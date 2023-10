นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางแบรนด์นาฬิกา มอริส ลาครัวซ์ (MAURICE LACROIX) ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการโครงการจัดสร้างนาฬิกาเพื่อสมทบทุน สร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (King Mongkut Chaokhun Thahan Hospital – KMCH) ที่ได้เดินทางมาตามคำเชิญ โดยมีประธานมูลนิธิโครงการฯ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ดร.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์, และประธานโครงการฯ ดร.ปราโมทย์ เหรียญเจริญสุข เข้าร่วมชมโรงงาน MAURICE LACROIX ณ เมืองซาแนงลีเช่ (Saignelégier) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อย่างเป็นทางการ

โดยมี คุณสเตฟาน วาเซอร์ กรรมการผู้จัดการ, คุณมาแซล กู้ด ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ระดับโกลบอล และ คุณรวิศ เหตานุรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย ภูมิภาค อินโดจีน ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการฯ อย่างอบอุ่น ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก ก็เพื่อให้ทางคณะกรรมการโครงการฯ ได้เห็นถึงขั้นตอนการทำงาน ของสายการผลิตนาฬิกา MAURICE LACROIX ที่มีมาตรฐานระดับโลก โดยรวมไปถึงการได้ร่วมชมนาฬิกา MAURICE LACROIX AIKON Automatic 42mm KMCH Limited Edition เรือนแรกอีกด้วย

เพื่อให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อม ของนาฬิกาที่จะผลิตในแบบลิมิเต็ดเอดิชั่นจำนวน 150 เรือนที่จะเข้าสู่สายการผลิตได้ทั้งหมด และพร้อมส่งมอบให้กับผู้ที่สั่งจองได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2023 โดยได้มีการสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการพูดคุยถึงการจัดงานประมูลวาระพิเศษ สำหรับนาฬิกาที่มีเลขประจำเรือนพิเศษเพียง 33 เรือน โดยจะมีขึ้นในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2023 เวลา 18.30 ณ เกษรวิลเลจ อันเป็นที่ตั้งของบูติคนาฬิกา MAURICE LACROIX ณ ปัจจุบันนี้

นาฬิกา MAURICE LACROIX AIKON Automatic 42mm KMCH Limited Edition ถือเป็นอีกหนึ่งในโครงการจัดสร้างนาฬิกาเพื่อสบทบทุน สร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMCH) โดยออกแบบให้มีสีหน้าปัดเป็นโทนสี บลูสกาย ที่สื่อความหมายถึง อากาศอันบริสุทธิ์ เป็นการสะท้อนถึงความตั้งใจของโรงพยาบาลฯ ที่มีความพยายามผลักดันให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ หรือทุกๆ กิจกรรมที่ทำให้เกิดอากาศบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ นั้นดีขึ้นในอนาคต

MAURICE LACROIX AIKON Automatic 42mm KMCH Limited Edition โดดเด่นด้วยหน้าปัดสีบลูสกาย แบบเรียบ โดยไม่มีช่องหน้าต่างแสดงวันที่ พร้อมเข็มแสดงเวลาวินาทีสีแคแสด อันเป็นสีประจำของโรงพยาบาลฯ นอกจากนี้ยังมีฝาด้านหลังที่มีสัญลักษณ์ของอาคารโรงพยาบาล ที่ผ่านการออกแบบเพื่อให้เห็นได้ถึงนวัตกรรมของโรงพยาบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงสายยางสีเดียวกันกับหน้าปัด พร้อมกับกล่องบรรจุนาฬิกาที่ผ่านการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้นาฬิกาเรือนนี้เป็นอีกหนึ่งในความพิเศษและความทรงจำ สำหรับทุกคนที่ร่วมกันสนับสนุนในการสร้างโรงพยาบาลครั้งนี้

สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลนาฬิกาเพิ่มเติมได้ที่ มอริส ลาครัวซ์ บูติก ชั้น 2 เกษรวิลเลจ 02-853-9742 หรือ LINE Official @MauriceLacroixTH คลิ๊ก https://lin.ee/TYO5J3F

#MauriceLacroixThailand #YourTimeIsNow

