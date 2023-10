เซเว่น อีเลฟเว่น ชวนคนไทย ร่วมชาเลนจ์รักษ์โลก โชว์ไอเดีย “ลดการใช้ถุงพลาสติก” ผ่าน 7 GO GREEN Tiktok Dance Challenge

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ขอเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศ แชร์ไอเดียสุดปัง เพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-used Plastic) ผ่านชาเลนจ์รักษ์โลก “7 GO GREEN Tiktok Dance Challenge” ร่วมกันลด ละ เลิก เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ เริ่มตั้งแต่ 18 ถึง 31 ตุลาคม 2566



ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบัน TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนให้ความสนใจและเข้าถึงได้ง่าย และเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการผลิตคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ซีพี ออลล์ จึงขอเชิญชวนลูกค้าทั่วประเทศ ร่วมสร้างสรรค์ไอเดียในการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-used Plastic) ผ่านแคมเปญ “7 GO GREEN Tiktok Dance Challenge” ภายใต้นโยบาย 7 Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง ของซีพี ออลล์ เพื่อเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมชาเลนจ์รักษ์โลก โชว์ไอเดียสุดสร้างสรรค์ ในการนำสิ่งของหรืออุปกรณ์ต่างๆมาใส่สินค้าแทนถุงพลาสติก แล้วโพสต์ลงบน TikTok เพื่อนำเสนอคอนเทนต์สุดครีเอต สร้างปรากฎการณ์รักษ์โลกง่ายๆด้วยตัวคุณเองลงบนโซเชียลมีเดีย



ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “7 GO GREEN Tiktok Dance Challenge” ง่ายๆ เพียงแค่

ถ่ายคลิปวิดีโอโชว์ไอเดีย นำสิ่งของหรืออุปกรณ์ต่างๆมาใส่สินค้าแทนถุงพลาสติก หรือ ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-used Plastic) อย่างสร้างสรรค์ พร้อมเต้นประกอบเพลง 7 Go Green บริเวณด้านหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่นแล้วโพสต์ลงช่อง TikTok ของตัวเอง

ติดแฮชแท็ก #7gogreen #7Eleventhailand #แค่ไม่รับเท่ากับปลูกต้นไม้ชาเลนจ์

ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18-31ตุลาคม 2566

ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นี้ ผ่าน Facebook Fanpage : CPALL

สำหรับคอนเทนต์ของใครโชว์ไอเดียและมีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นได้ยอดเยี่ยมที่สุดรับไปเลย IPHONE 15! จำนวน 1 เครื่อง นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Stamp เซเว่นฯจำนวน 5,000 ดวง จำนวน 5 รางวัล (สามารถใช้จ่ายแทนเงินสดภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มูลค่า 5,000 บาท), ของพรีเมี่ยมที่ระลึก ในคอลเลคชั่น Brown & Minions อีกจำนวน 10 รางวัล

เซเว่น อีเลฟเว่น ขอเชิญคุณร่วมเป็นหนึ่งในพลังผลักดันให้เกิดไอเดียสร้างสรรค์ในการลดปริมาณขยะพลาสติกร่วมกัน ผ่านแคมเปญ “7 GO GREEN Tiktok Dance Challenge”

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิม