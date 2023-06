ข้ามทุกขีดจำกัด มาสู่เจเนอเรชั่นใหม่

ปีนี้ มอริส ลาครัวซ์ (Maurice Lacroix) ภูมิใจเปิดตัว ปองโตส เอส ไดฟเวอร์ (PONTOS S Diver) นาฬิกาเจเนอเรชั่นใหม่ที่ไม่หวั่นเกรงต่อสภาวะท้าทายของโลกใต้น้ำด้วยการหวนคืนสู่นาฬิกานักดำน้ำ เฉกเช่นเจเนอเรชั่นแรกของปี ค.ศ. 2013 อีกครั้ง สำหรับแบรนด์สวิสซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ในแถบจูร่า(Jura)นี้ ยังคงรักษาไว้ซึ่งจิตวิญญาณของผลงานในรุ่นก่อน ที่เคยเปิดตัวครั้งแรกมาแล้วก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบที่เป็นไอคอนิคของแบรนด์ โดยระหว่างขั้นตอนของการพัฒนานั้น แบรนด์ได้ร่วมมือกับสมาชิก เอ็มแอล ครูว์ (ML Crew) อย่าง

ลีเดีย ลีอิช (Lidija Lijić) นักดำน้ำฟรี ไดฟวิ่ง (free diver) ดีกรีแชมเปี้ยนโลก ผู้ซึ่งครองสถิติในการอยู่ใต้น้ำได้เป็นเวลานานถึง 5 นาที 43 วินาที สำหรับ ลีเดีย นั้น เธอคือสมาชิกแห่งโลกที่ท้าทายขีดความสามารถสูงสุด เพื่อพิสูจน์ถึงขีดจำกัดแห่งสมรรถนะของมนุษย์ และมันก็ทำให้เธอเป็นดั่งบุคคลในอุดมคติ สำหรับบททดสอบความสามารถใต้ผืนน้ำนี้ได้อย่างแท้จริง

ในปี ค.ศ. 2013 มอริส ลาครัวซ์ ได้เริ่มเปิดตัวนาฬิกา PONTOS S Diver ขึ้นเป็นเจเนอเรชั่นแรก ซึ่งอย่างไรก็ดีในอีกเพียงไม่กี่ปีต่อมา แบรนด์แห่ง สวิส ฌูรา นี้ก็ได้หยุดการผลิตผลงานรุ่นนี้ลงเพื่อหันไปทุ่มเทให้กับการพัฒนานาฬิกาไอคอน (AIKON) จนได้รับความสำเร็จเป็นอย่างสูง แต่ในเวลาต่อมาไม่นาน ทางบริษัทก็ได้รับเสียงเรียกร้องอย่างมากมายให้หันกลับมาผลิตนาฬิกานักดำน้ำขึ้นอีกครั้ง และเพื่อตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องเหล่านี้ มอริส ลาครัวซ์ จึงกลับมาเผยโฉมเวอร์ชั่นใหม่ของ PONTOS S Diver ขึ้นอีกครั้ง โดยที่มีการผสมผสานและพัฒนาเพื่อยังคงรักษาไว้ซึ่งจิตวิญญาณของรุ่นที่เคยเปิดตัวในครั้งแรกไม่เปลี่ยนแปลง

แม้จะเป็นผลงานรุ่นใหม่ แต่แท้จริงแล้ว ผลงานรุ่นนี้ก็ยังคงถ่ายทอดงานออกแบบ และสืบทอดความหลงใหลของแบรนด์ในสไตล์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากไลฟ์สไตล์แห่งเมืองเช่นเดียวกัน และยังคงรักษาความต่อเนื่องที่สอดคล้องกับผลงานสร้างสรรค์รุ่นอื่นๆ PONTOS S Diver ใหม่นี้ ได้ผ่านการรังสรรค์ขึ้นอย่างเชี่ยวชาญภายในโรงงานการผลิตแห่งสวิส (Swiss Manufacture) ของบริษัท โดยแบรนด์เองเชื่อมั่นว่าหัวใจอันเป็นแก่นแท้นั้นไม่ควรเปลี่ยนแปลง!

ผู้ผลิตนาฬิกาสวิสรายนี้ยังได้จับมือร่วมกับสมาชิกของ ML Crew ในฐานะนักดำน้ำฟรีไดฟวิ่ง ดีกรีแชมเปี้ยนโลก อย่าง ลีเดีย ลีอิช ในการพัฒนานาฬิกา PONTOS S Diver รุ่นล่าสุด โดยนักกีฬาผู้เปี่ยมด้วยความสามารถมากมายคนนี้ได้ผ่านการผจญภัยมาอย่างต่อเนื่องทั้งใต้ผืนทะเล หรือการดำน้ำใต้ธารน้ำแข็งแห่งหิมาลัย (Himalayas) ชีวิตของเธอเปรียบเหมือนตัวแทนของความกล้าหาญ ที่อุทิศตนทุ่มเทให้กับการฝึกฝนอย่างหนักและต่อเนื่อง มากไปกว่านั้น คือความเข้มแข็งทางจิตใจของตนเอง เพื่อจะก้าวข้ามพรมแดนแห่งขีดข้อจำกัดให้ได้อยู่เสมอ จากความสามารถในการควบคุมตนเอง มีสมาธิอันแน่วแน่และมั่นใจ การดำน้ำจึงไม่เพียงเป็นเรื่องของการเสี่ยงอันตราย แต่ยังต้องใช้ความมั่นใจในตนเองอันยิ่งใหญ่

สเตเฟน วาเซอร์ (Stéphane Waser) ผู้อำนวยการบริหารของ Maurice Lacroix กล่าวย้ำว่า “ในกระบวนการพัฒนานาฬิกา PONTOS S Diver รุ่นล่าสุดนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้รักษาไว้ซึ่งจิตวิญญาณของนาฬิกาเจเนอเรชั่นแรก ขณะเดียวกันก็ยังคงขยายขอบเขตด้านความสามารถด้วยการพัฒนาปรับปรุงอีกมากมาย ในฐานะสมาชิกของ ML Crew จึงเหมาะสมที่สุดในการเชื้อเชิญให้ ลีเดีย ลีอิช มาร่วมทดสอบนาฬิการุ่นใหม่นี้… โดยผ่านการสำรวจใต้ผืนน้ำลึกอย่างเต็มสมรรถนะของเธอ ขณะที่ผมเองนั้นตระหนักถึงความสำเร็จมากมาย และพรสวรรค์อันหลากหลายของ ลีเดีย ผมรู้สึกประทับใจในความทุ่มเทอย่างมากของเธอ ไม่เพียงต่อกีฬาที่เล่น แต่ยังเป็นทุกสิ่งที่เธอทำ เธอได้พิสูจน์ถึงการเป็นผู้นำทางการทดสอบอันสมบูรณ์แบบสำหรับนาฬิกานักดำน้ำ ซึ่งผลงานรุ่นนี้มีประสิทธิภาพของการกันน้ำได้ลึกระดับ 30 เอทีเอ็ม (ATM) นอกจากนี้ ลีเดียยังบอกกับเราด้วยว่านาฬิการุ่นนี้ได้สร้างบทบาท และสมรรถนะใหม่อันแข็งแกร่งบนผืนดินได้เช่นกัน!”

บรรจุภายในตัวเรือน 42 มม. นาฬิกา PONTOS S Diver มีให้เลือกในเวอร์ชั่น สเตนเลสสตีล และเป็นครั้งแรกกับการเผยโฉมเวอร์ชั่น ในรุ่นบรอนซ์ โดยประกอบด้วยเข็มชั่วโมงและนาทีผ่านการตกแต่งแบบเหลี่ยมด้าน และเดินเส้นลายด้วยสารเรืองแสงซูเปอร์-ลูมิโนวา (Super-LumiNova®) มากไปกว่านั้น เข็มนาทียังตกแต่งด้วยขอบสี ขณะที่เข็มชั่วโมงแสดงเวลาอย่างชัดเจนร่วมกับเครื่องหมายบอกเวลา หรือ อินเด็กซ์ (indexes) แบบนำมาติดบนหน้าปัด ตกแต่งเส้นลายด้วยการเคลือบสารเรืองแสง เครื่องหมายแสดงนาทีที่คมชัดและโดดเด่นยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับการแสดงวันที่ซึ่งล้อมกรอบด้วยขอบแบบยกนูน ทำให้โดดเด่นขึ้นจากส่วนที่เหลือของหน้าปัด ซึ่งรายละเอียดนี้ยังช่วยเสริมความสามารถในการอ่านค่าได้อย่างไร้ที่ติอีกด้วย

เม็ดมะยมที่ออกแบบขึ้นเฉพาะและจัดวางตำแหน่งไว้ ณ ตำแหน่ง 2 นาฬิกา ได้มอบความสะดวกสบายให้กับผู้สวมใส่ในการปรับหมุนขอบ ตัวเรือนด้านในพร้อมทั้งบรรจุด้วยสเกลนับเวลา ขอบตัวเรือนปรับหมุนได้นี้ยังเป็นวิธีการใช้งานอันเป็นประโยชน์สำหรับการจับวัดค่าเวลาที่นำไปใช้ใต้น้ำ นาฬิการุ่นนี้ยังมาพร้อมเข็มวินาทีกลาง และการแสดงวันที่ ณ ตำแหน่ง 6 นาฬิกา ส่วนเม็ดมะยมที่สองซึ่งติดตั้งอยู่ ณ ตำแหน่ง 3 นาฬิกา มีไว้สำหรับปรับตั้งการแสดงต่างๆ และยังสามารถใช้ในการไขลานด้วยมือให้กับกลไก

นาฬิกา PONTOS S Diver รุ่นล่าสุดนี้นำเสนอด้วยเวอร์ชั่นอันหลากหลาย ทั้งรุ่นสตีลซึ่งมาพร้อมกับตัวเลือกของหน้าปัดสีดำตกแต่งแบบลายเกรน หรือหน้าปัดแล็กเกอร์สีขาว ขณะที่รุ่นบรอนซ์ซึ่งผลิตในจำนวนจำกัดเพียง 500 เรือน จับคู่มากับหน้าปัดสีน้ำเงินแบบลายเกรนซ่อนมิติอันลุ่มลึก ส่วนเม็ดมะยม ณ ตำแหน่ง 2 นาฬิกา ยังโดดเด่นด้วยลวดลายวงกลมตกแต่งด้วยสีสอดคล้องกัน ทำให้มั่นใจได้ถึงความสามารถในการมองเห็นได้เมื่ออยู่ใต้น้ำ

ขับเคลื่อนด้วยกลไกจักรกลไขลานอัตโนมัติ เอ็มแอล115 คาลิเบอร์ (ML115 calibre) ที่จัดวางไว้ ณ กลางหัวใจของนาฬิกา PONTOS S Diver ซึ่งไม่จำเป็นต้องไขลานด้วยมือเมื่อสวมใส่นาฬิกา สำหรับเวอร์ชั่นบรอนซ์มาพร้อมสายนาฬิกาถึงสองเส้น เส้นหนึ่งเป็นสายหนังสีน้ำเงินเข้มสไตล์วินเทจ ผสานด้วยโลโก้ M ของแบรนด์ และสายเส้นที่สองทำจากยางสีน้ำเงินเข้ม ปั๊มนูนด้วยชื่อ ‘Maurice Lacroix’

สำหรับการเปิดตัวครั้งนี้ ในเวอร์ชั่นสตีลจะมาพร้อมกับสายนาฬิกาถึงสามเส้นที่ตกแต่งด้วยสีสอดคล้องกัน ทั้งสายผ้าที่ตกแต่งด้วยชื่อแบรนด์ตัว M และสายยางอีกสองสาย ตกแต่งไว้ด้วยเอกลักษณ์ชื่อแบรนด์ Maurice Lacroix แบบนูน สำหรับรุ่นนี้ติดตั้งด้วยระบบถอดเปลี่ยนสายได้อย่างง่ายดายของ Easy Exchange System ซึ่งมอบวิธีการอันแสนสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานในการเปลี่ยนสลับเป็นสายอื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ มาช่วย

นาฬิกา PONTOS S Diver ได้หวนคืนกลับมาและดียิ่งกว่าที่เคย! รุ่นนี้ถือว่าเป็นผลงานของการทำงานระดับทีมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการคิดค้นเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัด และพัฒนาขีดความสามารถของ ลีเดีย พร้อมทั้งได้ผ่านการทดสอบภายใต้สภาวะสุดขั้วอย่างสูงสุด จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการสำรวจใต้น้ำ และยังคงเป็นนาฬิกาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานตามวิถีแห่งไลฟ์สไตล์ในเมือง

สำหรับท่านที่สนใจนาฬิกา PONTOS S Diver สามารถสั่งจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ทั้งรุ่นสตีลหน้าปัดสีดำ และหน้าปัดแล็กเกอร์สีขาว ในราคาเรือนละ 72,900 บาท โดยรุ่นบรอนซ์มีจำนวนจำกัดเพียง 500 เรือนเท่านั้น และจับคู่มากับหน้าปัดสีน้ำเงินแบบลายเกรน ในราคาเรือนละ 92,900 บาท พิเศษสุด! สำหรับลูกค้าที่พรีออเดอร์ล็อตแรกเท่านั้น จะได้รับสายนาฬิกา 3 เส้นพร้อมกันทันที

สนใจสอบถามข้อมูลนาฬิกาเพิ่มเติม หรือสั่งจองได้แล้ววันนี้ที่ มอริส ลาครัวซ์ บูติค 02-853-9742 หรือ LINE Official @MauriceLacroixTH คลิ๊ก https://lin.ee/TYO5J3F #MauriceLacroix #PONTOS S Diver #DareToDiscover #PulseOfTheCity

Your Time Is Now.