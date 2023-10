กสทช. ร่วมมือกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดการประชุม ITU Academy Training Centre 2023 (ITU ATC 2023) ในระหว่างวันที่ 2 – 5 ตุลาคม 2566

6 ตุลาคม 2566 กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ITU Academy Training Centre 2023 (ITU ATC 2023) ภายใต้หัวข้อ “Emerging Technologies for Resilient Digital Transformation” โดยมี นายนทชาติ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักงาน กสทช. พร้อมด้วย Mr. Puji Pujiono, Senior Programme Manager จากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวถึงความสำคัญของการประชุมในครั้งนี้

การประชุม ITU ATC 2023 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ภายใต้หัวข้อ “Emerging Technologies for Resilient Digital Transformation” ในระหว่างวันที่ 2 – 5 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ อันประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) แนวโน้มและบทบาทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านการเกษตร สาธารณสุข บริการทางการเงิน เมืองอัจฉริยะ ภาคการขนส่งและการผลิต 2) แนวทางการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ เทคโนโลยี Distributed Ledger Technology (DLT) และเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) 3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก ITU และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมหลายประเทศ ได้แก่ ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไทย สาธารณรัฐคิริบาส สาธารณรัฐนาอูรู สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐอินเดีย มองโกเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล หมู่เกาะโซโลมอน สาธารณรัฐวานูวาตู สาธารณรัฐมาลาวี สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย เป็นต้น

นอกจากนี้ การประชุม ITU ATC 2023 ยังได้รับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน The China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมอภิปรายให้ความรู้ และแนวทางการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นายฉัตรชัย กองอรรถ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่และส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.ทำหน้าที่เป็นวิทยากรผู้แทนประเทศไทยในการประชุมช่วงที่ 8 “Digital Technologies in health and agriculture”ซึ่งได้ให้ข้อมูลและความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านสาธารณสุขและการเกษตร ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่สำนักงาน กสทช. ได้มีบทบาทในการสนับสนุนโครงการภายใต้เทคโนโลยีดังกล่าว

ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และ ITU ในการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาโทรคมนาคม พร้อมทั้งผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยมุ่งเน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ