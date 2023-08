MOUAWAD แบรนด์จิวเวลรีระดับโลก ผู้เจียระไนเครื่องเพชรชั้นสูง เปิดตัวมงกุฎ Light of Glory ที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันสำหรับการประกวดมิส ไทยแลนด์ ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2023 โดยเฉพาะมงกุฎ ประดับด้วยเครื่องเพชรแวววาวเปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งความหวัง ตัวแทนแห่งความงดงามที่จะนำพลังแห่ง การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมาสู่สังคม

สำหรับมงกุฎ Light of Glory ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวคิดที่ว่า ผู้อยู่ท่ามกลางแสงไฟ มีโอกาสถูกมองเห็น รับฟัง และมีโอกาสสร้างพลังเชิงบวกต่อสังคมได้มากกว่า ดังนั้น แสงสว่างที่สาดส่องนี้ ควรมาคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ จึงมีโอกาสมากกว่าที่จะร่วมมือกันในการสร้างสรรค์พลังเชิงบวก เพื่อแสดงคุณค่าแห่งความงามที่แท้จริงได้อย่างยั่งยืน เปรียบดังแสงเรืองรองแห่งความหวังของมงกุฎ “Light of Glory” นั่นเอง

ความพิเศษของมงกุฎ ประดับประดาไปด้วยแร่เบริลสีเหลือง ส่องประกายแทนความหวัง ลวดลายคล้ายดวงดาวที่ราย ล้อมอยู่รอบฐาน เป็นสัญลักษณ์แทนความสามารถพิเศษและภาระหน้าที่ ส่วนประกอบอื่น ๆ ของมงกุฎถูกออกแบบมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ และการเฉลิมฉลองแก่แท้แห่งความงดงามความหรูหราตามยุคสมัยโดดเด่นด้วยอัญมณีกว่า 1,200 ชิ้น ที่ผ่านการเจียระไนจากช่างมืออาชีพ ก่อนนำมาประกอบกันกว่า 150 ชิ้น ตลอดระยะเวลา 3 เดือนแห่งความประณีต เริ่มตั้งแต่การออกแบบอย่างพิถีพิถัน ก่อนนำไปสู่ขั้นตอนการขึ้นโครง 3D เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สวมมงกุฎจะสวมได้อย่างพอดี สง่างาม ช่างฝีมือจาก MOUAWAD ทุ่มเททั้งศาสตร์และศิลป์ ความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ให้กับผลงานที่น่าประทับใจนี้

“MOUAWAD สืบทอดทักษะการออกแบบมงกุฎเพื่อราชวงศ์มาอย่างยาวนาน เมื่อมาผนวกเข้ากับแก่นแท้ของการส่งเสริมพลังหญิง จึงกลายเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าประใจของ Light of Glory” Mr. Fred Mouawad ทายาทรุ่นที่ 4 ของ MOUAWAD กล่าว.

“เราเชื่อว่ามงกุฎนี้ ไม่ได้นำเสนอเพียงความสวยงาม แต่ตอกย้ำความรับผิดชอบที่จะสร้างถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้วย”

มงกุฎสำหรับผู้ชนะมิส ยูนิเวิร์ส ประเทศไทย 2023 เป็นมงกุฎล่าสุด ที่สร้างสรรค์โดย MOUAWAD ต่อเนื่องมาจากซีรีส์Power of Authenticity เพื่อสะท้อนธีมหลักในการประกวดมิส ยูนิเวิร์ส ประเทศไทย เมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา “Real U, Real Universe” ควบคู่ไปกับการเฉลิมฉลองมรดกแห่งวัฒนธรรมไทยอันสูงส่ง ด้วยการเลือกใช้อัญมณีสีแดง ขาวและน้ำเงิน สำหรับแต่ละการประกวด มงกุฎจะถูกออกแบบเพื่อสื่อสารผ่านรูปทรงและการเลือกใช้อัญมณี ตั้งแต่ซีรีส์ Power of Authenticity ตามมาด้วย Flame of Passion ที่มีส่วนประกอบของบุษราคัม โทพาซและเพชร เพื่อสื่อสารถึงพลังของแพชชันที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้ได้ สำหรับคอนเซ็ปต์มงกุฎปี 2022 MOUAWAD ออกแบบมงกุฎ Power of Resilience ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการขับเคลื่อนของคนไทย โดยมีเพริดอต อัญมณีสีเขียวเป็นตัวแทน สื่อถึงการเติบโตและเริ่มต้นใหม่ ขณะที่โทพาซและเพชร ถูกเลือกมาใช้เพื่อสื่อถึงความบริสุทธิ์และความซื่อสัตย์

MOUAWAD มีความสัมพันธ์อันดีกับกองประกวดมิส ยูนิเวิร์ส ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2019 ด้วยการเป็นผู้ดูแลและออกแบบมงกุฎ Power of Unity สำหรับการประกวดมิส ยูนิเวิร์ส ระดับโลก ความสัมพันธ์นี้ดำเนินต่อมาอย่างมั่นคงและนำไปสู่การออกแบบมงกุฎให้กับการประกวดมิส ยูเอสเอ และมิสทีน ยูเอสเอ นอกจากนี้ ยังนำไปสู่การออกแบบมงกุฎ Force for Good ในปี 2022 สำหรับการประกวดมิส ยูนิเวิร์สหลักอีกด้วย ซึ่งการที่ MOUAWAD มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย และมีสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยมาร่วมทศวรรษ ความร่วมมือกับมิส ยูนิเวิร์ส ประเทศไทยจึงเกิดขึ้นด้วยดีตามมาด้วย และนำไปสู่การส่งมอบมงกุฎสุดล้ำค่าที่สอดคล้องกับคุณค่าของกองประกวด

ในปี 2023 ความร่วมมือระหว่าง MOUAWAD และกองประกวดมิส ยูนิเวิร์ส ประเทศไทย ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น ด้วยการเปิดตัวโครงการประกวดคลิปวิดีโอ Voice for Change ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง MOUAWAD, CI Talks และมิส ยูนิเวิร์ส ประเทศไทย เพื่อรณรงค์ให้ผู้เข้าประกวดส่งเสียงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม โดยคลิปวิดีโอทั้ง 20 ผลงาน ที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับรางวัลพิเศษ และมีเพียง 3 อันดับแรกเท่านั้น ที่จะถูกนำไปสร้างเป็นคลิปวิดีโอแบบเต็มรูปแบบ พร้อมกับคว้าเงินรางวัลมูลค่ากว่า 1 แสนบาทด้วย

อีกไม่นาน ก็จะได้ทราบกันแล้วว่าสาวงามท่านใด จะเป็นผู้ชนะบนเวทีการประกวดมิส ยูนิเวิร์ส ประเทศไทย พร้อมกับได้ครอบครองมงกุฎอันทรงคุณค่า Light of Glory อันเป็นสัญญาณแห่งการเฉลิมฉลองความงามที่เปล่งประกาย พร้อม ๆ กับเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่สื่อสารไปถึงผู้หญิงทั่วโลก ว่า นี่แหละ คือความงามอันทรงคุณค่า ที่ตามมาด้วยความทุ่มเท และหน้าที่ในการเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้เกิดขึ้น เพื่อโลกของเรา