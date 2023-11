ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ จัดแคมเปญพิเศษ “ICS Health Check for LIFE CHANGE at SIRIRAJ H SOLUTIONS” ฉลองเปิด 2 คลินิกใหม่ สัปปายะ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช และคลินิกเลเซอร์ผิวหนังและความงาม

“SIRIRAJ H SOLUTIONS” ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต ขยายบริการด้านสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลเป็นแห่งแรก ซึ่งสร้างปรากฏการณ์ดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่ในประเทศไทย ด้วยการเปิด 16 คลินิกบริการ ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในวงกว้าง ล่าสุดพร้อมเปิดให้บริการเพิ่มเติมอีก 2 คลินิก ได้แก่ สัปปายะ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช และคลินิกเลเซอร์ผิวหนังและความงาม เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าอย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น

ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ มอบความคุ้มค่าและสุขภาพที่ดีให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น จัดแคมเปญ “ICS Health Check for LIFE CHANGE at SIRIRAJ H SOLUTIONS” สำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp แลกรับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 250 บาท เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ ครบ 2,400 บาทขึ้นไป สำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไปครบ 500 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 800 รางวัล ตลอดรายการ รวมมูลค่ากว่า 2 แสนบาท โดยลูกค้าสามารถแลกรับบัตร ณ จุดแลกรับ เคาน์เตอร์ Information ไอซีเอส ชั้น G เวลา 10.00 – 22.00 น. และชั้น 2 เวลา 12.00 – 20.00 น. และสามารถนำบัตรมาใช้ซื้อสินค้าได้ที่ ไอซีเอส และไอคอนสยามในร้านค้าที่ร่วมรายการ

พิเศษยิ่งขึ้น รับการตรวจวิเคราะห์สภาพผิวหน้าด้วยเครื่อง OBSERV 520X มูลค่า 1,200 บาท เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ร่วมการ และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมเมื่อซื้อโปรแกรมนวดไทยราชสำนัก 5 ครั้ง รับเพิ่มฟรี 1 ครั้ง มูลค่า 5,000 บาท จากปกติ 6,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 66

ผู้ที่สนใจใช้บริการของทั้ง 2 คลินิกใหม่ สามารถมาใช้บริการ ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต “SIRIRAJ H SOLUTIONS” ที่ชั้น 5 และ ชั้น 5 M ณ ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 22.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟสบุ๊ก ICS หรือ โทร. 1338 หรือสอบถามได้ที่ เฟสบุ๊ก SIRIRAJ H SOLUTIONS หรือ โทร. 02-414-1144

#ICS #SirirajHSolutions #ชีวิตดีดีเริ่มต้นด้วยสุขภาพที่ดี #HEALTHYFIRST