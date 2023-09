การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ วันประปาวิวัฒน์ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Leading to be High Performing and Sustainable Organization: มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน” เป็นช่องทางสื่อสาร แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจการประปา นำไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นองค์กรระดับสากล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ กปภ. สำนักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า บุคลากรเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ กปภ. จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ทักษะใหม่ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ วันประปาวิวัฒน์ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Leading to be High Performing and Sustainable Organization: มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน” ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ กปภ. สำนักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นช่องทางให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้สื่อสาร แลกเปลี่ยน ถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านกิจการประปาระหว่างกัน พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมชมงาน ภายในงาน

มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมขับเคลื่อนวัฒนธรรม STRIVER สู่ความยั่งยืน การบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมนำองค์กรสู่ความยั่งยืน” โดย ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) การเสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบประปา” ร่วมกับการประปานครหลวง การมอบรางวัลประปาวิวัฒน์ให้แก่บุคลากรที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับองค์กร นอกจากนี้ ยังมีบูธนิทรรศแสดงผลงานนวัตกรรมของบุคลากรและบูธนิทรรศการความรู้จากคู่ค้า-คู่ร่วมมือของ กปภ. เป็นต้น

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กรและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้รอบด้าน สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานมุ่งสู่การเป็นองค์กรระดับสากล ยกระดับการให้บริการสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ