมอบสัมผัสและความสะดวกสบายอันน่าประทับใจอย่างแท้จริงสำหรับผู้สวมใส่ นอกจากนี้ Maurice Lacroix ยังได้เลือกสไตล์ใหม่ของสายนาฬิกายาง ที่มาพร้อมกับการประทับชื่อของแบรนด์ในแบบนูนต่ำให้มีมิติมากขึ้น เช่นเดียวกับสายนาฬิกาเส้นที่สองซึ่งทำจากหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยลวดลายแบบผ้าและโลโก้ ‘M’ ที่เป็นดั่งตำนานของแบรนด์ ทั้งยังมาพร้อมกับระบบ Easy Strap Exchange system ของ Maison ที่ช่วยให้การถอดเปลี่ยนสลับสายนาฬิกาหนึ่งไปยังสายนาฬิกาอื่นๆทำได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมเหรือเครื่องมือใดๆ เพิ่มเติม

วันนี้ มอริส ลาครัวซ์ (Maurice Lacroix) พร้อมแล้วที่จะส่งมอบผลงานสร้างสรรค์ใหม่ล่าสุดนี้ให้กับคุณ และขณะเดียวกันก็จะยังคงเดินหน้าสืบทอดชื่อเสียงอันโด่งดังแห่งตำนาน AIKON เรือนเวลาสไตล์ Urban ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งความสำเร็จด้านงานออกแบบฝีมือแห่งสวิส ซึ่งยังคงคุณค่ากลไกชั้นสูงที่คุณยังคงรับรู้และสัมผัสได้ตลอดเวลาที่สวมใส่

ทั้งนี้ มอริส ลาครัวซ์ ไอคอน มาสเตอร์ แกรนด์ เดท แบล็ค มีเพียง 50 เรือนทั่วโลกเท่านั้น และนำเข้าไทยเพียงแค่ 10 เรือนในราคา 329,000 บาท สนใจสอบถามข้อมูลนาฬิกาเพิ่มเติม และพรีออเดอร์ได้ที่ มอริซ ลาครัวซ์ ทั้ง 10 สาขา ดังนี้ มอริส ลาครัวซ์ บูติค ชั้น 2 เกษร วิลเลจ, สยามพารากอน, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลชิดลม, เซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์, เซ็นทรัล พลาซ่า บางนา, เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช, เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

หรือผ่านทาง LINE Official Account @MauriceLacroixTH

Maurice Lacriox Facebook https://www.facebook.com/MauriceLacroixThailandOfficial/

Website: www.mauricelacroix.com

Your Time Is Now.