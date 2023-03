21 มีนาคม 2566, กรุงเทพมหานคร – I-Motor Manufacturing Co., Ltd. หรือ บริษัท ไอ-มอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทย ประกาศเปิดตัวรถ i-motor รุ่น Vapor: The Perfect Journey ที่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 44 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Modern Simplicity Design” ที่ให้ผู้ใช้รถสัมผัสประสบการณ์การขับขี่อย่างปลอดภัยและสมรรถนะสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีและประสบการณ์การผลิตชิ้นส่วนตามมาตรฐานอุตสาหกรรมรถมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นมากว่า 60 ปี พร้อมตั้งเป้ายอดจองในงานกว่า 100 ล้านบาท

นายปรีชา ประเสริฐถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ บริษัท ไอ-มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบันเทรนด์การใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องเดินทางในเมืองและพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของการคมนาคม รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจึงนับว่าเป็นทางเลือกที่ดี เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าน้ำมันที่แพงขึ้นทุกวันแล้ว ยังเป็นการลดปริมาณมลพิษที่ถูกปล่อยออกมาจากการใช้งานรถยนต์เป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน จากแนวโน้มดังกล่าว เราจึงเปิดตัว i-motor รุ่น Vapor: The Perfect Journey เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการยืนยันความมุ่งหวังของบริษัทในการสร้างรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคุณภาพสูง ที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการตอกย้ำภาพผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทยอีกด้วย”

“ปัจจุบัน เรามีกำลังการผลิต 8,000 คัน/เดือน ตั้งเป้าเป็นผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าชั้นนำแบรนด์แรกของไทย โดยใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศไม่น้อยกว่า 80% ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ชั้นนำระดับโลก โดยคาดว่าจะมียอดการสั่งจองภายในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 44 กว่าพันคัน หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท” นายปรีชา กล่าวเสริม

สำหรับรถ i-motor รุ่น Vapor: The Perfect Journey ถูกออกแบบโดยเน้นความทันสมัย โดดเด่น และเหมาะสมกับทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในชีวิตประจำวัน การขับขี่ในเมือง หรือการเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์ Intelligent Mobility ซึ่งมาพร้อมกับระบบสมองกลอัจฉริยะที่ช่วยควบคุมการใช้พลังงานแบตเตอรี่อย่างมีประสิทธิภาพ และระบบควบคุมการขับขี่ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการผลิตชิ้นส่วนตามมาตรฐานอุตสาหกรรมรถมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่น ทำให้ผู้ใช้รู้สึกปลอดภัยขณะขับขี่

จุดเด่นของรุ่นนี้ สามารถขับได้ระยะทางไกลสูงสุด 200 กม. ด้วยความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 100 กม./ชม ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง น้ำหนักบรรทุกบนตัวรถ 100 กก.(*Dyno Test) และเป็นครั้งแรกของวงการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีโครงสร้างตัวรถ iX-1: World Class EMB Platform มาตรฐานเดียวกับยานยนต์ชั้นนำระดับโลก ที่มอบความปลอดภัยและสมรรถนะในการขับขี่อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ ยังให้ประสบการณ์ขับขี่ที่ไม่เหมือนใครด้วยขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้า 3,000W ที่มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน ที่ให้การตอบสนองอัตราเร่งได้ดีกว่า วิ่งได้ไกลกว่า ชาร์จเร็วกว่า หมดปัญหาแบตเตอรี่ความร้อนสูงขณะขับขี่และขณะชาร์จไฟ โดยมีโหมดการขับขี่ที่ปรับได้ถึง 5 โหมด 7 สปีด ตอบรับทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ECO, STD, PWR และ Boost Mode กระชากอัตราเร่งแรงแซงได้ในเสี้ยววินาที พร้อมโหมด R เพิ่มความสะดวกสบายขณะถอยหลัง รวมถึงปรัชญาการออกแบบ Ergologix Design ที่เน้นให้ผู้ขับขี่ควบคุมการสั่งงานได้โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน

i-motor รุ่น Vapor มีทั้งหมด 6 สี ได้แก่ ซัมเมอร์ ออเรนจ์, คอซาร์ เรด, ปาร์ตี้ เยลโลว์, แอโร บลู, นิมบัส ไวท์, ออนิกซ์ แบล็ก และรุ่น Vapor S – LIMITED EDITION เป็นรุ่นที่ตกแต่งเป็นพิเศษ มาพร้อมกับสีสตรอมเกรย์ ที่มีสติกเกอร์ลายลิมิเต็ด อีดิชัน มีระบบเบรกแบบ CBS ให้กล่องใส่ของท้ายรถที่พ่นสีพิเศษสีเดียวกับตัวรถ และระบบ Fast Charge 15 A. มากไปกว่านั้น รถทุกรุ่นยังมี Smart Key กุญแจรีโมตอัจฉริยะ สตาร์ตได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจ พร้อมฟังก์ชั่นป้องกันการโจรกรรม เบาะยาวทรงสปอร์ตทัวร์ริ่ง 2 ตอน ดีไซน์โค้งมน นั่งสบาย กระชับกว่า ยืดขาได้สุดกว่า ที่พักขาคนขับด้านหน้ากว้างกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทั้งเที่ยว ทั้งขนสัมภาระได้จุใจ และระบบแสงสว่าง Full LED รอบคัน พร้อมไฟท้ายแบบ LED Full Function Signals (FFS) ดีไซน์โฉบเฉี่ยวล้ำสมัยที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรถซูเปอร์คาร์

สัมผัสประสบการณ์ Intelligent Mobility และดูของจริงได้ในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 44 ณ โซน MK1 – MK2 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 ที่มาพร้อมกับโปรโมชันเอาใจคนรักรถไฟฟ้า และสำหรับลูกค้าที่จองในงานนี้เท่านั้น รับข้อเสนอพิเศษมากมาย โดยรุ่น Vapor เปิดตัวในราคาพิเศษ 200 คันแรก ราคา 73,350 บาท จากราคาปกติ 90,950 บาท และ Vapor S รุ่น Limited Edition มีเพียง 99 คัน เท่านั้น คุ้มค่าในราคา 94,950 บาท จากราคาปกติ 125,500 บาท โดยทั้งสองรุ่นสามารถจองเพียง 1,000 บาท ผ่อน 0% นาน 10 เดือน (*เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย) และดาวน์ 0%

ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,789 บาท นาน 36 เดือน พร้อม ฟรี พรบ.

ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก I-Motor Thailand: www.facebook.com/imotorthailandbkk หรือเว็บไซต์ www.imotorthailand.com