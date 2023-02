นายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ (หมอแอมป์) ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร “Anti-Aging and Wellness Management by Mae Fah Luang University รุ่นที่ 1” (AAM by MFU รุ่นที่ 1) ในหัวข้อ Health Brings Wealth สุขภาพที่ดีจะนำพามาซึ่งความมั่งคั่งและความสำเร็จ โดยมี ดร.ภก.กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ธาริดา คิวสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และคณะผู้บริหารเข้าร่วมการบรรยายหลักสูตร ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ( 27 มกราคม 2566)