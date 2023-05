จากซ้าย: คุณอรรจนรัชต์ สีพยา, คุณอรุณ ซุกลา, ดร. ปราโมทย์ เหรียญเจริญสุข, คุณมาแซล กู้ด, คุณอารยา วทัญญุภาพ, คุณชลิต สุนทรพลิน, คุณลีต้าร์, คุณเบนซิล่า, คุณรวิศ เหตานุรักษ์, คุณหลุยซ่า ฮาว, คุณลิซ่า แซทเลอร์

มอริส ลาครัวซ์ ได้จัดงานเปิดตัว นาฬิกาคอลเลคชั่นพิเศษ! ไอคอน มาสเตอร์ แกรนด์ เดท เทคนิคคัลเลอร์ (AIKON Master Grand Date Technicolor) เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอินดิโก้ โดยในงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร มอริส ลาครัวซ์ นำโดย คุณมาแซล กู้ด ผู้อำนวยการฝ่ายขายทั่วโลกของ มอริส ลาครัวซ์ (Mr. Marcel Gut, Global Sales Director of Maurice Lacroix) บินตรงจากสวิสเซอร์แลนด์ และ คุณ หลุยซ่า ฮาว ผู้จัดการฝ่ายขาย มอริส ลาครัวซ์ ประจำภาคพื้น เซาธ์อีสท์ เอเชีย (Ms. Louisa How, Maurice Lacroix Regional Sales Manager, SEA) มาร่วมงานเปิดตัวนาฬิกา ไอคอน มาสเตอร์ แกรนด์ เดท เทคนิคคัลเลอร์ ใหม่ นี้ด้วยตัวเอง

โดยในงานนี้ คุณ หลุยซ่า ฮาว ยังได้พูดถึงแผนการของแบรนด์ที่จะเริ่มขยายตลาดในภูมิภาค เซาธ์อีสท์ เอเชีย ให้มากขึ้น และ เทรนด์ของตลาดนาฬิกาลักชัวรี่ ที่จะมุ่งเน้นเรื่องการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทาง มอริส ลาครัวซ์ ก็ได้ให้ความสำคัญ และถือได้ว่าเป็นผู้นำที่โดดเด่นในเรื่องนี้ เห็นได้จากนาฬิกาคอลเลคชั่น ไทด์ (#tide) ที่ได้เปิดตัวและประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้เทรนด์นาฬิกาที่มีสีสันสดใส และมีดีไซน์ในแนวทาง unisex ก็กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น

คุณรวิศ เหตานุรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย มอริส ลาครัวซ์ ภูมิภาค อินโดจีน (Manager Area Sales Indochina of Maurice Lacroix) ได้กล่าวถึงแผนการตลาดสำหรับประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในปีนี้ว่าจะสามารถโตขึ้นไปได้อีกถึง 50% และมีแผนที่จะขยายตลาดไปยังประเทศลาวในเดือนมิถุนายน และประเทศเวียดนามในเดือนกรกฎาคมปีนี้ และยังคงมีแผนที่จะขยายไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง

ในงานนี้ คุณปริญญา ศิริสินสุข (Maurice Lacroix Friends of The Brand) ศิลปินไทยแนวสตรีทอาร์ต หรือ ชื่อในวงการศิลปะคือ Benzilla ยังได้นำผลงานคอลเลคชั่นใหม่ ที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษ!โดยเฉพาะให้กับ นาฬิการุ่น ไอคอน ออโตเมติก ซัมเมอร์ อีดิชั่น (AIKON Automatic Summer Edition) มาให้สื่อมวลชนและแขกที่มาร่วมงานได้ชมกัน โดยผลงานคอลเลคชั่นพิเศษนี้ คุณเบนซิล่า ได้เน้นใช้โทนสีของหน้าปัดนาฬิกาคอลเลคชั่นนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการรังสรรค์ผลงาน

นอกจากนี้ คุณลีต้าร์ พิมพ์นารา แสงเงิน ดีไซเนอร์แบรนด์นารา (Nara) และ ร้านเวหับ คอฟฟี่ (Vahap Coffee) ยังได้รังสรรค์ของพรีเมียมจากแบรนด์นารา และร้านเวหับ คอฟฟี่ เพื่อร่วมกับคุณเบนซิล่า มามอบให้กับสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอีกด้วย

ไอคอน มาสเตอร์ แกรนด์ เดท เทคนิคคัลเลอร์

(AIKON Master Grand Date Technicolor)

ไอคอน มาสเตอร์ แกรนด์ เดท เทคนิคคัลเลอร์ การหลอมรวม และผสมผสานขององค์ความรู้ในการรังสรรค์นาฬิกาจากแบรนด์แห่งสวิส จูร่า ก่อกำเนิดเฉดสีสันใหม่อันสดใสสะกดทุกสายตาด้วยแรงบันดาลใจของรุ่นไอคอนิคในยุค 90s อย่าง คาลิปโซ่ การปรากฏโฉมใหม่ล่าสุดของ AIKON ในครั้งนี้ จึงนำเสนอตัวเลือกของหน้าปัด 4 เฉดสีใหม่ ซึ่งแต่ละสีผลิตขึ้นในจำนวนจำกัดเพียง 50 เรือนเท่านั้น นับเป็นอีกครั้งที่ มอริส ลาครัวซ์ ได้แสดงออกถึงความเป็นนาฬิกาสวิสแท้ ที่ยังคงความจริงจังตามแบบต้นตำรับ แต่ก็ผสมอารมณ์ความสนุกสนานไว้ด้วยได้ในคราวเดียวกัน

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 ชื่อของ ‘มาสเตอร์พีซ’ (Masterpiece) ได้กลายเป็นดั่งสัญลักษณ์แห่งความล้ำเลิศ และเป็นตัวแทนถึงการแสดงออกสูงสุดแห่งความเป็น มอริส ลาครัวซ์​ โดยนาฬิกาทั้งหมดของแบรนด์ล้วนรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตพิถีพิถัน ณ โรงงานการผลิตในเมือง ซาแนงลิเช่ (Saignelégier) ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางภูมิทัศน์อันเขียวขจีของสวิส จูร่า และยังคงสืบทอดมรดกของการประดิษฐ์นาฬิกานี้ไว้ ด้วยผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมดของแบรนด์ โดยเฉพาะในรุ่น Masterpiece ที่มากด้วยคุณสมบัติอันล้ำเลิศแห่งจักรกล ผสมผสานซึ่งสไตล์อันสง่างาม เฉกเช่นเดียวกับการประยุกต์ใช้ ที่ได้นำความล้ำเลิศของกลไก Masterpiece มาสู่นาฬิกา AIKON ที่มีแรงบันดาลใจมาจากนาฬิการุ่นไอคอนิคของยุค 90s อย่าง คาลิปโซ่ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ในฐานะนาฬิกาอันทันสมัยของแบรนด์สวิสเช่นกัน

และในวันนี้ เพื่อต้อนรับฤดูร้อน มอริส ลาครัวซ์​ ได้มอบการตีความครั้งใหม่ให้กับภาพลักษณ์อันเคร่งขรึมของ AIKON Master Grand Date Black ด้วยสีสันอันสว่างไสวราวกับแสงอาทิตย์ โดยการถ่ายทอดผ่านเรือนเวลาอย่าง AIKON Master Grand Date Technicolour เป็นการผสมผสานระหว่างเรือนเวลาที่ดูจริงจังสุขุม กับการเล่นอย่างสนุกสนานของสีสัน

บรรจุภายในตัวเรือนสเตนเลสสตีล 45 มม. และแต่งองค์ด้วยเฉดสีดำจากการเคลือบ DLC แต่ละเวอร์ชั่นของนาฬิกา AIKON Master Grand Date Technicolour ถ่ายทอดด้วยหน้าปัดแบบเยื้องศูนย์​ พร้อมทั้งเติมเต็มชีวิตชีวาด้วยเส้นสายที่ซ้อนตัดกัน และจัดวางภายในลวดลายแบบกากบาท หรือที่เรียกกันว่า ‘กลูส์ เดอ ปารีส์’ ขณะที่การแสดงวินาทีเล็กจัดวางไว้ใต้หน้าปัดเยื้องศูนย์ แต่ละหน้าปัดเหล่านี้ยังเสริมเสน่ห์ด้วยการตกแต่งแบบ Sunray และบรรจุเข็มชี้ชั่วโมงและนาทีเจียระไนเหลี่ยมด้าน พร้อมทั้งเคลือบด้วยสารเรืองแสง Super-LumiNova เพื่อแยกแต่ละการแสดงเวลาให้สามารถอ่านค่าได้อย่างชัดเจน ขณะที่เฉดสีแดงได้ทอแสงสว่างไสวบนปลายของเข็มวินาทีเล็ก ช่วยให้อ่านค่าได้อย่างแม่นยำ

เรือนเวลาล่าสุดนี้ นำเสนอด้วยตัวเลือกของเฉดสีหน้าปัดใหม่ ได้แก่ สีฟ้า สีเขียว สีส้ม และสีเหลือง แต่ละเฉดสีแสดงออกถึงความสดใสแวววาวแบบเมทัลลิค ทั้งยังเต็มไปด้วยความร่าเริงมีชีวิตชีวา อย่างไรก็ดี บางองค์ประกอบของรุ่นล่าสุดนี้ก็ยังคงอุทิศให้กับงานออกแบบอันเป็นต้นตำรับของ AIKON Master Grand Date Black อาทิ บาลานซ์วีลที่สามารถมองเห็นได้บนหน้าปัด พร้อมทั้งการแสดงวินาทีเล็กแบบ Openworked ด้วยการมองเห็นชิ้นส่วนกลไกมากมายที่กำลังเคลื่อนไหวอย่างทรงพลัง

และนับเป็นอีกครั้งที่ชื่อของฟังก์ชั่น แกรนด์ เดท ได้หวนคืนกลับมา โดยเป็นตัวแทนถึงจักรกลอันซับซ้อน และดิสก์แสดงวันที่สองชิ้น แสดงวันที่ในรูปแบบขนาดใหญ่ซึ่งสามารถมองเห็นได้เป็นอย่างดี ขณะที่ในรุ่นนี้ ตัวเลขแสดงวันที่ต่างๆ ยังนำเสนอด้วยเฉดสีที่ตรงตามกับเฉดสีหน้าปัดอันโดดเด่นสะดุดตาของแต่ละรุ่น

คงไว้ด้วยการสืบทอดคุณสมบัติเฉกเช่นสมาชิกรุ่นอื่นๆ ของคอลเลกชั่น AIKON ที่ตัวเรือนของนาฬิการุ่นใหม่ได้ผสานอย่างกลมกลืนเข้ากับสายนาฬิกา เพื่อยกระดับความสะดวกสบายในการสวมใส่ นาฬิการุ่นนี้ยังมาพร้อมกับสายนาฬิกายางสองเส้น เส้นหนึ่งจับคู่เดียวกันกับสีของหน้าปัด และอีกเส้นหนึ่งนำเสนอในเฉดสีดำ เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์แบบของตัวเรือนนาฬิกา สายทั้งสองเส้นยังมาพร้อมชื่อ ‘Maurice Lacroix’ ตกแต่งแบบนูน บ่งบอกภาพลักษณ์อันร่วมสมัยของผลงานรุ่นนี้

นาฬิกาทั้งหมดนำเสนอมาภายในกล่องบรรจุออกแบบขึ้นพิเศษโดยเฉพาะ โดยแต่ละกล่องบรรจุนาฬิกานั้นขึ้นรูปมาจาก #ไทด์ (#tide) วัสดุคอมโพสิตที่ได้มาจากพลาสติกอัพไซเคิล ซึ่งใช้ขวดพลาสติกที่ถูกเก็บขึ้นมาจากมหาสมุทร จำนวนถึง 34 ขวดในการผลิตกล่องบรรจุหนึ่งกล่อง และนั่นหมายถึงเป็นการช่วยลดจำนวนขวดพลาสติกตกค้างจำนวนมาก ออกจากมหาสมุทรของพวกเรา ขณะที่สีสันของแต่ละกล่องยังจับคู่เข้ากับเฉดสีหน้าปัดของนาฬิกาแต่ละรุ่น

ผลิตในจำนวนจำกัดเพียง 50 เรือนในแต่ละเฉดสี AIKON Master Grand Date Technicolour พร้อมที่จะมอบความโดดเด่นของนาฬิกาสุดคูลแห่งฤดูร้อนนี้ และเป็นอีกครั้งที่ Maurice Lacroix ได้แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญในการนำเสนอเรือนเวลาที่แม้จะดูขึงขังสุขุม แต่บางครั้งก็ยังคงเติมเต็มไว้ด้วยความสนุกสนานได้ไม่แพ้กัน!

ไอคอน มาสเตอร์ แกรนด์ เดท เทคนิคคัลเลอร์ จำหน่ายในราคาเรือนละ 344,000 บาท สามารถสอบถามข้อมูลนาฬิกาเพิ่มเติม และพรีออเดอร์ได้แล้ววันนี้ที่ มอริส ลาครัวซ์ บูติค 02-853-9742 หรือ LINE Official @MauriceLacroixTH คลิ๊ก https://lin.ee/TYO5J3F

